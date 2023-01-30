«Северсталь» — «Металлург». Разин как раз вовремя

31 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Металлург». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.50. Успех череповчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Металлург» 31 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Северсталь» — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.16. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Северсталь» Череповец — «Металлург» Магнитогорск (31.01.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 31 января состоятся четыре матча. В одном из них на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце местная «Северсталь» примет магнитогорский «Металлург». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

За последние 10 встреч в регулярном чемпионате КХЛ «Северсталь» потерпела пять поражений. С одной стороны, немало. С другой — лишь одно из них настигло подопечных Андрея Разина на домашнем стадионе — в игре с лидирующим СКА, причём в серии послематчевых буллитов (2:1 Б).

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Победы «сталевары» одержали в матчах с «Куньлунем» (6:5), набравшим великолепный ход «Торпедо» (5:4 Б), минским «Динамо» (2:1), «Барысом» (1:0 Б) и ЦСКА (4:1). Встреча с действующим чемпионом КХЛ наиболее интересна. Одним из её главных героев стал взятый «Северсталью» в аренду у СКА Александр Самонов.

Ранее голкипер пребывал в плохой форме. Он очень часто пропускал, в том числе необязательные шайбы. Однако, просидев несколько матчей в запасе, Самонов великолепно выступил в матче с ЦСКА. Он не только отразил 28 бросков, но и отметился результативной передачей, которую превратил в гол Никита Рожков.

Вратарская позиция в первой половине текущего розыгрыша КХЛ была одним из самых слабых мест «Северстали». Если Самонов продолжит в том же духе, то у череповчан заметно вырастут шансы финишировать в зоне плей-офф. К слову, на данный момент они занимают восьмое место в турнирной таблице.

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Мотивации у подопечных Андрея Разина хоть отбавляй. У них завязалась очень упорная борьба с минским «Динамо» и московским «Спартаком» за путёвку в Кубок Гагарина. У «Металлурга» совсем иная ситуация. По сути, он уже обеспечил себе место в плей-офф, вследствие чего занялся самосовершенствованием.

Судя по всему, Илья Воробьёв решил улучшить качество оборонительной линии своего клуба. Для этого на должность тренера защитников «Магнитки» даже был приглашён Дмитрий Рябыкин. Вот только пока что перемены не приносят «Металлургу» хороших плодов.

За последние 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ магнитогорцы одержали только четыре победы. Что случилось с одной из самых креативных атак лиги — остаётся загадкой. За этот отрезок времени «лисы» забросили только 32 шайбы, причём многие из них были выстраданы.

Полагаем, череповчане будут сильнее в предстоящей игре. Поставить на их победу в матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Домашний стадион даёт череповчанам солидное преимущество. За последние девять встреч дома они потерпели лишь два поражения.

Магнитогорцы же одержали победы в 2 из 10 последних встреч. Также они один раз уступили в серии послематчевых буллитов и в овертайме. Во всех остальных матчах «лисы» потерпели поражения в основное время, в частности во встрече с замыкающим сводную таблицу КХЛ «Сочи».

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Северсталь» — «Металлург» 31 января 2023 года

В отличие от «Металлурга», «Северсталь» очень собранно смотрится на последнем отрезке сезона. Гонит вперёд «сталеваров» мотивация добыть путёвку в плей-офф. На домашнем стадионе они наверняка обыграют пребывающий в чёрной полосе клуб. С выездами у магнитогорцев сейчас проглядываются большие проблемы.

Ставка: победа «Северстали» в матче за коэффициент 1.97.

Экспресс с коэффициентом 8.13.

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