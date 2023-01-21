«Локомотив» — «Салават Юлаев». Уфимцы вернутся в колею

22 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.10. На победу уфимцев эксперты предлагают коэффициент — 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев» 22 января 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.15, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.73. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Салават Юлаев» Уфа (22.01.2023)

На 22 января в Континентальной хоккейной лиге запланировано всего пять встреч регулярного чемпионата. Скромно, но скучать не придётся. Отдельное внимание стоит уделить игре ярославского «Локомотива» и уфимского «Салавата Юлаева». Матч пройдёт на льду «Арены-2000» в Ярославле, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Локомотив» в последних встречах удручает, ведь в шести играх одержал всего две победы. Накануне клуб уступил в гостях «Торпедо» (2:3 ОТ). При этом железнодорожники всю игру старались вести в счёте, но в конце хозяева сделали хороший рывок, а в овертайме удача была на стороне подопечных Игоря Ларионова.

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Игорь Никитин был разочарован, что его подопечные не забили в пустые ворота и потеряли преимущество на последних минутах. Примечательна эта встреча была высокой конкуренцией в Западной конференции. «Локомотив» располагается на третьей строчке с 70 очками в 54 матчах, а «Торпедо» находится на четвёртом месте с 70 очками в 52 матчах.

«Салават Юлаев» располагается на шестой строчке Восточной конференции, набрав 63 очка за 53 встречи. У уфимцев также последние игры не задались — всего две победы в шести последних играх. Накануне зелёные проиграли в матче с «Нефтехимиком» (2:5). Иван Дроздов и Данил Алалыкин забросили по шайбе в концовке встречи, когда счёт был 0:5 в пользу соперника. Это поражение стало третьим подряд для «Салавата Юлаева».

До этого уфимцы проиграли в дерби с «Ак Барсом» (1:2) и ещё раньше уступили «Металлургу» (2:3). Соперники были сильны, но и впереди ждёт непростой матч. Однако «Локомотив» сейчас хорошо себя чувствует лишь с командами слабее, как, например, с «Куньлунем» (3:0) или «Северсталью» (6:2). Поэтому Виктору Козлову может улыбнуться удача.

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История очных игр насчитывает 38 матчей, где статистика разделилась поровну. При этом в Ярославле гости выиграли лишь раз за последние шесть встреч в регулярном чемпионате. Такая статистика никуда не годится, тем более что Виктор Козлов ниже седьмой строчки вряд ли опустится, состав у него подобран неплохой. И всё же пора выигрывать.

С учётом того, что в этом сезоне соперники уже встречались в Уфе, где «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 2:1, гостям мешает отсутствие некоторых игроков. В последней встрече пришлось собирать состав, чтобы сыграли полноценных четыре звена, плюс сам Виктор Козлов указал на плохую результативность. Над этим команда поработает, а отсутствие спортсменов, увы, так просто не компенсировать.

Однако уфимцы не унывают и стараются даже перед приближающимся плей-офф думать позитивно. Сейчас на их пути не самый результативный клуб в КХЛ, плюс последние игры ярославцев дают шанс гостям. Можно проверить вариант ставки на то, что «Салават Юлаев» не проиграет, за 1.73. Как минимум после такой неудачной серии игр работа над ошибками будет сделана.

Козлов остаётся крайне недоволен результатами, которые показывает команда. Он подчеркнул, что «Салават Юлаев» не просто проиграл по счёту в последнем матче с «Нефтехимиком», а уступил по всем статьям! Видимо, правда уфимцы слишком рано расслабились и решили откатать оставшуюся часть регулярного сезона. Может, пора собраться и показать красивый хоккей с железнодорожниками?

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев» 22 января 2023 года

Соперники в последних играх буксуют и показывают не самые впечатляющие результаты. Игорь Никитин сейчас не в лучшей форме, состав нестабилен, и результативность хромает. Уфимцы после поражений в трёх матчах сделают работу над ошибками, плюс состав мотивирован, а соперник сейчас не такой сильный, поэтому можно проверить вариант ставки на то, что гости не проиграют.

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет за 1.73.

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