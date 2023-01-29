«Адмирал» — «Авангард». Кравец за осторожность

Команды сосредоточат все усилия на обороне — им важно не проиграть.

30 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Авангард». Начало – в 12:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 1.98. Победа «моряков» по итогам 60 минут оценивается в 3.38.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Авангард» 30 января 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Адмирал» — «Авангард» не получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал больше 4.5 шайбы — за 2.12. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.75. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Авангард» (30.01.2023)

На 30 января календарь КХЛ запланировал несколько интересных встреч. Огромное значение на распределение мест в зоне плей-офф Востока окажет результат игры, которая пройдёт во Владивостоке. Местный «Адмирал» скрестит клюшки на ледовой площадке «Фетисов Арена» с «Авангардом». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 12:30 мск.

Восточная конференция дарит болельщикам потрясающую интригу. До завершения регулярного чемпионата командам остаётся провести считаное количество матчей, но на плей-офф пока претендуют все клубы. В турнирной таблице сохраняется высокая плотность, что обеспечивает высочайший накал борьбы в каждой встрече. Проходных матчей нет.

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Не сумел пройти ровно январские матчи «Адмирал». Он одержал победы в 3 из 10 встреч. Неудачи немедленно сказались на позиции в таблице — с четвёртого места команда переместилась на седьмую строчку.

Леонид Тамбиев нашёл причину неудачных результатов — это отсутствие мотивации у лидеров клуба. Наставник даже высказался нелицеприятно в сторону своих игроков публично, на пресс-конференции. Казалось, что после такого демарша тренер потеряет доверие раздевалки, но страсти улеглись.

Весьма вероятно, что неудачная серия стала следствием снижения физических кондиций команды. Потеряв в скорости, «моряки» не создают необходимую плотность в обороне. Соперники пользуются свободными зонами и атакуют ворота Никиты Серебрякова практически без помех.

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В последней встрече хозяева также были на грани поражения. За 10 минут до финальной сирены они уступали «Сибири» со счётом 2:4. Неимоверными усилиями «моряки» сравняли счёт, а в овертайме оказались удачливее соперника. Итоговая победа (5:4 ОТ) завершила серию из пяти поражений.

Похожие проблемы с физикой испытывает и «Авангард». Команда долгое время шла среди лидеров и могла возглавить таблицу Востока. Для Михаила Кравца важно выиграть в регулярном чемпионате своей конференции, поскольку это был бы его первый крупный тренерский успех. Пока команда пятая в таблице.

«Ястребы» не выдержали высокий темп и уступили в трёх из последних четырёх матчей. Вызывают тревогу у тренерского штаба действия атакующей линии — всего шесть шайб заброшено за четыре последних игры. Перестала работать спецбригада по реализации численного преимущества, на которое «Авангард» возлагает большие надежды.

Вероятно, Кравец пересмотрит тактическую схему и будет действовать в более низком темпе, чтобы минимизировать опасные моменты у собственных ворот. В атаке будет расчёт на индивидуальное мастерство лидеров. Тот же Буше может в одиночку решить эпизод в пользу своей команды.

«Адмирал» и «Авангард» провели 30 личных встреч. Большое преимущество на стороне гостей: у «ястребов» 20 побед, а «моряки» записали в актив 10 выигранных матчей. Разница заброшенных шайб 90:66 в пользу подопечных Михаила Кравца.

«Адмирал» выступает неровно, но после голевого фейерверка в матче с «Сибирью» (5:4 ОТ) будет более осторожен. Тамбиев настроит команду на оборонительный хоккей, где главная задача — не пропустить. В пяти из последних восьми встреч «моряков» забрасывалось не более трёх шайб. Перспективно смотрится ставка на тотал меньше 3.5 шайбы за коэффициент 2.51.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Адмирал» — «Авангард» 30 января 2023 года

«Адмирал» и «Авангард» в последних играх предпочитают действовать в медленном темпе. Это позволяет сократить до минимума ошибки, которые могут привести к опасным моментам у собственных ворот. «Надёжность прежде всего» — под этим тезисом могут поставить подпись Леонид Тамбиев и Михаил Кравец. Весьма вероятно, что в матче будет заброшено не более трёх шайб.

Ставка: тотал меньше 3.5 шайбы за 2.51.

Экспресс с коэффициентом 11.05.

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