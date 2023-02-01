Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Как ставить на тотал больше 2.5 мяча, виды пари, советы новичкам, помощь профессионалам, прогнозы на спорт

Что означает тотал больше 2.5 мяча и как он работает?
Сергей Перемутов
Как ставить на тотал больше 2.5 мяча
Комментарии
Перед ставкой необходимо проанализировать вид предстоящей игры.

Больше или меньше 2.5 мяча – один из любимых рынков футбольных ставок для новичков и профессиональных бетторов. Ставка позволяет предсказать общее количество голов в матче без необходимости выбирать, какая команда победит в игре.

Правила рынка:

  • тотал меньше 2.5 мяча предполагает, что игра закончится с двумя или меньшим количеством голов;
  • тотал больше 2.5 мяча означает, что игра завершится с тремя  или более голами.

Игроку не нужно угадывать правильный счёт – с ТБ 2.5 необходимо предсказать, будет ли забито три или более голов.

Клиенты букмекеров выбирают маркет тотал больше 2.5 мяча для ставок в прематче и для заключения пари во время игры.

Советы по ставкам на тотал больше 2.5 мяча

Проверив предыдущие результаты каждой футбольной команды, можно узнать среднее количество голов, забитых в матче. Если у каждой команды обычно большое количество голов за игру – забитых и пропущенных, то, скорее всего, количество голов в матче преодолеет тотал больше 2.5.

Перед ставкой необходимо проанализировать вид предстоящей игры. Если две сильные команды противостоят друг другу, в последних 10 матчах с другими командами клубы выигрывали с большим отрывом, средний счёт за матч может достигать 3,5 мяча. Но в итоге матч может получиться скучным, так как обе команды вытесняют друг друга в обороне, и результат встречи может быть только 1:1.

Если беттору не хватает знаний или собранной статистики для качественного анализа, профессионалы в ставках рекомендуют использовать фрибеты букмекеров и не рисковать реальными средствами для непроверенного пари. Активные промокоды помогут увеличить размер бесплатной ставки и в случае победы получить выигрыш реальными деньгами.

Спортивная форма соперников

Форма соперников – один из лучших показателей, который поможет предсказать исход матча. Если команда находится в плохой форме, клиент букмекера может предположить, что оборона пропустит много голов.

В спорте нет гарантий, и ситуация внутри команды может измениться в любой момент.

Перед ставкой необходимо проанализировать информацию о командах из нескольких источников, проверить статистику команд и игроков и определить текущую форму команды.

Прошлые результаты

Статистика – первое, на что смотрят бетторы, делая ставки на тотал голов:

  • среднее количество голов, забитых или пропущенных командой в текущем сезоне дома и в гостях;
  • среднее количество игр с менее чем 1,5, 2,5 и 3,5 мяча в текущем сезоне дома и в гостях;
  • среднее количество голов, забитых или пропущенных командой в предыдущих играх, включая последние три или пять игр дома и в гостях.

По статистике голов команды можно проверить среднее количество голов в сезоне, средний показатель каждого матча. Статистика может значительно помочь спрогнозировать количество голов в предстоящем матче.

Ожидаемые голы

Ожидаемые голы аналитики используют для анализа качества ударов в каждой игре. Каждый удар имеет значение и шансы стать голом.

Много факторов определяют значение удара:

  • место;
  • угол от ворот;
  • часть тела, используемая футболистом для взятия ворот – нога, голова, плечо;
  • скорость игры;
  • скорость и точность передачи и другие.

Лиги

Узнать, насколько регулярно команды в матчах преодолевают рубеж в два гола, можно при изучении лиги. Общая статистика футбола в мире показывает, что в среднем в матчах забивают от 2,4 до 2,6 мяча – одна из причин, по которой букмекеры устанавливают линию «меньше или больше 2.5 мяча» на большинство матчей.

Исследование показало, что больше всего голов в среднем забивают клубы швейцарской Суперлиги – 3,3 мяча за игру, на втором месте – шведы – 3,01 мяча за игру. Меньше всего голов в среднем забивают команды в российской Премьер-Лиге – 1,99 за игру.

Соотношение голов отдельных команд

После того как игрок изучил статистику команд по количеству голов, можно найти матчи, где встретятся две команды с большим количеством забиваемых голов.

Например, если «Манчестер Юнайтед» забивает более 2,5 мяча в 75% матчей за сезон и встречается с «Челси», в матчах которого более 2,5 мяча забивают в 65% случаев, то вероятность того, что в матче будет забито более 2,5 мяча, составляет 70%.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023