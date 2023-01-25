Джон Джонс или русский Нганну. Кто будет править в тяжёлом весе UFC?

Джон Джонс подписал новый контракт с UFC в январе 2023 года, сделав это вовремя. Как раз промоушен покинул чемпион в тяжёлом весе – Фрэнсис Нганну. Титул стал вакантным, но долго не заждётся своего нового обладателя. Он будет разыгран в бою между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом, который запланирован на 5 марта.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Папочка вернулся!

Многие считают лучшим бойцом UFC Джона Джонса. Всего американец провёл 27 поединков, выиграв в 26 и проиграв всего в одном, но вряд ли это можно назвать поражением. Спортсмена дисквалифицировали за запрещённый удар с использованием острой точки локтя в поединке с Мэттом Хэммилом.

Боец является двукратным чемпионом организации в полутяжёлом весе (до 93 кг), а также входит в число рекордсменов промоушена по количеству проведённых боёв за титул. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 247 в феврале 2020 года, Джонс единогласным решением судей победил соотечественника — Доминика Рейеса. В том же году он отказался от титула и объявил о желании подняться в тяжёлый вес.

Вернувшись, он получил титульный поединок. Победителю в бою Джон Джонс – Сириль Ган останется просто защищать пояс до конца года, чтобы остаться чемпионом.

Сделать ставку на то, что Джон Джонс на 31 декабря 2023 года будет чемпионом в тяжёлом весе, можно за коэффициент 2.35. Аналитики больше уверены в том, что этим титулом будет владеть Сириль Ган – коэффициент 1.80.

В тяжёлом весе будет править русский Нганну!

В великолепной форме пребывает Сергей Павлович, и многие отдают ему предпочтение. Россиянин запросто может претендовать на пояс чемпиона в тяжёлом весе, потому что у него для этого есть всё. Остаётся только получить титульный поединок с Сирилем Ганом или Джоном Джонсом, чтобы доказать это на деле.

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Недавно о Сергее высказался комментатор UFC Джо Роган, назвав Павловича сперва Фёдором Емельяненко, а потом русским Нганну. Аргументировал он это легко – он так же летит и бросается на своего соперника.

Третий номер рейтинга тяжеловесов полон энергии. Например, чтобы нокаутировать Деррика Льюиса, ему хватило 55 секунд, а затем за 54 секунды положил Тая Туивасу. Поставить на то, что на момент 31 декабря 2023 года Сергей Павлович будет обладателем титула чемпиона в тяжёлом весе, можно с коэффициентом 5.00.

Кто ещё осмелится бросить вызов «безумной тройке»?

Джон Джонс, Сириль Ган и Сергей Павлович – кто сможет удивить этих амбициозных бойцов в тяжёлом весе? Эксперты считают, что это может быть Стипе Миочич, в последнем поединке проигравший Нганну во втором раунде. Однако это был реванш, ведь ранее американец одержал победу в бою с Фрэнсисом, защитив свой титул чемпиона в тяжёлом весе. Поставить на чемпионство американца можно за 9.00.

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Есть ещё Кёртис Блэйдс – четвёртая строчка тяжеловесов UFC, с которым Сергей Павлович собирается подраться в апреле. Если он будет чемпионом на конец 2023 года, сыграет коэффициент 10.0.

В это трудно поверить

Не верится в феерию Александра Волкова или Деррика Льюиса. Вряд ли у этих спортсменов в 2023 году появится титульный поединок. По некоторой информации, россиянин подерётся в марте с Александром Романовым, в тот же кард попал поединок Петра Яна и Мераба Двалишвили.

Льюис, в свою очередь, уже не так давно проигрывал в боях с Таем Туивасой и Сергеем Павловичем, вряд ли он сможет улучшить результаты и свои показатели. Поставить на то, что на 31 декабря 2023 года чемпионом в тяжёлом весе UFC будет американец, предлагают за 20.0, а на Волкова дают 15.0.

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