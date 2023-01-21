«Ман Сити» — «Вулверхэмптон». Холанд порадует тренера

22 января состоится матч 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «волков» оценён экспертами в 14.5. Ставки на ничью принимаются за 7.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» 22 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» (22.01.2023)

Английская Премьер-лига продолжает набирать обороты после недавнего международного перерыва. На 22 января запланированы три матча 21-го тура. В одном из них на стадионе «Этихад» в Манчестере «Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Манчестер Сити» неплохо возобновил сезон. За последние пять туров в АПЛ он потерпел только одно поражение — во встрече с ощутимо прибавившим «Манчестер Юнайтед» (1:2). Вничью подопечные Хосепа Гвардиолы сыграли с «Эвертоном» (1:1). Победы они одержали в матчах с «Лидсом» (3:1), «Челси» (0:1) и «Тоттенхэмом» (2:4).

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Встреча со «шпорами» наиболее интересна. Во-первых, «горожане» сумели отыграться с 0:2. Во-вторых, прервал свою трёхматчевую безголевую серию лучший бомбардир не только «Манчестер Сити», но и всей АПЛ — Эрлинг Холанд. Теперь на счету норвежца 22 забитых мяча и три голевые передачи в 18 матчах.

Всё бы ничего, но Гвардиола остался не очень доволен результатом. Сначала испанец прошёлся по подопечным. Он отметил, что такие камбэки не будут происходить каждый раз. Также Хосеп заявил о том, что не узнаёт свою команду. По его мнению, у «Манчестер Сити» пропали страсть и желание бежать.

Затем досталось болельщикам, которые приходят поддерживать «горожан» на стадионе «Этихад». Гвардиола поделился ощущениями, что они не проявляли активности во встрече с «Тоттенхэмом» 45 минут. Также испанец отметил, что его команду освистывали, причём не за плохую игру, а потому, что она проигрывала.

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Похоже, Хосепу предстоит проделать ещё немало работы. Кстати, во встрече с «Тоттенхэмом» он позволил себе некоторые эксперименты. Испанец оставил в запасе Кевина Де Брёйне, а также выделил много игрового времени Хулиану Альваресу и Рико Льюису. Стоит отметить, что данные стратегические ходы себя оправдали.

«Вулверхэмптон» похожим образом возобновил сезон после международного перерыва. За последние четыре тура в АПЛ он уступил только один раз — в матче с «Манчестер Юнайтед» (0:1). Вничью «волки» сыграли с «Астон Виллой» (1:1). Победы они одержали во встречах с «Эвертоном» (2:1) и «Вест Хэмом» (1:0).

За счёт хороших результатов команда из Вулверхэмптона покинула зону вылета. Она поднялась на 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Также «волки» дали впечатляющий отпор «Ливерпулю» (2:2 и 0:1) в матчах 1/32 финала Кубка Англии. Они даже могли выйти в следующую стадию турнира, если бы рефери не отметил их гол в первой игре, из-за офсайда.

В недавнем интервью Хулен Лопетеги заявил, что судья допустил ошибку, не засчитав гол его команды. Наставник подчеркнул, что видел материалы с тактической камеры, подтверждающие отсутствие положения вне игры. К слову, прибавил «Вулверхэмптон» на последнем отрезке сезона именно за счёт грамотного руководства Лопетеги.

В первую очередь стоит отметить, что у «Вулверхэмптона» улучшились игра в атаке и реализация моментов. Да, он по-прежнему является самым нерезультативным клубом чемпионата Англии. Однако 6 из 12 голов «волки» забили в шести последних турах, под руководством Лопетеги.

В ближайшее время клуб из Вулверхэмптона наверняка ещё сильнее прибавит в данном компоненте. Дело в том, что совсем недавно к нему присоединился нападающий «ПСЖ» Пабло Сарабия. Лопетеги ожидает, что форвард окажет его команде большую помощь.

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Безусловно, «горожане» выглядят фаворитами предстоящего матча, который состоится на стадионе «Этихад». На данный момент они располагаются на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от «Арсенала» составляет пять очков. Плюс у «канониров» есть игра в запасе. Дополнительной мотивации искать не нужно.

В то же время у «волков» есть неплохие шансы навязать борьбу «Манчестер Сити». «Горожане» являются самой результативной командой чемпионата Англии, но в защите у них в этом сезоне проходной двор. За 19 туров подопечные Гвардиолы пропустили 20 мячей. Полагаем, сыграет «обе забьют» за 2.17. Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так.

В последнем интервью Хулиан Альварес рассказал о том, что его мотивирует игра Холанда и он собирается дальше учиться у него чему-то новому. Также он похвалил норвежца за менталитет. По словам аргентинца, Эрлинг каждый день хочет всё больше и больше.

Прогноз и ставки на матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» 22 января 2023 года

У «Манчестер Сити» больше шансов на победу. Тем не менее за последние семь туров в АПЛ он лишь раз уходил с поля без пропущенных мячей. «Вулверхэмптон», в свою очередь, ощутимо прибавил. Благодаря грамотному руководству Лопетеги у «волков» улучшились результативность и расположение в турнирной таблице. Думается, они сумеют забить в ворота «горожан» хотя бы один гол. В четырёх из шести последних очных встреч забивали обе команды.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.17.

Экспресс с коэффициентом 32.73.

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