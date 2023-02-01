Что означает тотал больше 2.5 мяча и как он работает?

Больше или меньше 2.5 мяча – один из любимых рынков футбольных ставок для новичков и профессиональных бетторов. Ставка позволяет предсказать общее количество голов в матче без необходимости выбирать, какая команда победит в игре.

Правила рынка:

тотал меньше 2.5 мяча предполагает, что игра закончится с двумя или меньшим количеством голов;

тотал больше 2.5 мяча означает, что игра завершится с тремя или более голами.

Игроку не нужно угадывать правильный счёт – с ТБ 2.5 необходимо предсказать, будет ли забито три или более голов.

Клиенты букмекеров выбирают маркет тотал больше 2.5 мяча для ставок в прематче и для заключения пари во время игры.

Советы по ставкам на тотал больше 2.5 мяча

Проверив предыдущие результаты каждой футбольной команды, можно узнать среднее количество голов, забитых в матче. Если у каждой команды обычно большое количество голов за игру – забитых и пропущенных, то, скорее всего, количество голов в матче преодолеет тотал больше 2.5.

Перед ставкой необходимо проанализировать вид предстоящей игры. Если две сильные команды противостоят друг другу, в последних 10 матчах с другими командами клубы выигрывали с большим отрывом, средний счёт за матч может достигать 3,5 мяча. Но в итоге матч может получиться скучным, так как обе команды вытесняют друг друга в обороне, и результат встречи может быть только 1:1.

Если беттору не хватает знаний или собранной статистики для качественного анализа, профессионалы в ставках рекомендуют использовать фрибеты букмекеров и не рисковать реальными средствами для непроверенного пари. Активные промокоды помогут увеличить размер бесплатной ставки и в случае победы получить выигрыш реальными деньгами.

Спортивная форма соперников

Форма соперников – один из лучших показателей, который поможет предсказать исход матча. Если команда находится в плохой форме, клиент букмекера может предположить, что оборона пропустит много голов.

В спорте нет гарантий, и ситуация внутри команды может измениться в любой момент.

Перед ставкой необходимо проанализировать информацию о командах из нескольких источников, проверить статистику команд и игроков и определить текущую форму команды.

Прошлые результаты

Статистика – первое, на что смотрят бетторы, делая ставки на тотал голов:

среднее количество голов, забитых или пропущенных командой в текущем сезоне дома и в гостях;

среднее количество игр с менее чем 1,5, 2,5 и 3,5 мяча в текущем сезоне дома и в гостях;

среднее количество голов, забитых или пропущенных командой в предыдущих играх, включая последние три или пять игр дома и в гостях.

По статистике голов команды можно проверить среднее количество голов в сезоне, средний показатель каждого матча. Статистика может значительно помочь спрогнозировать количество голов в предстоящем матче.

Ожидаемые голы

Ожидаемые голы аналитики используют для анализа качества ударов в каждой игре. Каждый удар имеет значение и шансы стать голом.

Много факторов определяют значение удара:

место;

угол от ворот;

часть тела, используемая футболистом для взятия ворот – нога, голова, плечо;

скорость игры;

скорость и точность передачи и другие.

Лиги

Узнать, насколько регулярно команды в матчах преодолевают рубеж в два гола, можно при изучении лиги. Общая статистика футбола в мире показывает, что в среднем в матчах забивают от 2,4 до 2,6 мяча – одна из причин, по которой букмекеры устанавливают линию «меньше или больше 2.5 мяча» на большинство матчей.

Исследование показало, что больше всего голов в среднем забивают клубы швейцарской Суперлиги – 3,3 мяча за игру, на втором месте – шведы – 3,01 мяча за игру. Меньше всего голов в среднем забивают команды в российской Премьер-Лиге – 1,99 за игру.

Соотношение голов отдельных команд

После того как игрок изучил статистику команд по количеству голов, можно найти матчи, где встретятся две команды с большим количеством забиваемых голов.

Например, если «Манчестер Юнайтед» забивает более 2,5 мяча в 75% матчей за сезон и встречается с «Челси», в матчах которого более 2,5 мяча забивают в 65% случаев, то вероятность того, что в матче будет забито более 2,5 мяча, составляет 70%.