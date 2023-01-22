«Пес де Кассель» — «ПСЖ». Месси отдыхает, а голы забиваются

Чемпион мира был бы лишним в матче с командой, для которой уже сбылась мечта.

23 января состоится матч 1/16 финала Кубка Франции «Пес де Кассель» — «ПСЖ». Начало игры – в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу парижан в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.01. Успех «Пес де Кассель» оценивается аналитиками в 40.0. Поставить на ничью можно за 13.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Франции «Пес де Кассель» — «ПСЖ» 23 января 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным. На тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 8.30, а на тотал больше 2.5 мяча принимают ставки за 1.02. На гол «Пес де Кассель» дают коэффициент 2.71, а как минимум два гола «ПСЖ» оценивается в 1.05. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.60.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Кубка Франции «Пес де Кассель» — «ПСЖ» (23.01.2023)

В Кубке Франции настала пора матчей 1/16 финала. В эту стадию турнира пробилось немало команд из низших дивизионов, и игра одной из них привлекает повышенное внимание. В гости к футбольному клубу «Пес де Кассель» приезжает чемпион страны – «ПСЖ».

«Пес де Кассель» – любительская команда из региональной лиги О-де-Франс. В футбольной пирамиде Франции это соответствует шестому дивизиону. Матч состоится на стадионе «Боллар-Делелис», на котором обычно играет главный преследователь «ПСЖ» в Лиге 1 текущего сезона – «Ланс».

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Несмотря на то что вместимость стадиона в 25 раз превышает население городка Арнеке, в котором базируется клуб, все билеты на игру были проданы. Матч вызывает повышенный интерес у жителей самого северного региона Франции. Доход от встречи позволит маленькому клубу пополнить бюджет.

Единственный футболист с опытом в профессиональном клубе в составе «Касселя» – полузащитник Николя Брюнель, два года выступавший за «Дюнкерк» из Лиги 2. В чемпионате своего региона команда занимает четвёртое место после 14 игр.

Чтобы дойти до 1/16 финала Кубка Франции, «Пес де Кассель» выиграл в восьми раундах этого турнира. Однако только на двух последних стадиях в соперники доставались команды из профессиональных лиг.

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Матч 1/32 финала с «Васкеалем» и вовсе мог не состояться из-за дисквалификации соперника. Однако после поданной апелляции с недельным опозданием матч всё же был проведён. В основное время команды сыграли вничью со счётом 1:1, после чего в серии пенальти выиграли футболисты «Пес де Кассель».

Что касается «ПСЖ», то старт в Кубке Франции для команд Лиги 1 начался с предыдущего раунда. Там парижане не без проблем обыграли «Шатору» из третьего дивизиона (3:1). Голами в составе «ПСЖ» отметились Уго Экитике, Карлос Солер и Хуан Бернат.

Ни Лионель Месси, ни Килиан Мбаппе, ни Неймар не играли в той встрече. Из футболистов основного состава «ПСЖ» на поле вышли лишь несколько человек. Никто не удивится, если Кристоф Галтье и на этот раз доверит место в составе молодым игрокам команды.

Ведь буквально за три дня до игры парижане приняли участие в выставочном матче в Эр-Рияде, в котором со счётом 5:4 была обыграна сборная звёзд «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» во главе с Криштиану Роналду. Основной состав «ПСЖ» провёл на поле чуть более 60 минут.

Кубковые матчи с командами из третьего дивизиона и ниже обычно не представляют проблем для парижан. Сделать разницу в шесть мячей с такой командой смогут даже молодые и голодные резервисты «ПСЖ». Поставить на гостей с форой (-5.5) можно с коэффициентом за 2.65. Известно, что точно не примет участия в игре Месси, которому руководство предоставило дополнительный отдых.

Прогноз и ставка на матч 1/16 финала Кубка Франции «Пес де Кассель» — «ПСЖ» 23 января 2023 года

«ПСЖ» на днях вернулся из Саудовской Аравии, где Лионель Месси сыграл с командой Криштиану Роналду. Кристоф Галтье вновь положится на молодёжь. И для соперника это даже опаснее – ведь желание зарекомендовать себя у парижских резервистов будет зашкаливать. Последняя встреча с командой из шестого дивизиона закончилась для «ПСЖ» со счётом 6:0. Чего-то подобного можно ждать и сейчас.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-5.5) за 2.65.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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