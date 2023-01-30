Тотал голов больше/меньше подходит для новичков из-за простоты и доступности.

Ставки на голевые рынки, их преимущества

В ставках на футбол множество прибыльных рынков. Популярные среди игроков маркеты – голевые рынки, которые предлагают отличную возможность для долгосрочной прибыли при условии, что азартный игрок сделает правильный выбор.

Что такое рынки ставок на голы?

Голевой маркет – рынок, который охватывает голы в матче от варианта «смогут ли обе команды забить» до ожидания игроком больше или меньше голов в матче.

Многие бетторы предпочитают ставить на рынок из-за высоких коэффициентов и простоты прогнозирования по сравнению с исходами спортивных встреч.

При ставке на голевой маркет исход матча не имеет значения.

Популярные рынки

Букмекерские конторы предлагают азартным игрокам несколько видов голевых рынков и бонусы, которые можно использовать для ставок. Фрибет можно поставить на любое событие в линии и получить сумму чистого выигрыша на основной счёт при проходе пари.

После предматчевого анализа клиенты букмекеров выбирают маркет для ставки на основе глубины росписи в БК, собственных предпочтений и величины котировок на рынок.

Тотал голов больше/меньше

Ставки на тотал голов больше/меньше принимают все букмекерские конторы.

Тотал голов позволяет игроку предположить, закончится матч определённым количеством голов или нет.

Если клиент БК считает, что в матче будет забито больше голов, чем предлагает в маркете букмекер, необходимо сделать ставку «больше». Если игрок думает, что общее количество голов будет меньше количества, которое указывает компания, нужно сделать ставку «меньше».

Тотал голов больше/меньше подходит для новичков из-за простоты и доступности почти в каждой игре. Единственный недостаток маркета – низкие коэффициенты для безопасных ставок, профессионалы в ставках не выбирают маркет из-за низкой прибыльности.

Ставки на тотал больше 1.5 мяча

Ставка на тотал больше 1.5 мяча – безопасный рынок для бетторов.

Маркет означает, что обе команды забьют в сумме два или более голов.

Игрок потеряет деньги, если матч закончится со счётом 0:0, 1:0 или 0:1.

Факт: более 70% футбольных матчей заканчиваются с результативностью более чем 1,5 мяча, это делает рынок отличным для поиска выигрышных возможностей.

Маркет не требует поддержки какой-либо команды – клиенту БК необходимо, чтобы обе команды забили два или более голов.

Опытные игроки советуют перед ставкой провести глубокое исследование клубов и игроков, а также избегать ставок на команды, которые ещё мало играли в текущем сезоне.

Ставки на тотал больше 2.5 мяча

Ставки на тотал больше и меньше 2.5 мяча – популярный рынок в футболе среди профессионалов и новичков, позволяет делать ставки на общее количество голов в матче без необходимости выбирать сторону.

Ставкой на тотал больше 2.5 мяча игрок прогнозирует, что команды забьют в матче три и более голов. Рынок отличается от рынка ставок на ничью, так как при ставке на тотал больше 2.5 мяча не имеет значения, кто в итоге выиграет матч.

При выборе ставки важно найти команды с высоким уровнем атаки или слабой обороной. Знание сильных и слабых сторон команд и лиг поможет принимать более правильные решения.

Обе команды забьют (да/нет)

Маркет «обе команды забьют» предполагает один из вариантов исхода — «да, забьют» и «нет, не забьют».

Пользователь БК выиграет пари на рынке «да» независимо от общего исхода матча, если обе команды забьют.

Ставка на «нет» означает, что одна из команд не забьёт ни одного гола. Клиент букмекера выиграет пари, если одна из команд не сумеет отличиться. Если матч закончится со счётом 0:0 или 3:0, букмекерская контора рассчитает пари в пользу клиента, независимо от того, какая команда одержит победу.

Маркет прост в понимании для начинающих бетторов и является одним из самых легкопрогнозируемых рынков. Букмекеры выставляют щедрые коэффициенты на равновероятные исходы.

Опытные игроки выбирают «да», когда обе команды атакуют и пропускают голы, и ставят на «нет», если обе команды имеют стойкую оборону и неагрессивных нападающих.

Азиатский тотал

Азиатский тотал похож на рынок «тотал голов больше/меньше».

Основное отличие азиатского тотала от тотала голов – возможность вернуть ставку в случае ничьей в матче.

Ставка на азиатский тотал предполагает двойное пари – ставку на два ближайших к указанному числу тоталов.

Например, пари на тотал больше 2.25 поделит ставку игрока на две части:

тотал больше 2 мячей;

тотал больше 2.5 мяча.

В зависимости от исхода игры букмекер рассчитает ставку: