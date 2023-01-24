СКА — ЦСКА. Ротенберг за паритет в армейском дерби

25 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех москвичей оценивается аналитиками в 3.40. Поставить на ничью в основное время можно за 3.98.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА – ЦСКА 25 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч СКА – ЦСКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 шайбы – за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23. Вероятность овертайма оценивается в 5.60.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА (25.01.2023)

На 25 января в Континентальной хоккейной лиге запланировано шесть матчей. На вечер вынесена встреча двух лидеров сезона. СКА на домашнем льду примет действующего чемпиона — ЦСКА. Первое вбрасывание в матче состоится в 19:30 мск.

СКА перед последним месяцем регулярки расслабляться не намерен. Команда Романа Ротенберга набирает обороты с каждым матчем и практически не проигрывает. В семи последних играх она потерпела только одно поражение, но примечательно, что в матче именно с ЦСКА (2:4). В нынешнем сезоне для петербуржцев оно стало уже третьим очным подряд.

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Разумеется, эта осечка на прошлой неделе должна лишь послужить дополнительным стимулом хозяевам. Они демонстрируют сбалансированный хоккей. В 2023 году СКА уступил только «Салавату Юлаеву» (1:5) и ЦСКА, но одержал победы в семи встречах. Более того, в шести матчах команда забрасывала минимум три шайбы или не пропускала в ответ.

Оказать лидеру достойное сопротивление смогла даже «Северсталь», в матче с которой СКА выиграл в овертайме — 2:1 ОТ. Стоит отметить, что на домашнем льду армейцы с Невы одержали победы в семи из восьми последних встреч, а проиграли как раз москвичам в декабре (1:2).

Важно, что дома оборона СКА практически не даёт сбоев, даже когда теряет очки – больше двух голов за игру не пропускает с ноября. При этом в нападении средняя результативность равна почти четырём шайбам. Выделить в атаке единолично некого, ведь на первый план выходит общекомандная работа.

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ЦСКА, в свою очередь, стал чаще ошибаться. Подопечные Сергея Фёдорова проиграли в двух последних матчах. Сперва уступили «Динамо» (1:2 Б), а затем в очередной раз чудеса реализации продемонстрировало «Торпедо» (1:3). Во втором случае армейцам не везло, ведь они нанесли вдвое больше бросков по чужим воротам.

Интересно, что московский клуб тоже разучился играть в гостях, в четырёх последних встречах выиграл лишь один раз — у «Барыса» (5:2). Соперникам из верхней части турнирной таблицы команда проигрывала, ещё было поражение в матче с «Автомобилистом» (2:4). Хотя по игре чемпион ни в чём не уступал.

У гостей снизилась результативность с середины декабря. До поражений в двух матчах у них была серия из побед в трёх встречах, когда получалось стабильно забивать больше трёх голов. Однако в 11 из 14 последних игр результативность ниже этой отметки. В общей голевой таблице ЦСКА уже догнало «Торпедо», хотя и потратило для этого на один матч больше.

Армейцы Москвы до сих пор идут в лидерах по реализации большинства и не испытывают кадровых проблем. Сейчас у них особенно выделяется защитник Никита Нестеров – россиянин стабильно набирал очки в шести из семи последних игр, а ещё отметился четырьмя голами.

В нынешнем сезоне соперники встречаются уже в шестой раз, и эта игра в регулярке между ними станет последней. СКА был слишком хорош на старте и выиграл две встречи, но затем наступил спад, чем чемпион не промедлил воспользоваться. В данный момент клуб из Санкт-Петербурга выглядит предпочтительнее, особенно на домашнем льду, где давно крупных ошибок не допускает. Поэтому предлагаем ставку «победа хозяев и тотал больше 3.5 шайбы» за 2.60.

Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА – ЦСКА 25 января 2023 года

В матче двух лидеров чемпионата обязательно есть интрига. СКА сейчас в хорошей форме, в новом году почти не проигрывает, а на домашнем льду одержал семь побед в восьми последних матчах. Тем не менее ЦСКА выиграл три из пяти последних очных встреч, поэтому мотивация лидера будет на максимальном уровне.

Ставка: победа СКА и тотал больше 3.5 шайбы за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 5.29.

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