«Атлетик» — «Реал». «Барселона» ждать не будет

«Сливочные» демонстрируют невнятную игру, а Родриго не жмёт руку. Анчелотти положит всему этому конец. Нужно догонять Хави.

22 января состоится матч 18-го тура Примеры «Атлетик» — «Реал». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех басков оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетик» — «Реал» 22 января 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Испании «Атлетик» — «Реал» (22.01.2023)

После международной паузы возобновились чемпионаты стран, в частности испанская Примера. На 22 января запланированы четыре встречи 18-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао местный «Атлетик» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

За последние 10 туров в Ла Лиге «Атлетик» одержал только две победы — в матчах с «Вильярреалом» (1:0) и располагающимся неподалёку от зоны вылета «Вальядолидом» (3:0). Четыре встречи закончились ничейным результатом. Во всех остальных играх команда потерпела поражения, в том числе с «Реалом Сосьедад» (1:3).

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Встреча с «Реалом Сосьедад» примечательна тем, что в ней получил красную карточку ведущий защитник команды из Бильбао — Ерай Альварес. Предстоящий матч 27-летний испанец, соответственно, пропустит. Для мадридского «Реала» это очень хорошая новость.

Подопечные Карло Анчелотти потрясающе провели первую половину нынешнего сезона. За стартовые 12 туров в чемпионате Испании они не потерпели ни одного поражения, при всего двух ничейных результатах. Также «сливочные» добыли путёвку в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.

Спутал карты «Реалу» международный перерыв. В последних шести матчах во всех официальных турнирах мадридцы выступили невнятно и одержали только три победы в основное время — во встречах с «Вальядолидом» (2:0) в Ла Лиге, а также «Касереньо» (1:0) и «Вильярреалом» (3:2) в Кубке Испании.

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В серии послематчевых пенальти подопечные Анчелотти обыграли «Валенсию» (1:1, по пенальти 4:3). Поражения «сливочные» потерпели в матчах с «Вильярреалом» (1:2) в чемпионате Испании и «Барселоной» (1:3) в финале Суперкубка Испании. Стоит отметить, что результаты могли быть ещё хуже.

«Реал» был в шаге от вылета из Кубка Испании. Во встрече с «Вильярреалом» он уступал со счётом 0:2 к 55-й минуте. Переломил ход встречи Карло Анчелотти. Итальянский тренер заменил Тони Крооса и Родриго на Даниеля Себальоса и Марко Асенсио. Замены сработали идеально. Себальос записал на свой счёт результативный пас, а также победный гол, как раз с передачи Асенсио.

Вероятно, волевая победа поможет мадридцам быстрее вернуться в форму. Всё же мотивации у них предостаточно. Уже сейчас подопечные Анчелотти вовлечены в чемпионскую гонку с «Барселоной». На данный момент они отстают от каталонцев на три очка. Нужна только победа. П2 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.44.

Грядущая встреча состоится на домашней арене «Атлетика», а значит, он наверняка навяжет «сливочным» борьбу. Однако, вероятнее всего, разница в уровне сыграет свою роль. В четырёх из пяти последних очных встреч красно-белые потерпели поражения. Причём все матчи, кроме одного, проходили на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.

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Сейчас «сливочные» переживают не лучшие времена, но, как верно подметил главный тренер «Вильярреала» Энрике Сетьен, раненый «Реал» вдвойне опасен. Кстати, в последнем матче с «жёлтой субмариной» заменённый Родриго не пожал руку Анчелотти. Опытный итальянец, само собой, остался этим недоволен. Думается, в ближайшем будущем он сделает выводы и наладит дисциплину в составе.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Атлетик» — «Реал» 22 января 2023 года

«Атлетик» добыл не лучшие результаты в последних 10 турах в Ла Лиге. В преддверии грядущего матча команда из Бильбао ещё и лишилась ключевого защитника. Расклад сил и история последних очных встреч явно не на её стороне. Кроме того, у «Реала» имеется дополнительная мотивация — «Барселона». Вряд ли Карло Анчелотти позволит своим подопечным и дальше демонстрировать невнятную игру. Пора возвращать кондиции.

Ставка: победа «Реала» за коэффициент 2.44.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

Прогноз на матч «Арсенал» — «МЮ» с коэффициентом 3.32.

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