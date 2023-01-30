Форма ставок, которая зародилась и получила распространение в Индонезии.

Азиатский гандикап 0.75 отличается от маркетов для традиционных спортивных ставок. Благодаря повышенным коэффициентам в азиатском гандикапе вероятность выиграть выше по сравнению с рынком 1X2.

Что такое азиатский гандикап 0.75?

Азиатский гандикап 0.75 – форма ставок, которая зародилась и получила распространение в Индонезии. Гандикап исключает любой ничейный исход в матче. Ставки на азиатский гандикап 0.75 предоставляют множество вариантов для выигрыша.

Более сильная команда обычно получает отрицательный гандикап (-0.75), а более слабая команда получает положительный гандикап (+0.75). Чтобы выиграть матч, нужно просто преодолеть гандикап.

Поскольку ничейный исход в маркете исключён, шансы на победу значительно возрастают. Устранение ничейного исхода означает повышение шансов на победу с 30 до 50%.

Использование азиатского гандикапа 0.75

Гандикап 0.75 представляет собой комбинацию гандикапа (+0.5) и (+1).

Более низкая маржа на азиатские гандикапы обычно предлагает повышенную ценность, поскольку доступные коэффициенты довольно близки к коэффициентам вероятности.

С гандикапом (+1) пользователь выиграет ставку, если команда не проиграет матч, и БК аннулирует пари, если команда проигрывает с разницей в один мяч. Если команда проигрывает в два и более голов, игрок потеряет деньги.

Букмекер делит ставку клиента на две части:

гандикап (+0.5);

гандикап (+1).

Гандикап 0.5 – полугандикап, который предлагает два возможных исхода, в то время как гандикап 0.75 предполагает три из четырёх возможных исходов. При гандикапе (+0.5) клиент букмекера выиграет ставку, если команда не проиграет матч.

Например: «Арсенал»: (-0.75), коэффициент: 1.85, «Ливерпуль»: (+0.75), коэффициент: 2.08.

Первый сценарий: ставка 10 руб. на «Арсенал» (-0.75).

БК разделит ставку пополам с коэффициентом 1.85:

5 руб. – на «Арсенал» (-0.5);

5 руб. – на «Арсенал» (-1).

Обе половины ставки выиграют, если «Арсенал» забьёт два и более мячей, выигрыш составит 5 * 1.85 + 5 * 1.85 = 18,50 руб.

Если «Арсенал» забьёт один гол, пользователь выиграет одну половину ставки (гандикап (+0.5)) и получит вторую (гандикап (+1)) возвратом: 5 * 1.85 + 5 * 1.00 = 14, 25 руб.

Если «Ливерпуль» выиграет или игра закончится вничью, клиент букмекера потеряет обе половины ставки.

Второй сценарий: ставка 10 руб. на «Ливерпуль» (+0.75):

выигрыш, если «Ливерпуль» победит или будет зафиксирована ничья, игрок заберёт: 5 * 2.08 + 5 * 2.08 = 20,80 руб.;

проигрыш, если «Арсенал» выиграет со счётом два или более голов;

если «Арсенал» выигрывает в один гол, клиент букмекера получит половину ставки возвратом (гандикап (+1)), вторую половину (гандикап (+0.5)) БК рассчитает выигрышем: 5 * 2.08 + 5 * 1.00 = 15,40 руб.

Можно выбрать бонус в виде бесплатной ставки и поставить на азиатский гандикап 0.75 с минимальным риском.

Влияние азиатского гандикапа 0.75 на коэффициенты

Азиатский гандикап 0.75 повышает коэффициенты ставок в пользу клиента букмекера. Азиатский гандикап 0.75 предлагает безопасный способ делать ставки на футбол. Ставить на азиатский гандикап 0.75 проще, поскольку здесь есть только два возможных исхода. Можно выиграть на команде, имеющей преимущество, или выиграть, сделав ставку на аутсайдера.

Можно получить приличные коэффициенты, поставив на любую из команд. Ставка на азиатский гандикап до начала матча открывает большие возможности получить хороший выигрыш, поскольку котировки меняются в течение матча.