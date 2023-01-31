СКА — «Локомотив». Ротенберг даст слабину

У петербуржцев появились проблемы с дисциплиной и результативностью. Сколько времени тренеру потребуется на их устранение?

1 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.00. Успех ярославцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Локомотив» 1 февраля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч СКА — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Локомотив» Ярославль (01.02.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 1 февраля состоятся шесть матчей. В самом позднем из них на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге СКА примет «Локомотив». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

СКА по-прежнему возглавляет сводную таблицу КХЛ. Его отрыв от догоняющего «Торпедо» составляет целых 13 очков. Солидно, но на последнем отрезке сезона клуб из Санкт-Петербурга выглядит менее собранно, нежели в его вначале. Игра команды и результаты стали хуже.

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За последние восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ подопечные Романа Ротенберга одержали пять побед. В основное время они обыграли московское «Динамо» (2:0), «Амур» (3:1), «Торпедо» (6:2) и ЦСКА (3:1). В серии послематчевых буллитов выиграли в матче с «Северсталью» (2:1 Б).

Поражения петербуржцы потерпели во встречах с ЦСКА (2:4), как раз с «Локомотивом» (0:1) и «Торпедо» (1:2 Б) на домашнем стадионе. Наиболее интересен последний матч. Нижегородцы играли сразу без трёх лидеров — Алексея Кручинина (первый бомбардир команды), Николая Коваленко (второй) и Сергея Гончарука (четвёртый). Тем не менее они смотрелись предпочтительнее и по делу одержали победу.

В послематчевом интервью Роман Ротенберг поделился мнением о главной проблеме своей команды. Он заявил, что нужно подтянуть игровую дисциплину. Тренер отметил, что из команд, входящих в зону плей-офф, СКА на первом месте в лиге по удалениям. Насколько быстро ему удастся устранить эту проблему?

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У «Локомотива» тоже не всё в порядке. Он выступает с переменным успехом. Серии хороших выступлений чередуются с неудачами. С одной стороны, это не сильно мешает клубу из Ярославля. На данный момент он располагается на третьей строчке в сводной таблице КХЛ и активно готовится к плей-офф.

За последние девять матчей в регулярном чемпионате ярославцы одержали пять побед. Помимо СКА, они обыграли «Северсталь» (6:2), «Куньлунь» (3:0), «Салават Юлаев» (3:2) и «Витязь» (3:1). Поражения они потерпели во встречах с «Трактором» (0:1), московским «Динамо» (0:2), «Торпедо» (2:3 ОТ) и «Автомобилистом» (0:1).

Как видно, оборонительная стратегия Игоря Никитина функционирует потрясающе. За эти девять матчей его подопечные пропустили всего лишь 11 шайб. Однако и сами железнодорожники только один раз за этот отрезок времени забросили больше трёх шайб за игру. Проблемы с результативностью проглядываются у них и на дистанции.

За 58 встреч в регулярном чемпионате КХЛ ярославцы забили только 139 голов. Среди входящих в зону плей-офф команд хуже результативность только у «Спартака» и «Адмирала». В то же время подопечные Никитина пропустили за этот период времени только 107 шайб — меньше всех.

Сдаётся, предстоящий матч получится нерезультативным. Поставить на ТМ 4.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Из-за частой игры в меньшинстве результативность СКА резко упала. За последние восемь встреч в регулярном чемпионате КХЛ они лишь раз забросили больше трёх шайб за игру.

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Да и в целом из четырёх последних очных встреч лишь одна получилась результативной. И то она закончилась скандалом. Как мы помним, судьи проглядели грубое нарушение нападающего СКА Дмитрия Яшкина, который впоследствии забросил победную шайбу. Надеемся, в этот раз обойдётся без подобных моментов.

Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — «Локомотив» 1 февраля 2023 года

У СКА появились проблемы с дисциплиной и как следствие – с результативностью. Из-за этого петербуржцы не сумели даже обыграть экспериментальный состав «Торпедо». Вряд ли им удастся много забить «Локомотиву», имеющему самую надёжную оборону в лиге. У ярославцев тоже имеются недочёты атакующего плана. Да и история последних очных встреч на стороне небольшого количества голов.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 13.22.

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