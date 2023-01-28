«ПСЖ» — «Реймс». Мбаппе расколет крепкий орешек

Гости построили надёжную защиту. Это вызов для одной из лучших атак Европы.

29 января состоится матч 20-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Реймс». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26, а шансы команды из Реймса оценены в 11.0. Заключить пари на ничью предлагается за 6.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 20-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Реймс» 29 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «ПСЖ» — «Реймс» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.70. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.93. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Реймс» (29.01.2023)

Матч 20-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Реймс» состоится 29 января в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало — в 22:45 мск. В матче первого круга «Реймс» отобрал очки у красно-синих, сыграв вничью. Сможет ли команда Уильяма Стилла повторить успех в Париже?

«ПСЖ» не отличается стабильностью результатов после возобновления чемпионата. Тренерский штаб не спешил пускать в бой ключевых игроков стартового состава после ЧМ-2022 в Катаре. Как итог — команда Кристофа Галтье дважды оступилась в матчах чемпионата Франции, уступив «Лансу» (1:3) и «Ренну» (0:1).

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Парижане стали допускать больше ошибок в обороне. За последние семь туров они лишь два раза сохранили собственные ворота на замке. Забить в ворота Доннаруммы не смогли лишь безоговорочные аутсайдеры текущего сезона Лиги 1 — «Осер» (5:0) и «Анже» (2:0).

Конкуренты по борьбе за чемпионство воспользовались осечками парижан. «Ланс» сократил разрыв до трёх очков, а «Марсель» теперь отстаёт на пять очков. Кристоф Галтье мотивирован вернуть команду на победную тропу и укрепить лидерские позиции.

Под руководством Уильяма Стилла команда нашла свою игру. За 11 официальных матчей во всех соревнованиях под началом бельгийского специалиста красно-белые ни разу не проиграли — пять раз сыграли вничью и одержали победу в остальных шести встречах. В чемпионате Франции они закрепились у экватора турнирной таблицы.

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«Реймс» преобразился. Команда ощутимо прибавила в защите. Тренер выстроил эшелонированную оборону. В 7 из 11 матчей под началом Стилла красно-белые сохранили собственные ворота на замке, пропустив на этом отрезке лишь четыре мяча. Подобным не могут похвастаться даже лидеры чемпионата.

Сломить сопротивление «Реймса» под руководством бельгийского специалиста Уильяма Стилла будет непросто. Красно-белые отправились в Париж с серией из четырёх сухих матчей. Правда, не стоит недооценивать мотивацию «ПСЖ» при поддержке родных стен и атакующий потенциал восстановившегося звёздного трио.

Килиан Мбаппе вернулся из отпуска заряженным на результат. Выйдя на замену в матче с «Ренном», он не отметился результативными действиями, а вот в кубковой встрече с «Пеи де Кассель» (7:0) сделал пента-трик. Предлагаем рискнуть ставкой на победу «ПСЖ» с форой (-2) за 2.00.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Реймс» 29 января 2023 года

Парижане не блистали в последних матчах чемпионата. Однако тренерский штаб «ПСЖ» не задействовал все кадровые ресурсы для достижения нужного результата. К грядущей встрече красно-синие подходят с обострившейся турнирной мотивацией. Мбаппе устроил голевое шоу в кубковом матче и постарается выдать очередной перформанс в игре с крепким «Реймсом». Отсюда ставка на победу хозяев с форой (-2) за 2.00.



Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2) за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 7.96.

Сёмин: не могу сказать, кто лучше — Промес или Малком.

Дуарте: был впечатлён, какой большой клуб «Спартак».

Главному тренеру сборной Хорватии предложили возглавить «Аякс».

Прогноз на матч «Реал» – «Реал Сосьедад» с коэффициентом 3.54.