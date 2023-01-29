«Динамо» Мн — «Куньлунь». Белорусы бьются за плей-офф

Кто-то останется без путёвки, но «зубры» оставят все силы, чтобы запрыгнуть в последний вагон.

30 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Куньлунь». Начало встречи — в 19:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу минчан в основное время можно с коэффициентом 1.71. На победу китайского клуба эксперты предлагают коэффициент — 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Куньлунь» 30 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Минск — «Куньлунь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Куньлунь» Пекин (30.01.2023)

На 30 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего четыре встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между минским «Динамо» и пекинским «Куньлунь Ред Стар». Встреча пройдёт на льду «Минск-Арены» в Беларуси, а первое вбрасывание состоится в 19:10 мск.

Подопечные Крэйга Вудкрофта продолжают делать попытки удержаться в зоне плей-офф. Накануне дома клуб уступил «Торпедо» в серии послематчевых буллитов (2:3 Б), но одно очко в копилку команда себе заработала, тем самым минчане поднялись на восьмую строчку Запада, набрав 57 очков за 57 встреч. Позади «Северсталь», но она отстаёт всего на одно очко.

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Положение у команды шаткое, плюс за последние шесть встреч статистика результатов игр разделилась поровну. Хотя минчанам сейчас нужно серьёзно прибавлять, ведь сразу три команды претендуют на седьмое и восьмое места. Концовка сезона обещает быть интересной.

«Куньлунь» располагается на десятой строчке Западной конференции, набрав 45 очков за 57 игр. Отставание от зоны плей-офф 12 очков, но у команды всего две победы в шести последних играх. Накануне клуб обыграл дома «Спартак» (3:2 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Клифф Пу. Хотя и команда могла закончить матч победой в основное время, но не повезло.

Томаш Юрчо не смог реализовать штрафной буллит на 56-й минуте встречи, зато отдал результативную передачу в овертайме. Эта победа для команды стала глотком свежего воздуха, плюс пекинский клуб не дал москвичам увеличить отрыв от преследователей, помогая другим соперникам в турнирной таблице.

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Однако впереди выезд в Минск, и здесь история очных игр насчитывает всего 15 матчей, где «Динамо» выиграло в девяти встречах, а «Куньлунь» в шести. Весомого преимущества нет, но при этом в Минске гости выиграли в двух из пяти последних встреч. Статистика, конечно, не утверждает об уверенной победе хозяев, но они мотивированы остаться в плей-офф.

Крэйгу Вудкрофту такой соперник совсем не удобен. Тем более что в этом сезоне пекинский клуб играет намного лучше, чем в прошлом. Уровень игры вырос, и эта команда может удивить. Зато с результативными встречами у соперников стабильность. В 8 из 10 последних очных игр тотал был больше 3.5 шайбы.

И всё же минчане недавно уже обыграли «Куньлунь» в гостях (5:1). Думается, и сейчас клуб постарается повторить результат. У «зубров» дома всего 12 побед за 29 игр, когда «Куньлунь» в гостях выиграл всего восемь раз за 25 встреч. Потому попробуем ставку на победу минского «Динамо» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.17.

«Зубрам» сейчас предоставится шанс оторваться от преследования, ведь соперник не самый сильный, плюс уже команда обыгрывала его в этом сезоне. Можно повторить результат дома и порадовать болельщиков. С «Торпедо» не хватило немного сил, но буллиты – это всегда удача. Здесь же рычагов давления у хозяев больше.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Куньлунь» 30 января 2023 года

Минчане цеплялись за очки в последней встрече, но соперник был силён, сейчас же на пути слабый клуб, которого они уже обыгрывали в этом сезоне в гостях (5:1). Плюс очные встречи зачастую были результативными. Сил и мотивации больше у «Динамо». Потому проверим победу хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 11.05.

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