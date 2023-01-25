Экспресс на 25 января с коэффициентом 11.7: «МЮ» оступается, Аллер возвращается

25 января пройдут очередные матчи европейских футбольных чемпионатов и национальных кубков. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.7 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка лиги «Ноттингем Форест» — «МЮ» 25 января

«Ноттингем» сыграет с «МЮ» лишь во второй раз в текущем столетии, при том что с первой встречи минуло меньше месяца. Подопечные Эрика тен Хага испортили гостям из Ноттингема Boxing Day, победив 3:0. В том матче за «Юнайтед» забивали Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль и Фред. Если болельщики «Ноттингема» надеются, что тен Хаг даст отдохнуть игрокам основы из-за кубкового статуса матча, то зря. Все трое, например, принимали участие в матче Кубка Англии с «Эвертоном».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Тренер «Юнайтед» максимально серьёзно относится ко всем турнирам, в которых участвует его команда. Глубокого резервиста можно ожидать разве что на позиции вратаря – Давид де Хеа не принимал участия ни в одном из матчей Кубка лиги в текущем сезоне. К тому же впереди у «МЮ» связка из трёх подряд кубковых матчей. Ротация состава в этом случае становится задачей чуть более лёгкой.

«Ноттингем» очень долго и тяжело вкатывался в сезон, но сейчас команда находится в отличной форме. Поражение от «Юнайтед» стало для «лесником» всего одним из двух за последние 11 матчей. Ещё одна неудача постигла «Ноттингем» в матче Кубка Англии с «Блэкпулом», и это стало большим удивлением. Ведь подопечные Стива Купера показали себя кубковыми бойцами, впервые с 1992 года выйдя в полуфинал внутреннего кубкового турнира, выбив из Кубка лиги «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон».

«Ноттингем» отлично выступает на своём стадионе. Последнее поражение на «Сити Граунд» датировано серединой сентября, когда у команды были большие проблемы с адаптацией в АПЛ. С тех пор «лесники» не проигрывают дома восемь матчей подряд. В том числе были побеждены «Ливерпуль» (1:0), «Тоттенхэм» (2:0) и добыта ничья с «Челси».

«МЮ», в свою очередь, выиграл только три из семи последних матчей на выезде. Последняя из этих встреч состоялась в гостях у «Арсенала» (2:3), что отобрало много сил и эмоций. В 8 из 10 последних гостевых матчей «МЮ» забивали обе команды. Поставить на то, что «Ноттингем Форест» не проиграет, можно с коэффициентом 2.07.

Прогноз на матч Бундеслиги «Майнц» — «Боруссия» Д 25 января

Дортмундская «Боруссия» в текущем розыгрыше Бундеслиги не отличается стабильностью. За 16 туров команда лишь в девяти матчах добилась максимального результата, один раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Подопечные Эдина Терзича расположились на шестом месте. Но отставание от второй строчки составляет лишь два очка.

Лучшие экспрессы на сегодня.

В первом матче после продолжительного перерыва «шмели» с трудом справились с «Аугсбургом» (4:3), который трижды по ходу матча сравнивал счёт. В этом матче состоялся долгожданный дебют Себастьена Аллера. На 62-й минуте он заменил Юссуфа Мукоко. Эффективными действиями форвард не отметился, но на него возлагают большие надежды после прошлогоднего фурора в Эредивизии — 21 гол и семь результативных передач.

Его голевого чутья как раз не хватало «Боруссии» по ходу текущего розыгрыша. Игроки выполняли по 14,9 удара, из которых 5,8 приходились в створ ворот (вторые показатели), но забили лишь 29 голов. Пять клубов Бундеслиги более результативны.

«Майнц» подходит ко встрече с пятиматчевой серией без побед. В турнирных интересах «Боруссии» продлить кризис хозяев поля. Рекомендуем ставку на победу «Боруссии» за 2.3.

Прогноз на матч Бундеслиги «Байер» — «Бохум» 25 января

«Байеру» стало ощутимо лучше, когда у руля команды встал Хаби Алонсо. Испанец не сразу, но нашёл ключи к решению тех проблем, что не покорились Сеоане. Перед тем как уйти на паузу, «фармацевты» набрали хорошую форму и выиграли три матча подряд. В товарищеских матчах «Байер» тоже выглядел достойно, а потом и новый год начал с уверенной победы.

Точно так же начал и «Бохум», но у него условия были проще, домашняя игра и слабый соперник позволили выбраться из зоны вылета. Развить успех будет тяжело, в гостях «Бохум» проиграл семь из восьми матчей, да и «Байер» сейчас не такой простой соперник, чтобы рассчитывать на очки в матче с ним.

У «фармацевтов» отличная атака, которая даже без Шика может много забивать и создавать проблемы сопернику. «Бохум» в гостях пропустил 22 гола в восьми матчах, так что у «Байера» будет достаточно шансов для взятия ворот. Игра ожидается острая, в ней смогут забить обе команды, и на этом они не ограничатся. Предлагаем поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.46.

Экспресс на матчи 25 января

Ставка 1: «Ноттингем Форест» не проиграет «МЮ» за 2.07.

Ставка 2: победа «Боруссии» Д в матче с «Майнцем» за 2.30.

Ставка 3: ТБ 3.5 в матче «Байер» — «Бохум» за 2.46.

Общий коэффициент: 2.07 Х 2.30 Х 2.46 = 11.7.

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