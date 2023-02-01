«Реал» — «Валенсия». Интрига ещё жива?

«Барселона» оторвалась от «сливочных» уже на пять очков. Пора взять себя в руки!

2 февраля состоится матч 17-го тура Примеры «Реал» — «Валенсия». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех валенсийцев оценён экспертами в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Валенсия» 2 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Валенсия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Валенсия» (02.02.2023)

После международной паузы возобновились чемпионаты стран, в частности, испанская Примера. На 2 февраля запланирована перенесённая встреча 17-го тура. На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде померяются силами местный «Реал» и «Валенсия». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Реал» после международного перерыва никак не может прийти в себя. За последние четыре тура в чемпионате Испании он добыл лишь две победы — в играх с «Вальядолидом» (2:0) и «Атлетиком» из Бильбао (тоже 2:0). Вничью мадридцы сыграли с «Реалом Сосьедад» (0:0). Поражение потерпели во встрече с «Вильярреалом» (1:2).

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Теперь отставание подопечных Карло Анчелотти от лидирующей «Барселоны» составляет пять очков, это немало. Итальянский специалист недавно отметил, что нужно много работать. И в этом он полностью прав. Помимо потерянных очков в Ла Лиге, «сливочные» провалились в Суперкубке Испании.

В полуфинале турнира команда из Мадрида не без труда обыграла как раз «Валенсию» (1:1, по пенальти 4:3). Затем же без шансов уступила в решающем матче «Барселоне» (1:3), но и это ещё не всё. Также подопечные Анчелотти столкнулись с серьёзными проблемами в Кубке Испании.

В 1/8 финала «Реал» не без удачи одержал победу во встрече с «Вильярреалом» (3:2), отыгравшись с 0:2. В 1/4 финала он обыграл нестабильный «Атлетико» лишь в дополнительное время, со счётом 3:1. При этом во встрече с «матрасниками» получил травму левый защитник «сливочных» Ферлан Менди. Из-за повреждения он выбыл на два месяца.

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Благо для «Реала» у «Валенсии» дела обстоят ещё хуже. За последние 10 туров в чемпионате Испании она выиграла лишь у «Бетиса» (3:0) на домашнем стадионе. Также оранжевые сыграли вничью с «Эльче» (2:2), «Севильей» (1:1), «Реалом Сосьедад» (1:1) и «Альмерией» (2:2).

Поражения «летучие мыши» потерпели во встречах с «Мальоркой» (1:2), «Барселоной» (0:1), «Вильярреалом» (1:2), располагающимся в зоне вылета «Кадисом» (0:1) и «Вальядолидом» (0:1). Также они вылетели из Кубка Испании, уступив в матче 1/4 финала «Атлетику» (1:3).

Пропустили оранжевые за этот отрезок времени 16 мячей, а сами забили лишь 12 голов. Очевидно, приобретение Джастина Клюйверта и Эдинсона Кавани не помогло «Валенсии» решить проблемы с результативностью. Впрочем, это и не удивительно, ведь уругвайскому нападающему уже 35 лет. Не то что забивать, а стабильно держать уровень в таком возрасте может далеко не каждый.

Так или иначе, из-за неудач «Валенсия» спустилась на 16-е место в турнирной таблице. На данный момент от зоны вылета её отделяет всего одно очко. При таком раскладе вполне можно понять руководство оранжевых, которое недавно приняло решение уволить Дженнаро Гаттузо с должности главного тренера. Правда, есть информация, что решение покинуть клуб было инициативой итальянца.

Похоже, в предстоящем матче «Реал» одержит победу. Дополнительное преимущество ему даёт то, что встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу». На домашнем стадионе «сливочные» не потерпели ещё ни одного поражения в этом сезоне.

Не стоит забывать и о чемпионской гонке с «Барселоной». Кстати, несмотря на потерю Менди, в последней встрече в Ла Лиге с «Реалом Сосьедад» они смотрелись уже немного лучше. Мадридцы нанесли семь ударов в створ. Возможно, они постепенно начинают набирать форму.

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Вряд ли у «сливочных» получится много забить в предстоящем матче. За последние семь туров в чемпионате Испании им ни разу не удавалось отличиться больше двух раз за игру. В дальнейшем, Карло Анчелотти наверняка исправит это. Пока же предлагаем проверить П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.23.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Валенсия» 2 февраля 2023 года

«Реал» пребывает не в лучшем тонусе. Тем не менее, судя по последнему матчу в Ла Лиге, первые шаги к исправлению ситуации «сливочные» предпринимают. На домашнем стадионе они наверняка обыграют «Валенсию». Хотя голов вряд ли будет много. «Летучие мыши» мало забивают, но в обороне у них в целом порядок.

Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.23.

Экспресс с коэффициентом 5.84.

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