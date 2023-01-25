«Реал» — «Атлетико». Бензема выложится на все сто

«Сливочные» сделают выводы из поражения в недавнем «эль класико». Больше подарков не будет.

26 января состоится матч 1/4 финала Кубка Испании «Реал» — «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «сливочных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех «матрасников» оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Реал» — «Атлетико» 26 января 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Реал» — «Атлетико» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании «Реал» — «Атлетико» (26.01.2023)

В Испании футбольный сезон в самом разгаре. Миновало уже 18 туров Примеры, а также матчи 1/8 финала Кубка страны. На 26 января запланирована встреча, которая закроет программу 1/4 финала турнира. На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится мадридское дерби — «Реал» примет «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Для начала не будет лишним отметить, что на домашнем стадионе «Реал» выступает потрясающе. В текущем сезоне он не потерпел ни одного поражения на «Сантьяго Бернабеу», при всего двух ничейных результатах. Также во всех трёх последних встречах с «Атлетико» на своём поле «сливочные» одержали победы. Есть ли у «матрасников» шанс поквитаться?

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После недавнего международного перерыва «сливочные» играют отнюдь не лучшим образом. В последних шести матчах во всех официальных турнирах они одержали только три победы в основное время. Причём одну из них — во встрече с «Вильярреалом» (3:2) — буквально выгрызли, уступая 0:2.

Поражения подопечные Анчелотти потерпели во встречах с тем же «Вильярреалом» (1:2) в Примере и с «Барселоной» (1:3) в Суперкубке Испании. Плохие результаты сильно подпортили положение дел подопечным Карло Анчелотти. Во-первых, они уступили трофей каталонцам. Во-вторых, спустились на второе место в турнирной таблице чемпионата.

С другой стороны, во встрече последнего тура чемпионата Испании «сливочные» уверенно обыграли на выезде неуступчивый «Атлетик» Бильбао (2:0). Автором победного мяча стал Карим Бензема. Француз не только забил красивый гол, но ещё и установил историческое для себя достижение.

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Бензема вышел на пятое место по голам в Ла Лиге. Также он сравнялся с легендарным Раулем по забитым мячам за «Реал». На счету француза 228 голов за «сливочных». Больше только у Криштиану Роналду — 311. Смогут ли «матрасники» остановить обладателя «Золотого мяча»? Есть сомнения.

Дело в том, что в нынешнем сезоне «Атлетико» смотрится просто ужасно. Он одержал победы лишь в двух из семи последних туров. Причём обе во встречах с располагающимися в самом низу турнирной таблицы командами — «Эльче» (2:0) и «Вальядолидом» (3:0).

Вничью подопечные Диего Симеоне сыграли с «Эспаньолом» и «Альмерией» (в обоих случаях 1:1). Поражения потерпели в матчах с «Кадисом» (2:3), «Мальоркой» (0:1) и «Барселоной» (тоже 0:1). Кроме того, красно-белые с треском провалились в Лиге чемпионов. Они заняли последнее место в группе, вследствие чего остались без еврокубковых турниров.

Единственной позитивной новостью для «Атлетико» является недавнее подписание Мемфиса Депая. Свежая кровь команде сейчас точно не помешает. Однако голландец довольно долго сидел на скамейке запасных в «Барселоне». Он находится в неплохом, но далеко не лучшем тонусе. Плюс форварду предстоит адаптироваться в новом составе и привыкнуть к стратегии Диего Симеоне.

Сдаётся, у Депая уйдёт немало времени на то, чтобы освоиться в «Атлетико». К тому же в последнее время клуб сильно штормит. Он очень нестабилен и часто терпит поражения в матчах с равными или даже уступающими в силе соперниками. Скорее всего, в этот раз «сливочные» одержат в дерби победу. Поставить на данный исход можно за 1.97.

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Карло Анчелотти сделает выводы из плохих результатов, в частности, в Суперкубке Испании. Судя по победам в последних двух встречах во всех турнирах — с «Вильярреалом» и «Атлетиком» — первые шаги к возвращению стабильности предпринимаются. Поддержка родных болельщиков на домашней арене, скорее всего, поможет ускорить данный процесс.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Реал» — «Атлетико» 26 января 2023 года

«Реал» возобновил сезон не лучшим образом. Однако постепенно он возвращается к привычным результатам. На «Сантьяго Бернабеу» он наверняка обыграет «Атлетико», который на последнем отрезке сезона смотрится совсем невнятно. Вероятнее всего, трансфер Мемфиса Депая немного оживит «матрасников». Однако вряд ли этого хватит, чтобы выбить «галактикос» из Кубка Испании.

Ставка: победа «Реала» за коэффициент 1.97.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

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