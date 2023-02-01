«Ювентус» — «Лацио». Единственная отдушина

У туринского клуба отобрали 15 очков в Серии А, что ж, остаётся надеяться только на Кубок.

2 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» – «Лацио». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех римлян оценивается аналитиками в 3.70. Поставить на ничью в основное время предлагают за 3.56.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Ювентус» – «Лацио» 2 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» – «Лацио» не порадует результативностью: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч Кубка Италии «Ювентус» – «Лацио» (02.02.2023)

В ближайший четверг, 2 февраля, завершается четвертьфинальная стадия Кубка Италии. На этот день запланирована лишь одна встреча – «Ювентус» в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум» примет «Лацио». Стартовый свисток в матче будет дан в 23:00 мск.

Говорить о том, что «Ювентус» сейчас в сложном положении, значит преуменьшить масштаб проблем. Сперва клуб потерял 15 очков в Серии А после решения суда по делу о фиктивном приросте капитала. Затем команда стала терять очки ещё и сама, постепенно скатываясь всё ниже по турнирной таблице.

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«Бьянконери» в четырёх последних матчах смогли одержать всего одну победу — в матче с «Монцей» в Кубке (2:1). При этом в чемпионате они пропустили пять мячей от «Наполи» (1:5), второй раз в сезоне уступили всё той же «Монце» (0:2) и не сумели дожать «Аталанту» (3:3). На этом отрезке оборона туринцев, являвшаяся лучшей в лиге, пропустила 11 голов.

Таким образом, у «Ювентуса» остаётся не так много вариантов для того, чтобы спасти сезон. В Серии А он на 13-й строчке с отставанием в 14 очков от еврокубков. В Лиге Европы конкуренция слишком большая. Потому именно Кубок Италии остаётся для хозяев наиболее серьёзным шансом для большой победы.

С мотивацией у туринцев никаких проблем в предстоящей игре быть не должно. У них по-прежнему хватает травм, однако ресурсов для домашней победы в игре с удобным соперником достаточно. За 22 матча дома в Кубке «Ювентус» уступил только «Интеру» в мае прошлого года, а с «Лацио» у него беспроигрышная серия в семь матчей в разных турнирах.

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Тем не менее хозяевам нужно быть готовыми к серьёзному сопротивлению. У «Лацио» сейчас в целом всё хорошо. Команда Маурицио Сарри не проигрывает на протяжении пяти матчей подряд – три победы, в том числе сенсационная во встрече с «Миланом» (4:0), и лишь в матчах с «Эмполи» (2:2) и «Фиорентиной» (1:1) клуб потерял очки.

Кадровая ситуация у гостей тоже не вызывает никаких вопросов. В лазарете ключевых игроков основы нет, а лидеры в неплохой форме. Атакующий полузащитник Маттиа Цаканьи выбился в лидеры гонки бомбардиров клуба – у итальянца три гола и один ассист в пяти последних встречах.

На выезде римляне выступают не слишком хорошо, ведь в пяти последних играх потерпели три поражения в разных турнирах. Важно отметить, что уступал «Лацио» в этих матчах практически без шансов по игре: «Лечче» удачно закрылся и почти ничего не позволил создать у своих ворот (2:1), а «Ювентус» уверенно реализовал три ключевых момента (3:0).

«Лацио» отнюдь нельзя назвать слишком атакующей командой, так как больше двух мячей от него с октября пропустил лишь «Милан». В то же время минимум один гол «орлы» забивали в восьми из девяти последних встреч. Исключением стала игра с туринцами, но теперь им едва ли удастся справиться с давлением в обороне.

Подопечные Массимилиано Аллегри сейчас не в том состоянии, чтобы без потерь выйти победителями в таком матче. Стоит ожидать обоюдной результативности, но в кубковых турнирах всегда слишком велик риск критической ошибки. У «Ювентуса» всё ещё крепкая оборона, лидеры в строю, и выстоять в основное время команда при своих болельщиках должна. Таким образом, ставка «обе забьют» и хозяева не проиграют в основное время» за 2.36 выглядит хорошим вариантом.

Прогноз и ставка на матч Кубка Италии «Ювентус» – «Лацио» 2 февраля 2023 года

«Ювентус» переживает не лучшие времена – команда Аллегри была лишена очков в чемпионате, совершает много ошибок в обороне и почти не выигрывает. «Лацио», в свою очередь, давно не терпел поражений, однако с туринцами ему всегда сложно. «Бьянконери» понимают, что стоит на кону, ведь Кубок Италии остаётся наиболее вероятным турниром для победы в этом сезоне. Они фавориты и способны подтвердить статус, но не исключено, что основного времени не хватит.

Ставка: «Ювентус» не проиграет и обе забьют за 2.36.

Экспресс с коэффициентом 5.84.

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