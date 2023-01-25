«Миннесота» — «Филадельфия». Капризов идёт по стопам Овечкина

Российский форвард «Уайлд» уже ставит рекорды в НХЛ, а что будет дальше?

27 января состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» — «Филадельфия Флайерз». Начало игры – в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 1.68. Успех «Филадельфии» оценивается аналитиками в 3.86. Ничья в основное время доступна за 4.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Филадельфия Флайерз» 27 января 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 5.5 шайбы можно поставить за 2.30, а на тотал больше 5.5 шайбы – за 1.52. Поставить на то, что матч закончится серией буллитов, можно с коэффициентом 10.75.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Филадельфия» (27.01.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги продолжает радовать интересными матчами, а также занимательной статистикой. Обратим внимание на встречу, которая состоится 27 января в 4:00 мск на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле. «Миннесота» принимает «Филадельфию».

Хозяева льда, одержав победы в 25 из 46 матчей, набрали 54 очка и занимают четвёртое место в Центральном дивизионе. «Миннесота» пока не проходит в плей-офф, но отставание от «Колорадо» минимальное – всего одно очко.

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Последние результаты команды не вдохновляют болельщиков. «Миннесота» вернулась из гостевого турне по восточному побережью с одной победой в матче с «Вашингтоном» (4:2) и поражениями в трёх играх подряд — с «Каролиной» (2:5), «Флоридой» (3:5) и «Тампа-Бэй» (2:4).

В трёх матчах подряд команда Дина Эвасона проиграла уже четвёртый раз в сезоне. Настораживает, что это вторая такая неудачная серия в 2023 году. Впрочем, календарь НХЛ предоставит «Миннесоте» возможность поправить положение – до конца февраля только четыре встречи предстоит сыграть на выезде, тогда как остальные 11 зимних игр будут домашними.

Матч с «Каролиной» стал знаковым для лучшего бомбардира «Миннесоты» Кирилла Капризова. Российский форвард забросил сотую шайбу в карьере. Ему понадобилось для этого 180 матчей. Это не рекорд, но третий показатель среди действующих игроков НХЛ. Быстрее Кирилла этой отметки достигали только Овечкин (167 матчей) и Патрик Лайне (179).

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Кроме того, в игре с «пантерами» россиянин сделал три результативные передачи, а в гостях у «Тампы» забросил Василевскому. В текущем сезоне на счету Капризова 57 (27+30) очков в 46 матчах. В таблице бомбардиров НХЛ это соответствует 11-му месту.

Что касается ближайшего соперника, то «Филадельфия» одержала победы в 20 из 49 матчей и с 48 очками занимает предпоследнее место в Столичном дивизионе. Ещё не всё потеряно, и время есть.

Самым обсуждаемым хоккеистом «Филадельфии» последних недель стал Иван Проворов. Российский защитник перед матчем с «Анахаймом» отказался участвовать в традиционной для американцев акции в поддержку одного движения, чем вызвал бурную реакцию общественности.

Эта история могла подкосить кого угодно, но Проворов, наоборот, проявил характер на льду. Его среднее игровое время только увеличилось, а в последних двух встречах россиянин набрал три очка – заброшенная шайба и две результативные передачи. После того как Проворов стал третьей звездой матча с «Лос-Анджелесом», поутихли разговоры о его возможном обмене.

Правда, самой «Филадельфии» от этого не легче, ведь «лётчики» проиграли в четырёх из шести последних встреч. В том числе поражениями завершились три подряд домашних матча. На выезде, правда, команда выступает куда лучше – шесть побед в семи последних встречах.

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«Миннесота» и «Филадельфия» редко играют друг с другом. В последние годы «Уайлд» в этих матчах выглядят увереннее – они выиграли в пяти из семи последних встреч. В трёх из четырёх матчей с «Филадельфией» на своей площадке «Миннесота» выиграла с разницей в три шайбы. Ожидаем подобной прыти и сейчас. Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно с коэффициентом 2.01.

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Филадельфия Флайерз» 27 января 2023 года

«Миннесота» в последнее время растеряла много очков и выпала из зоны плей-офф. К счастью, для Кирилла Капризова, который исправно забрасывает и раздаёт передачи, всё поправимо. «Филадельфия», которая впервые за 27 сезонов рискует второй раз подряд не выйти в плей-офф, удобный соперник. Хозяева одержат победу с отрывом минимум в две шайбы.

Ставка: победа «Миннесоты» с форой (-1.5) за 2.01.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

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Овечкин обогнал Гретцки и стал рекордсменом НХЛ по голам на выезде.

Капризов забил 100-й гол в НХЛ.

Быстрее Василевского 250 побед в НХЛ одержал только один вратарь.