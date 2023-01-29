СКА — «Торпедо». Ларионов изменяет себе

Тренер нижегородцев так часто говорил про шоу и яркий хоккей, а теперь поменял взгляды?

30 января состоится матч регулярного сезона КХЛ СКА – «Торпедо». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех нижегородцев оценивается в 4.95. На ничью дают коэффициент 4.95.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Торпедо» 30 января 2023 года

Букмекеры думают, что матч СКА – «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.33. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.95.

Анализ и прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Торпедо» (30.01.2023)

30 января в Континентальной хоккейной лиге пройдёт всего четыре матча. Самый интересный из них состоится в Санкт-Петербурге, где встретятся местный СКА и «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Матч пройдёт на стадионе «Ледовый дворец», а первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

До старта Кубка Гагарина остался месяц. Все матчи, которые играет СКА, уже не имеют особой роли для петербуржцев, но Роман Ротенберг не даёт команде расслабиться. Тренер старается сохранить впечатляющую форму хоккеистов и гонит их вперёд.

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Под конец прошлого года у СКА случилась небольшая заминка, но петербуржцы быстро перешагнули её и двинулись дальше. В январе они провели 11 матчей, выиграли в восьми из них, при этом только раз доведя игру до серии буллитов.

Одно из трёх поражений пришлось на последний матч. В Ярославе СКА впервые в сезоне ушёл со льда, не забросив ни одной шайбы. Игра у петербуржцев откровенно не пошла, и «Локомотив» одержал победу в матче со счётом 1:0.

«Торпедо» – одна из четырёх команд, которые ведут борьбу за вторую строчку в Западной конференции. Нижегородцы набрали 76 очков и занимают четвёртое место. Клуб только по дополнительным показателям уступает «Локомотиву» и ЦСКА, которые набрали столько же очков, но находятся выше.

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Команда Игоря Ларионова набрала крейсерскую скорость ещё в декабре, когда выдала свою самую длинную серию из побед в шести матчах подряд. В январе нижегородцы не сбавляют обороты, выиграв 8 из 11 последних матчей. Нижегородцы уступили только «Северстали» (4:5 Б), московскому «Динамо» (4:6) и СКА (2:6).

Этот результат выглядит нетипичным для петербуржцев. В последнее время СКА притормозил с результативностью, в январе команда Романа Ротенберга редко забрасывала больше трёх шайб, а старалась делать упор на оборону. В 4 из 11 январских матчей СКА пропускал строго по одной шайбе.

Если в выездных встречах Ротенберг мог позволить себе сыграть более агрессивно, то дома всё шло по привычному сценарию и результативных игр в исполнении СКА было очень мало. «Торпедо» после поражения в очном матче тоже играет более сдержанно. Поэтому ставим на тотал меньше 4.5 шайбы.

Прогноз и ставки на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Торпедо» 30 января 2023 года

Гости на хорошем ходу, но с лидером им тягаться будет сложно. Игра пройдёт под диктовку петербуржцев, которые в привычной манере перекроют все сильные стороны соперника и будут искать пути к воротам. У «Торпедо» нет проблем с атакой, но тут будет тяжело рассчитывать более чем на одну шайбу. СКА тоже не будет сломя голову бежать забивать. Велика вероятность того, что матч получится «низовым» и даже пяти шайб мы в нём не увидим.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.33.

Экспресс с коэффициентом 11.05.

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