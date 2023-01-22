«Металлург» — «Барыс». Воробьёв далёк от истины

23 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Барыс». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.68. Успех астанчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Барыс» 23 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Металлург» — «Барыс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Барыс» (23.01.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 23 января состоятся четыре матча. В одном из них на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске местный «Металлург» примет «Барыс». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

После отлично проведённой первой половины сезона «Металлург» очень сильно сбавил обороты. Способствовали этому несколько факторов, в частности изменения в штабе Ильи Воробьёва, нацеленные на улучшение оборонительного компонента игры «лис». Назначение экс-наставника «Авангарда» Дмитрия Рябыкина на должность тренера защитников себя совсем не оправдывает.

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За последние девять матчей в регулярном чемпионате «Магнитка» одержала только две победы. Обыграла она «Локомотив» (3:2) и «Салават Юлаев» (тоже 3:2). Также «лисы» уступили в серии послематчевых буллитов во встрече с «Адмиралом» (1:2 Б). В овертайме они потерпели поражение в игре с «Авангардом» (3:4 ОТ).

В основное время «Металлург» проиграл в матчах с «Трактором» (2:5), как раз «Барысом» (2:3), «Салаватом» (0:2), «Сибирью» (2:4) и замыкающим сводную таблицу КХЛ «Сочи» (2:3), который до этого не знал побед 21 встречу подряд. Плохие результаты сказались на положении команды в турнирной таблице.

Впрочем, в большей части этих встреч подопечные Ильи Воробьёва выступали на выезде. Возможно, поддержка болельщиков и домашние стены помогут им взять реванш у «Барыса». Всё же в плане комплектации «Металлург» — куда более сильная команда, чем «Барыс».

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С другой стороны, «барсы» собраннее смотрятся на последнем отрезке сезона, чем «Магнитка». Отчасти связано это с борьбой за место в плей-офф. Конкуренция в Восточной конференции очень высокая. Сохраняет шансы на участие в Кубке Гагарина даже замыкающий турнирную таблицу «Нефтехимик».

За последние 17 матчей в регулярном чемпионате астанчане уступили только восемь раз. Дважды проиграли в матчах с «Авангардом» и дважды с «Амуром». Также они потерпели четыре поражения подряд — во встречах с «Адмиралом» (0:3), ЦСКА (2:5), «Нефтехимиком» (3:5) и «Сибирью» (1:2).

Зато, миновав неудачную серию, подопечные Андрея Скабелки одержали две победы на выезде в последних двух матчах — с «Трактором» (3:2 ОТ) и «Автомобилистом» (5:3). Примечательно, что «Авто», как и «Магнитка», пребывает на данный момент в чёрной полосе.

После победы во встрече с «Автомобилистом» Скабелка отметил, что этого результата его подопечным удалось достичь за счёт сохранения темпа весь матч. Специалист подчеркнул, что его команда играла не на удержание счёта, а в зоне соперника, чтобы допускать как можно меньше ошибок.

Грядущий матч станет для «барсов» третьим подряд на выезде. Хватит ли им энергии для того, чтобы столь же собранно сыграть с «Металлургом»? Остаётся только гадать. Впрочем, астанчане даже при таком раскладе смотрятся немного предпочтительнее магнитогорцев. Полагаем, они как минимум не проиграют в основное время. Х2 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Металлург» — «Барыс» 23 января 2023 года

«Металлург» пребывает в кризисе из-за перестройки. Он добыл только три победы за последние 12 матчей в регулярке. У «Магнитки» сильнее состав, чем у «Барыса». Однако астанчане в декабре и январе смотрятся в разы собраннее «лис». Мотивации у «барсов» будет поболее ввиду конкуренции за участие в плей-офф. Полагаем, они как минимум не проиграют в основное время. В последних двух очных встречах данная ставка сыграла.

Ставка: «Барыс» не проиграет за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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