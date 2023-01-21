Экспресс на 21 января с коэффициентом 6.4: Клопп испортит дебют Мудрику?

21 января пройдут очередные матчи европейских футбольных чемпионатов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.4 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» 21 января

Все четыре встречи между «Ливерпулем» и «Челси» в минувшем сезоне закончились вничью в основное время. Как известно, два из этих матчей были финалами английских кубков, и «Ливерпуль» забирал трофей в серии пенальти. Однако в текущем сезоне обращать внимание на историю личных встреч, пожалуй, не стоит. Обе команды на сегодняшний день пребывают в кризисе, причинами которого для красных и синих стали разные факторы.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Ливерпуль» проваливает каждый второй матч, но на домашнем стадионе красные по-прежнему хороши. За весь сезон лишь «Лидсу» каким-то чудом удалось увезти с «Энфилда» три очка. Остальные восемь домашних матчей АПЛ принесли «Ливерпулю» шесть побед и две ничьих.

Переполненный лазарет вынудил владельцев «Челси» активничать на трансферном рынке, что привело к огромным расходам второе трансферное окно подряд. Так, за Михаила Мудрика не пожалели € 70 млн. Украинец уже прибыл в Лондон и тренируется с командой.

Беспокойство владельцев понятно – «Челси» проиграл шесть из девяти последних официальных матчей, а в 2013 году забил только три мяча в пяти играх. Оборона «Ливерпуля» не блещет надёжностью. Лишь в одном из восьми последних официальных матчей красные смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности. Выберем ставку тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Прогноз на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Фрайбург» 21 января

Нико Ковач, похоже, нашёл «свою» команду. «Вольфсбург» обладает таким набором футболистов, которые позволяют хорватскому наставнику в точности претворять в жизнь свои тактические замыслы. Тем не менее несколько матчей на старте «волки» провалили, но во встречах перед началом ЧМ-2022 набрали хороший ход. Беспроигрышная серия хозяев составила уже восемь матчей (пять побед и три ничьих). За счёт такого рывка «Вольфсбург» переместился из подвала турнирной таблицы практически до еврокубковой зоны. «Волки» на седьмой позиции Бундеслиги с 23 очками.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Фрайбург» уже приучил своих поклонников, что клуб сражается за место в Лиге чемпионов. Но в сезоне-2022/2023 гости превзошли все самые смелые ожидания и возглавляют погоню за хромающей «Баварией». У «бразильцев из Брайсгау» 30 очков, а у многократного чемпиона Германии на четыре больше. Команда под управлением Кристиана Штрайха делает акцент на оборону и обладает второй по надёжности защитой в Бундеслиге.

«Вольфсбург» принял тактические принципы Нико Ковача, что сразу дало положительный результат. Особенно это хорошо прослеживается по домашним играм «волков». Они выиграли три из четырёх домашних встреч (одна ничья). Рекомендуем изучить ставку победа «Вольфсбурга» с форой (0) за коэффициент 1.81.

Прогноз на матч Примеры «Севилья» — «Кадис» 21 января

Болельщикам «Севильи» уже надоели неудовлетворительные результаты команды. Шутка ли, их любимцы выиграли всего три матча из 17 в Примере и сейчас находятся в зоне вылета. Даже ниже «Кадиса», который набрал на одно очко больше. Одну из побед «нервьоненсе» одержали уже после паузы, и показалось, что они идут на поправку, но следующий матч, проигранный «Жироне», быстро расставил всё на свои места.

Теперь болельщики угрожают игрокам в случае вылета, а Сампаоли думает, как не допустить позора. Непохоже, чтобы у него в рукаве были какие-то козыри, способные кардинально изменить ситуацию. А если так, то к статусу «Севильи» как фаворита даже в таких матчах стоит относиться скептически. Хозяевам просто не хватает атакующей мощи, чтобы стабильно пробивать таких неуступчивых соперников.

«Кадис» на ровном месте потерял два очка в матче с «Эльче». VAR засчитал гол Эсекьеля Понсе, забитый с офсайда, и теперь гости требуют у федерации переиграть последние десять минут того матча. Но, понятное дело, никто им ничего не даст. Придётся работать дальше, а всю свою злость выплеснуть на «Севилью». «Кадис» сейчас в хорошей форме, плюс его стиль игры очень неудобный для «нервьоненсе». Есть хорошие шансы, что гости уедут из «Севильи» не с пустыми руками. Предлагаем поставить на непроигрыш «Кадиса» с коэффициентом 2.04.

Экспресс на матчи 21 января

Ставка 1: ТБ 2.5 в матче «Ливерпуль» — «Челси» за 1.75.

Ставка 2: победа «Вольфсбурга» над «Фрайбургом» с форой (0) за 1.81.

Ставка 3: «Кадис» не проиграет «Севилье» за 2.04.

Общий коэффициент: 1.75 Х 1.81 Х 2.04 = 6.4.

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