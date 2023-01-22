Пётр Ян — Мераб Двалишвили. Друг Стерлинга станет жертвой

От экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна в последнее время отвернулась удача. Россиянин потерял титул чемпиона в легчайшем весе из-за запрещённого удара. Долгожданный реванш со Стерлингом закончился поражением Петра, а не так давно он проиграл раздельным решением судей в бою с Шоном О'Мэлли – это стало сенсацией. Теперь соперником Яна станет друг его заклятого врага Стерлинга – Мераб Двалишвили.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда бой Пётр Ян — Мераб Двалишвили

UFC официально объявил дату поединка между экс-чемпионом легчайшего веса Петром Яном и грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. Встреча состоится на турнире UFC Fight Night 221, который пройдёт 11 марта в Лас-Вегасе.

Во сколько начало боя Пётр Ян — Мераб Двалишвили

Предполагается, что бой между Петром Яном и Мерабом Двалишвили начнётся не ранее 3:00 мск в ночь с 11 на 12 марта 2023 года.

По какому каналу покажут бой Пётр Ян — Мераб Двалишвили

Посмотреть трансляцию боя Пётр Ян – Мераб Двалишвили можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!»

Коэффициенты букмекеров на бой UFC Пётр Ян — Мераб Двалишвили

Букмекеры не сомневаются в успехе российского бойца. Поставить на победу Петра Яна можно с коэффициентом 1.65. Шансы Мераба Двалишвили оценили коэффициентом 2.30. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 70.0.

Прогноз на бой Пётр Ян — Мераб Двалишвили

Хорошо, что Пётр Ян очень сильный духом боец, которого не сломать в любых сложных ситуациях. Возможно, другой спортсмен взял бы более длительную паузу, чтобы восстановиться после стольких неудач. Россиянин потерпел поражения в трёх из четырёх последних поединков.

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Ян потерял пояс после дисквалификации за удар коленом в бою со Стерлингом – несправедливо! После этого вернулся и выиграл в поединке с Кори Сэндхагеном, но торжество длилось недолго, потому что в реванше со Стерлингом Пётр вновь проиграл, только уже раздельным решением судей.

К слову, тот бой был очень близким, и решение судей выглядело неоднозначным. На этом сюрпризы не закончились, и Беспощадный сенсационно уступил Шону О`Мэлли. Вновь скандал с судейством, которое с большей долей вероятности сделало неправильный выбор. Об этом говорили бойцы со всего мира – Ян выиграл. Когда справедливость восторжествует?

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Недооценивать Мераба Двалишвили не стоит, потому что он занимает третье место в рейтинге легчайшего веса UFC. У Петра Яна – второе. Соперник очень принципиальный, потому что он является лучшим другом того самого Стерлинга, которого уже можно прозвать заклятым врагом россиянина. Он неоднократно вступал в перепалку с Беспощадным, а Ян, в свою очередь, обещал отлупить всю команду Алджамейна. Начать можно с грузина.

Двалишвили одержал победы в восьми последних поединках подряд, а в недавнем бою одолел Жозе Альдо судейским решением. По стилю соперники расходятся, ведь Мераб больше склоняется к борьбе, проводя в партерах большое количество времени. Пётр, наоборот, выбирает стойку и предпочитает боксировать. К тому же перевести Яна не самая лёгкая задача.

С большой долей вероятности в углу грузина будет Стерлинг, поэтому у Петра появится огромная мотивация побить Мераба на глазах его лучшего друга. Основной же задачей для Яна будет финишировать Двалишвили раньше, чем закончится время. Только досрочная победа, ведь опыт показал, что рассчитывать на судей не стоит.

Ставка: победа Петра Яна за 1.65.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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