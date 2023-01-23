Экспресс на 23 января с коэффициентом 8.9: Билялетдинов отпразднует, Ларионов опечалится

Зинэтула ведёт свою команду в плей-офф без препятствий, пока «Торпедо» настрадается в ещё одном матче с армейцами, но уже московскими.

Закончились выходные, но даже в понедельник, 23 января, есть спортивные события, за которыми стоит проследить. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.9 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс» 23 января

«Трактор» хочет принять участие в плей-офф и хоть частично спасти провальный сезон. На Востоке четыре клуба претендуют на восьмое место, причём соперников разделяет минимальное количество очков. Скорее всего, вопрос об обладателе последней путёвки решится в конце регулярки.

«Ак Барс» уже получил статус теневого фаворита плей-офф, несмотря на пятую строчку на Востоке. Билялетдинов в кратчайшие сроки сумел создать команду, максимально приспособленную к кубковой борьбе. «Барсы» действуют в неброской манере, отталкиваются от насыщенной и вязкой обороны. В линии нападения опасность для соперника представляют молниеносные контратаки с быстрым переводом шайбы от защитников.

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Новая тактическая схема позволила гостям одержать победы в восьми из девяти последних игр. Проснулся Радулов и стал лидером по результативности в последних пяти матчах. На его счету шесть очков — один гол и пять передач.

«Трактору» нельзя отказать в жажде борьбы. Каждый матч проходит на максимуме, но, увы, очков это не приносит. Слишком велики провалы в организации общекомандной игры, да и хоккеисты потеряли уверенность в своих силах. «Барсы», напротив, близки к пику формы. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Ак Барса» за 2.50.

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА 23 января

«Торпедо» сейчас демонстрирует очень нестабильный хоккей. На протяжении пяти последних матчей нижегородцы чередуют победы с поражениями, и в последней встрече уступили СКА (2:6). Игорь Ларионов отметил, что доволен тем, что его подопечные проявили характер, несмотря на результат. Однако одного характера мало, ведь «Торпедо» хочет вернуться в четвёрку сильнейших на Западе.

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Стоит отметить, что на домашнем стадионе у него всего два поражения в восьми последних встречах, при этом команда верна своему стилю и регулярно забивает минимум два гола за игру. ЦСКА тоже есть за что бороться, и в первую очередь армейцы хотят реабилитироваться за домашнее поражение во встрече с «Динамо» (1:2 Б). В то же время эта досадная осечка стала лишь второй для команды Сергея Фёдорова за 10 последних встреч, а в основное время на данном отрезке она уступила только «Автомобилисту».

Кроме того, та игра в Екатеринбурге стала единственной за месяц, в которой клуб пропустил больше двух шайб. Напрашивается вторая, так как «Торпедо» при своих болельщиках постарается навязать чемпиону свой сценарий игры. Это подходит москвичам, которые набрали потрясающий ход и смогут выиграть у «Торпедо» за коэффициент 2.00.

Прогноз на матч Серии А «Интер» — «Эмполи» 23 января

«Интер» взял второй Суперкубок подряд, уверенно обыграв «Милан» — 3:0. После старта второй части сезона «нерадзурри» набрали хороший ход, у них были неуверенные матчи с «Пармой» и «Монцей», но в остальном хозяева смотрятся мощно и даже нанесли «Наполи» первое поражение в чемпионате.

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«Эмполи» тоже сейчас неплох и после паузы ещё не проигрывал. Два ничейных результата на выезде и одна победа в домашнем матче позволили им закрепиться в середине турнирной таблицы. Ничего сверхъестественного гости не показывают, но пока это не мешало им набирать очки.

У «Интера» было достаточно времени на восстановление после Суперкубка. Домашние матчи «нерадзурри» проводят очень мощно. «Эмполи» не хватит сил прервать неудачную серию в матчах с «Интером». Предлагаем поставить на победу «Интера» с форой (-1.5) за 1.78.

Экспресс на матчи 23 января:

Ставка 1: победа «Ак Барса» в матче с «Трактором» за 2.50.

Ставка 2: победа ЦСКА в матче с «Торпедо» за 2.00.

Ставка 3: победа «Интера» с форой (-1.5) в матче с «Эмполи» за 1.78.

Общий коэффициент: 2.50 Х 2.00 Х 1.78 = 8.9.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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