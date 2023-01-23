Приключения Роналду в Саудовской Аравии. Какие рекорды падут перед Криштиану?

Те, кто внимательно следит за карьерой обладателя пяти «Золотых мячей», прекрасно знают, как Роналду оказался в Саудовской Аравии. Однако, на наш взгляд, не будет лишним напомнить, что Криштиану со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед». Тем самым он основательно подпортил собственную репутацию, напрочь лишившись шансов перейти в любой другой клуб из лучших европейских лиг. Теперь португалец выступает за «Аль-Наср» и будет получать € 200 млн в год.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Последняя работа Криштиану в Европе

Многие хотели, чтобы Роналду повесил бутсы на гвоздь, являясь игроком «Спортинга», в котором он дебютировал на профессиональном уровне. Теперь такой исход крайне маловероятен. С «Аль-Насром» у португальца контракт до 2025 года на идеальных условиях. И он вполне может быть продлён ещё на несколько лет. Лучше варианта для завершения карьеры трудно придумать. Скорее всего, именно здесь завершит свою карьеру Криштиану. Это событие эксперты оценили коэффициентом 2.50.

Шейхи, встречайте лучшего бомбардира!

Уровень чемпионата Саудовской Аравии совсем не велик. Местные футболисты допускают очень много ошибок. Плюс скорость игры довольно низкая. При таком раскладе у забившего больше 800 мячей знаменитого португальца есть все шансы стать лучшим бомбардиром местного чемпионата в любом из оставшихся сезонов.

Главный тренер «Аль-Насра» прокомментировал дебют Роналду.

В сезоне-2022/2023, вероятнее всего, у Роналду уже нет шансов возглавить гонку бомбардиров. Сейчас в ней лидирует одноклубник португальца — бразилец Андерсон Талиска. Кстати, он стал автором единственного мяча в дебютном матче Криштиану за «Аль-Наср». На счету форварда 12 голов, а впереди добрая половина сезона.

Португальцу потребуется время, чтобы освоиться, но до конца контракта с «Аль-Наср» он ещё сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 1.80.

Криштиану угрожает рекорду результативности Саудовской Аравии

Рекорд результативности в чемпионате Саудовской Аравии принадлежит марокканскому футболисту — Абдерразаку Хамдалле. В сезоне-2018/2019 он забил за «Аль-Наср» 34 гола и установил планку для всех игроков. Сможет ли Роналду преодолеть эту отметку?

Роналду прокомментировал дебют за «Аль-Наср».

Вряд ли Криштиану удастся забить больше 34 мячей за сезон. В дебютном матче за «Аль-Наср» он не сумел отметиться результативными действиями. Более того, было видно, что местами португалец играл на публику, а также в собственное удовольствие. Он не стеснялся идти в дриблинг и один раз даже пробил по воротам «ножницами».

Ставки на то, что Роналду не побьёт рекорд результативности чемпионата Саудовской Аравии за сезон, принимают с коэффициентом 1.26, а если побьёт — сыграет 3.50. Мы же склоняемся к тому, что у Криштиану не получится сделать этого.

Перспективы Роналду выиграть Лигу чемпионов АФК

У Криштиану есть отличные шансы одержать победу в Лиге чемпионов даже с «Аль-Насром». Правда, не европейскую, а АФК. На данный момент «Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии. Это немаловажно, ведь в двух из трёх последних розыгрышей ЛЧ АФК побеждала сильнейшая команда первенства страны, а именно «Аль-Хиляль».

Ни один другой клуб Азии не обладает таким же звёздным составом, как «Аль-Наср». Помимо Роналду, за клуб выступает ряд других футболистов, которые когда-то успешно играли в одной из пяти ведущих европейских лиг. Сдаётся, в коллекции Роналду будет ещё один трофей. К слову, «Аль-Наср» никогда не выигрывал Лигу чемпионов — для этого и пришёл португалец.

Ставка: Криштиану Роналду выиграет Лигу чемпионов АФК в составе «Аль-Насра» за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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