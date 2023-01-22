Экспресс на 22 января с коэффициентом 9.79: «Ювентус» тонет, Артета великолепен

Туринцы не могут прийти в себя, потеряв 15 очков. «Канониры» идеально подготовились ко встрече с тен Хагом.

Самые интересные события в мире футбола были оставлены на воскресенье. Поэтому болельщикам будет что посмотреть в выходной день. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.79 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «МЮ» 22 января

Этот матч мог бы пройти под вывеской «победители дерби», но всё испортил суровый календарь английского футбола. Пока «Арсенал» почивал на лаврах и усиленно готовился к важной встрече, «МЮ» играл перенесённый матч с «Кристал Пэлас» и упустил победу. Теперь болельщики команды обсуждают, как «красные дьяволы» будут играть с «Арсеналом» без дисквалифицированного Каземиро.

Роналду дебютирует за «Аль-Наср» 22 января.

Микель Артета возглавляет «Арсенал» уже три года и всё это время пользуется доверием руководства. Ставка на молодого ученика Гвардиолы сыграла – клуб уверенно лидирует в чемпионате, а на своём стадионе выиграл в 10 из 11 последних игр АПЛ.

Магия стадиона «Эмирейтс» имеет важное значение для «канониров». «Арсенал» обыгрывал здесь «МЮ» в трёх из четырёх домашних матчей. Лондонский клуб подтвердит свои чемпионские амбиции победой за коэффициент 1.95.

Прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Аталанта» 22 января

В Кубке Италии «Ювентус» не подвёл и сыграл результативно. Попробуем снова заиграть этот же вариант, пока запал у туринцев не иссяк. Есть и другие предпосылки к тому, что Аллегри не сможет засушить очередной матч. Достаточно взглянуть, кто у него в соперниках и как зрелищно «Аталанта» играет зимой.

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Начав с неудачного, но результативного матча со «Специей», бергамаски быстро встали на правильные рельсы и выиграли в трёх следующих матчах. Сначала минимально обыграли «Болонью», а потом устроили настоящий парад результативного футбола, выиграв во встрече с «Салернитаной» с крупным счётом 8:2, а затем со «Специей» в Кубке — 5:2.

Атака «Аталанты» сейчас главный её козырь, а угроза исходит почти от всех игроков. Попытка закрыть главного лидера с «Аталантой» не сработает, потому что такого просто нет. Гости не дадут «Ювентусу» засушить очередной матч. Поэтому тут очень интересно смотрится ставка на тотал больше 2.5 мяча за 2.01. Тем более учитывая, в каком расстроенном настроении будут туринцы после того, как у них отняли 15 очков.

Прогноз на матч Примеры «Атлетик» — «Реал» 22 января

«Атлетик» после паузы выигрывал исключительно в Кубке Испании, но не в Примере. С такими результатами баски выпали из зоны еврокубков и откатились на восьмую строчку. Особенно больно по их турнирным амбициям ударило поражение в игре с «Реалом Сосьедад», который очень уверенно обыграл соседей.

«Реал» Мадрид потерял первую строчку в таблице и уступил «Барселоне» в Суперкубке. Такой расклад не устраивал Карло Анчелотти, и он приложил все усилия, чтобы не провалить ещё и Кубок Испании. «Реал» был очень близок к этому, пропустив два гола от «Вильярреала» уже в первом тайме. Правильные замены от Анчелотти перевернули игру, и «сливочные» смогли вырвать победу у непростого соперника.

Если «Реал» с «Атлетиком» отыграет так же, как и второй тайм с «Вильярреалом» то шансы на победу у басков будут минимальные. Хозяева растеряли оптимальную форму, а «Реал» хоть и уставший, но держит марку и находит в себе внутренние резервы, чтобы не сбавлять обороты. Предлагаем поставить на победу «Реала» с коэффициентом 2.50.

Экспресс на матчи 22 января:

Ставка 1: победа «Арсенала» в матче с «МЮ» за 1.95.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в матче «Ювентус» — «Аталанта» за 2.01.

Ставка 3: победа «Реала» в матче с «Атлетик» за 2.50.

Общий коэффициент: 1.95 Х 2.01 Х 2.50 = 9.79.

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