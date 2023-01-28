«Ак Барс» — «Трактор». Билялетдинов помешает планам Челябинска

Кажется, тренер «белых медведей» гарантировал выход в плей-офф, но он всё дальше.

29 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Трактор». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.69. На победу челябинцев эксперты предлагают коэффициент — 4.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор» 29 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор» может получиться результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.87, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.93. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» Казань — «Трактор» Челябинск (29.01.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 29 января запланировано шесть встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между казанским «Ак Барсом» и челябинским «Трактором», которая пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Казанцы сделали огромный рывок, ведь ещё недавно клуб был на шестой строчке в Восточной конференции и показывал невыразительный хоккей, но сейчас команда располагается на втором месте, набрав 71 очко за 56 игр. Отставание от лидирующей «Сибири» всего одно очко. Результаты впечатляют, ведь клуб потерпел поражения всего в 2 из 12 последних матчей.

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Накануне он в гостях обыграл «Металлург» (3:2 ОТ). Кирилл Семёнов забросил победную шайбу в овертайме. На его счету дубль в матче, а Вячеслав Войнов также отметился заброшенной шайбой. Однако казанцам в этом сезоне 60 минут мало, суммарно 22 встречи завершились за пределами основного времени. Больше всех в КХЛ на данный момент.

«Трактор» продолжает борьбу за место в плей-офф, пусть и располагается на 11-й строчке в Восточной конференции, набрав 54 очка за 56 игр. Однако клуб одержал всего две победы в шести последних встречах. Накануне он уступил в гостях «Барысу» (3:4).

История очных встреч насчитывает 66 матчей, из которых «Трактор» выиграл лишь в 25, когда «Ак Барс» одержал победу в 41 встрече. Преимущество хозяев весомое, но в этом сезоне состав зачастил играть вничью. При этом результативность впечатляет, что в очных встречах, что в этом сезоне. Казанцы забросили 142 шайбы, а челябинцы — 132.

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В Казани хозяева чувствуют себя хорошо — 18 побед в 29 играх. В очных встречах лишь раз за последние пять матчей выигрывали гости. При этом трижды матчи заканчивались за пределами основного времени.

Мы бы рассмотрели ставку на то, что «Ак Барс» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.18. Коэффициент интересный, обеим командам есть что доказывать и нужны очки. Матч получится боевым и с обилием моментов, забрасывать есть кому. Всё меньше времени остаётся до конца сезона, команды работают на результат.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор» 29 января 2023 года

Казанцы радуют своими победами, пусть и не всегда в основное время, челябинцы же стараются изо всех сил попасть в плей-офф, но последние игры были не самыми выразительными. Плюс история очных встреч за хозяевами, и с результативностью у них порядок. «Ак Барс» дома играет хорошо, но перестрахуемся комбинированным вариантом на то что он не проиграет через тотал больше.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 7.90.

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