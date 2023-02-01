Экспресс на 1 февраля с коэффициентом 6.7: даже Левандовски не поможет «Барселоне»

1 февраля пройдут очередные матчи национальных кубков и чемпионатов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.7 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «Осер» 1 февраля

«Монако» не смог приблизиться к топ-3 и упустил преимущество в матче с «Марселем». Это был один из немногих матчей за последнее время, в котором можно было похвалить оборону монегасков. Правда, сама форма Головина и компании сейчас вызывает сомнения — как ни крути, а «Монако» выиграл только один матч из последних четырёх.



«Осер» с конца октября побеждает исключительно в Кубке Франции. В Лиге 1 у него шесть поражений подряд, а в четырёх последних матчах гости даже не смогли забить. Последней командой, которая пропускала от «Осера» в чемпионате, был как раз «Монако», которому бургундцы под Новый год забили два мяча.

С таким соперником у «Монако» не возникнет проблем, мощная атака хозяев обеспечит им серьёзное преимущество. Можно поставить на победу «Монако» с форой (-1.5) за 1.90.

Прогноз на матч Примеры «Бетис» — «Барселона» 1 февраля

Текущий сезон «Бетис» проводит мощно, он стабильно набирал очки осенью, когда приходилось отвлекаться на Лигу Европы. Ничего не мешает «огуречным» продолжать двигаться к топ-4 и сейчас, когда из Кубка команда уже вылетела и её ничто не отвлекает. Но ошибки у «огуречных» всё же случаются: ничья с «Атлетиком», поражение от «Эспаньола». Из-за последнего их смог обогнать и скинуть на пятую строчку «Атлетико».



Лучшие экспрессы на сегодня.



«Барселона» продолжает лидировать и недавно увеличила отрыв от «Реала» до пяти очков благодаря осечке соперника. Зимой каталонцы успели удачно отыграть почти со всеми серьёзными конкурентами. «Барселона» обыграла «Реал», «Атлетико», «Реал Сосьедад». «Бетис» был единственным из топов, кто смог не проиграть каталонцам в основное время.

По последним матчам было заметно, что каталонцы немного выдохлись. Три минимальные победы подряд, две из них очень тяжёлые. «Барселона» всё реже радует нас результативным футболом, «Бетис» в чемпионате тоже делает ставку на оборону. Даже возвращение Левандовского не гарантирует гостям победы. У «Бетиса» есть все шансы не проиграть, а коэффициент на это весьма неплохой — 2.09.

Прогноз на матч Кубка Италии «Фиорентина» – «Торино» 1 февраля

В позапрошлый уикенд команды встречались в итальянском чемпионате, и туринцы победили с минимальным счётом благодаря голу Алексея Миранчука. Тот гол стал уже четвёртым для российского футболиста в сезоне, а «быки» одержали историческую победу во Флоренции, где не могли выиграть долгие годы. Встаёт вопрос, почему бы команде Ивана Юрича вновь не огорчить равного по силе соперника, ведь в Кубке Италии в последний раз у «фиалок» она также выигрывала.

«Фиорентина» в данный момент далека от своих лучших образцов даже нынешнего сезона – она не может выиграть на протяжении трёх встреч подряд и в них отметилась всего одним голом. Соперники были серьёзные, ведь «Рома» (0:2) и «Лацио» (1:1) выше в таблице, однако ранее команда лишь минимально обыграла бедовую «Сампдорию» (1:0). «Торино», в свою очередь, вернул стабильность в результатах – в восьми предыдущих встречах в разных турнирах «быки» уступили всего раз — «Специи» (0:1).

В то же время на этом отрезке у них были победа над «Миланом» (1:0) и ничья с «Ромой» (1:1). Так как эксперты в этом матче отдают явное предпочтение хозяевам, стоит рассмотреть ставку «гости не проиграют» с коэффициентом 1.70.

Экспресс на матчи 1 февраля

Ставка 1: победа «Монако» в матче с «Осером» с форой (-1.5) за 1.90.

Ставка 2: «Бетис» не проиграет «Барселоне» за 2.09.



Ставка 3: «Торино» не проиграет «Фиорентине» за 1.70.

Общий коэффициент: 1.90 Х 2.09 Х 1.70 = 6.7.

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