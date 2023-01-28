«Наполи» — «Рома». Хвича Кварацхелия испортит праздник Моуринью

Совсем недавно португальскому специалисту исполнилось 60 лет. От грузина ему не стоит ждать подарка.

29 января состоится матч 20-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Рома». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех римлян оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Рома» 29 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Рома» (29.01.2023)

После международной паузы возобновился чемпионат Италии. На 29 января запланированы четыре встречи 20-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе померяются силами «Наполи» и «Рома». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Наполи» продолжает уверенными шагами идти к скудетто. Отрыв от догоняющего «Милана» составляет уже 12 очков. И спада не предвидится. У Лучано Спаллетти отменно функционируют всех механизмы игры. Его подопечные демонстрируют потрясающий командный футбол, сметая всех на своём пути.

Талалаев: «Торпедо» сделало предложение Дзюбе, но Артём принял другое решение.

За 19 туров в чемпионате Италии партенопейцы потерпели только одно поражение — в матче с «Интером» (0:1), причём на выезде. Также они сыграл вничью с «Фиорентиной» и «Лечче» (в обоих случаях 1:1). Во всех остальных встречах неаполитанцы одержали результативные победы.

За этот период времени подопечные Спаллетти пропустили только 14 мячей — меньше всех. Сами же забили целых 46 голов. В 14 из них принял непосредственное участие Хвича Кварацхелия, влюбивший в себя многих нейтральных болельщиков. Бывший полузащитник «Рубина» записал на свой счёт семь голов и столько же результативных передач.

Помимо Хвичи, подобного соотношения цифр по системе «гол+пас» добились лишь три игрока в топ-5 лигах Европы — нападающий «Арсенала» Букайо Сака (7+7), а также форварды «ПСЖ» — Лионель Месси (8+10) и Неймар (11+10). Также Кварацхелия является лидером лучших европейских лиг по участиям в ударных комбинациях команды с игры в этом сезоне (8,3 комбинации за 90 минут).

Дуарте: был впечатлён, какой большой клуб «Спартак».

В матче предпоследнего тура Серии А Хвича отметился двумя голевыми передачами и одним забитым мячом. Таким образом, он помог «Наполи» разгромить «Ювентус» (5:1), который до этого не пропускал на протяжении восьми матчей. Следующую встречу — с «Салернитаной» (2:0) — Хвича пропустил из-за болезни. Благо он уже выздоровел и вернулся к тренировкам.

«Рому» в предстоящем матче ждёт серьёзное испытание. В этом сезоне она уже сталкивалась с «Наполи», но на домашнем стадионе. Та встреча закончилась победой неаполитанцев со счётом 1:0. Они доминировали всю игру. «Джаллоросси» даже не сумели нанести ни одного удара в створ, при шести ударах в принципе.

Впрочем, пропустили римляне очень обидный гол. Привела к нему ошибка Криса Смоллинга. Защитник «Ромы» был первым на мяче, но каким-то образом он пропустил вперёд Виктора Осимхена. Форвард «Наполи» вышел «один на один» с Руем Патрисиу и точным ударом поразил дальний угол ворот.

С тех пор «волки» потерпели только одно поражение — во встрече 13-го тура с «Лацио» (0:1). История примерно та же. Римляне буквально подарили сопернику победу. Только в этот раз отличился со знаком минус Рожер Ибаньес. Защитник не выдержал прессинга нападающих «Лацио» и потерял мяч в собственной штрафной.

Это совсем не похоже на команду Жозе Моуринью, которому, кстати, совсем недавно исполнилось 60 лет. Обычно подопечные португальского специалиста надёжно и собранно играют в обороне. Так или иначе, «Наполи» выглядит явным фаворитом грядущего матча. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.76.

Сёмин: не могу сказать, кто лучше — Промес или Малком.

Неаполитанцы гораздо успешнее «Ромы» не только в чемпионате Италии, но и в еврокубковых турнирах. Они вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, оставив не у дел «Ливерпуль». Римляне, в свою очередь, не без труда пробрались в 1/16 финала Лиги Европы, заняв лишь второе место в группе.

Кроме того, за последние шесть очных встреч «джаллоросси» не одержали ни одной победы, при двух ничейных результатах. Сдаётся, недавно установивший рекорд по количеству выигранных матчей в чемпионате Италии Лучано Спаллетти (сейчас на его счету 276 побед) испортит праздник Жозе Моуринью. Хвича Кварацхелия ему наверняка в этом поможет.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Рома» 29 января 2023 года

Если уж на выезде «Наполи» по делу обыграл «Рому», то на домашнем стадионе он тем более должен преуспеть. В текущем сезоне неаполитанцы лишь раз уступили на своём поле. И то не в основное время — во встрече с «Кремонезе» (2:2, по пенальти 4:5) в Кубке Италии. «Джаллоросси» менее стабильны и сильны. История очных встреч не на их стороне.

Ставка: победа «Наполи» за коэффициент 1.76.

Экспресс с коэффициентом 7.96.

Нигматуллин: Дзюба сделает РПЛ гораздо интереснее.

Петржела: Дзюба ослабит ЦСКА.

Французские СМИ сообщили, что Малком согласился на переход в «ПСЖ».

ЦСКА может пригласить Дзюбу в случае ухода Гайча.