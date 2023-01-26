ЦСКА — «Партизан». Федотову нужно прибавлять

Тренеру армейцев предстоит проделать ещё немало работы. Вопрос с реализацией до сих пор не решён.

27 января состоится товарищеский матч ЦСКА — «Партизан». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех сербского клуба оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч ЦСКА — «Партизан» 27 января 2023 года

Букмекеры уверены, что матч ЦСКА — «Партизан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.49.

Анализ и прогноз на товарищеский матч ЦСКА — «Партизан» (27.01.2023)

Во многих странах сезон в самом разгаре, но в России пока царит зимний перерыв. Чтобы как можно лучше возобновить сезон, клубы практикуются в товарищеских матчах. 27 января состоятся несколько контрольных встреч. В одной из них ЦСКА встретится с «Партизаном». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

ЦСКА очень здорово начал текущий сезон, но на перерыв ушёл в плохом настроении. За последние шесть туров в чемпионате России красно-синие одержали только одну победу — во встрече с располагающимся в самом низу турнирной таблицы «Локомотивом» (1:0).

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Также подопечные Владимира Федотова сыграли вничью с «Динамо» (1:1), «Спартаком» (2:2) и «Оренбургом» (тоже 2:2). Поражения они потерпели в матчах с «Пари НН» (0:1) и «Динамо» (1:2). Отчасти неудачи обусловлены отсутствием Игоря Дивеева. Ведущий защитник пребывал в лазарете из-за жуткой травмы.

В то же время армейцы упустили в этих встречах огромное количество потенциально голевых моментов. Наблюдается проблема с завершением с самого начала сезона. Хуже, чем у красно-синих, дела с реализаций обстоят только у замыкающего турнирную таблицу «Торпедо» и «Крыльев Советов».

Однако, вместо того чтобы укрепить линию нападения, ЦСКА в зимнее трансферное окно подписал защитника Илью Агапова. Приобретение качественное и нужное, но вот проблему атакующего плана оно, само собой, не решает. Ввиду этого москвичи добыли не лучшие результаты в недавних товарищеских матчах.

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Сначала они сыграли вничью с «Симбой» (2:2). Затем с минимальным перевесом обыграли «Оренбург» (1:0). В обоих встречах армейцы нанесли очень много ударов и упустили кучу голевых моментов. Например, во встрече с «Симбой» Хесус Медина не сумел реализовать пенальти, пробив выше ворот. В игре с «Оренбургом» Чалов из убойной позиции попал в каркас ворот.

«Партизан», в свою очередь, вот уже четыре года кряду идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Сербии. Хотя в прошлом сезоне ему не хватило всего трёх очков для того, чтобы обойти «Црвену Звезду» и выиграть золотые медали первенства. Также чёрно-белые здорово выступили в еврокубковых турнирах. Они добрались до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили «Фейеноорду».

В текущем сезоне клуб из Белграда чуть менее успешен. На данный момент его отставание от «Црвены Звезды» составляет 10 очков. Главной проблемой «Партизана» является ненадёжная линия обороны. За 19 туров в чемпионате Сербии он пропустил 15 мячей. Даже у идущего на третьем месте ТСЦ меньше — 12.

Зато у чёрно-белых полный порядок с результативностью. За этот же отрезок времени они забили целых 46 мячей (у «Црвены Звезды» лишь на четыре гола больше). Именно за счёт хорошей атакующей мощи белградцы добыли путёвку в плей-офф Лиги конференций. За восемь матчей они забили 16 голов, а пропустили 11.

И это при том, что в соперниках у клуба из Белграда были достаточно сильные клубы, в частности «Ницца» и «Кёльн». В недавней товарищеской встрече «Партизан» уверенно обыграл «Ахмат» (3:1). При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.73.

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На наш взгляд, уровень грядущих соперников примерно одинаков. Да, у армейцев имеются некоторые проблемы с реализацией моментов, но за 18 туров в РПЛ они сумели забить 30 мячей, а сами пропустили 18. «Партизану» красно-синие наверняка сумеют забить гол-два, но и свои ворота им вряд ли удастся сохранить на замке.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Партизан» 27 января 2023 года

«ЦСКА» неплохо усилился этой зимой. Однако трансферы не решают одну из главных проблем армейцев — проблемы с завершением. Посмотрим, что Владимир Федотов с этим придумает. «Партизан» очень много пропускает, что на руку красно-синим. Но в то же время у чёрно-белых великолепно функционирует линия атаки. Думается, голов будет немало, причём с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.73.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

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