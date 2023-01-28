Экспресс на 28 января с коэффициентом 14.3: Головин, Миранчук, Шварц… В Европе тяжело всем

28 января пройдут очередные матчи европейских чемпионатов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 14.3 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Серии А «Эмполи» — «Торино» 28 января

«Эмполи» преподнёс нам главный сюрприз прошлого тура, обыграв в гостях «Интер». Синим очень повезло с удалением Шкриньяра, но и без того они проявили себя с наилучшей стороны. «Эмполи» сейчас подтянул игру в обороне, стал меньше пропускать и стабильно забивает в каждом матче после паузы.



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«Торино» тоже неплох, хотя у него, в отличие от «Эмполи», была одна осечка – поражение от «Специи». «Быки» сейчас одна из наименее зрелищных команд лиги, уже семь матчей «Торино» подряд команды не могут забить больше двух голов за игру. Не спасает от скуки и набравший форму Миранчук, который забил уже четыре гола и стал лучшим бомбардиром команды в Серии А. Этого слишком мало.

Две команды, которые много времени уделяют обороне, которые не любят рисковать, часто играют вничью. Обе в хорошей форме, но с серьёзными кадровыми потерями. Ничья в таком матче станет закономерным результатом и устроит обе команды. Поставить на ничью можно с коэффициентом 3.10.

Прогноз на матч Лиги 1 «Марсель» — «Монако» 28 января

Серия из восьми побед подряд во всех турнирах у «Марселя» впечатляет. В последний раз провансальцы проигрывали ещё «Тоттенхэму» в Лиге чемпионов, когда англичане дожали «Марсель» уже в добавленное время. С тех пор провансальцы успели обыграть почти всех французских топов, в том числе и «Монако».



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Гости тоже на хорошем ходу, но не настолько сильно впечатляют, как «Марсель». У «Монако» сейчас можно выделить очень мощную атаку и набравших форму Бен-Йеддера с Головиным. В прошлом туре монегаски поиздевались над «Аяччо» 7:1, но чуть раньше умудрились вылететь из Кубка Франции от скромного «Родеза», да и с «Лорьяном» играли вничью.

Сейчас «Марсель» смотрится мощнее своего соперника, плюс играет дома, что добавляет ему шансов. Оборона «Монако» сейчас действует не лучшим образом и стабильно пропускает, эта игра не станет исключением. «Марсель» должен побеждать в результативном матче. Предлагаем поставить на победу «Марселя» за 2.17.

Прогноз на матч Бундеслиги «Герта» — «Унион» 28 января

В последнем матче перед чемпионатом мира «Герта» воспользовалась ужасной формой «Кёльна» и одержала всего третью победу в сезоне. Этот успех также заставил болельщиков поверить, что во втором круге берлинцы начнут выбираться со дна, но чуда не произошло. Подопечные Сандро Шварца по-прежнему не могут наладить игру – в шести последних турах они потерпели пять поражений. Оборона стала проваливаться на постоянной основе, хотя травм в этой линии почти не было.

В четырёх из пяти предыдущих игр Бундеслиги, кроме победной, хозяева неизменно пропускали минимум два мяча, а в трёх случаях не менее трёх. На неделе команда получила в свои ворота пять безответных голов от «Вольфсбурга». В то же время с нападением у них всё неплохо, ведь удавалось забивать в 12 из 17 туров. «Унион» нынче намного стабильнее – команде Урса Фишера удалось справиться с ноябрьским кризисом, во время которого она в трёх турах не могла выиграть.

Перерыв пошёл «железным» на пользу, и сейчас у них две победы подряд при средней результативности больше двух голов, а также удалось вернуться на второе место. Перед берлинским дерби соперники далеки друг от друга в плане физического состояния и тактической стабильности. В этой встрече напрашивается победа гостей, и её можно взять с выгодным коэффициентом 2.12.

Экспресс на матчи 28 января

Ставка 1: ничья в матче «Эмполи» — «Торино» за 3.10.

Ставка 2: победа «Марселя» над «Монако» за 2.17.



Ставка 3: победа «Униона» над «Гертой» за 2.12.

Общий коэффициент: 3.10 Х 2.17 Х 2.12 = 14.3.

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