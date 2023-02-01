«Динамо» Мн — «Металлург». Воробьёв чувствует опасность

2 февраля состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск — «Металлург». Начало игры – в 19:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех минчан оценивается аналитиками в 2.58.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск — «Металлург» 2 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Минск — «Металлург» будет результативным: на тотал больше 4.5 шайбы можно поставить за 1.54, а на тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.05. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.20.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск — «Металлург» (02.02.2023)

Наступил февраль, а это значит, что до старта плей-офф КХЛ остался ровно месяц. Это время будет очень горячим для некоторых команд, чьё место в восьмёрке лучших в своей конференции ещё не гарантировано. Одним из таких клубов является минское «Динамо».

Белорусы ведут упорную борьбу за выход в плей-офф с «Северсталью» и «Спартаком». По прошествии 58 игр эти три команды располагаются на местах с седьмого по девятое в Западной конференции. У череповчан 60 очков, у «Динамо» — 59. Москвичи оказались отстающими в этой гонке, набрав ещё на одно очко меньше.

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На днях белорусская команда одержала важную победу в матче с «Куньлунем» (3:2). Китайский клуб практически потерял шансы на продолжение борьбы за плей-офф, но мог доставить неприятности кому угодно. Эта игра стала для «Динамо» 11-й за последние 13 встреч, в которой удалось набрать очки.

Правда, победами закончились только шесть из этих матчей. Ещё два раза минчане проигрывали в овертайме и трижды уступали в серии буллитов. Также стоит отметить, что четыре из этих шести побед были одержаны во встречах с командами, занимающими в своих конференциях места с седьмого и ниже.

«Металлург» идёт четвёртым на Востоке, набрав 70 очков после 57 игр. Месту в плей-офф ничего не угрожает, но опуститься на две строчки ниже можно буквально за пару игровых дней. Преследующие магнитогорцев «Авангард» и «Салават Юлаев» отстают всего на одно очко.

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Никто не удивится даже падению на седьмое место, ведь «Металлург» находится в ужасной форме. Команда Ильи Воробьёва проиграла в 12 из 16 последних встреч. При этом магнитогорцы часто добывают очки. За последние девять матчей только три закончились поражениями в основное время.

Последней такой неудачной игрой стала минувшая встреча с прямым конкурентом минского «Динамо» – череповецкой «Северсталью». Уже к третьей минуте второго периода «Металлург» уступал со счётом 0:4, после чего смог отыграть только одну шайбу.

Пока болельщики «Металлурга» недовольны главным тренером, а сам Илья Воробьёв обозначает проблемы команды как малое количество заброшенных шайб и «привоз» голов в свои ворота. За последние пять матчей магнитогорцы забросили только семь шайб в основное время, но и пропустили более двух голов лишь дважды.

«Динамо» и «Металлург» встречаются друг с другом второй раз в сезоне. За последние восемь матчей между этими соперниками лишь однажды смогла выиграть та команда, которая выступала в гостях. В пользу «Динамо» говорит и тот факт, что минчане имели на один день на подготовку к матчу больше.

Отдельно стоит отметить, что при своих болельщиках белорусы показывают неплохую игру в обороне. Это привело к тому, что упала общая результативность матчей на «Минск-Арене». В пяти последних играх на этом стадионе забрасывалось не более пяти шайб. Поставить на то, что хозяева льда не проиграют и тотал меньше 5.5 шайбы, можно за 2.66.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» — «Металлург» 2 февраля 2023 года

Минчане отчаянно бьются за место в плей-офф и набирают очки почти в каждом матче, пусть и не всегда эти игры оказываются удачными. «Металлург», в свою очередь, штормит – пять поражений в шести матчах, хотя магнитогорцы нередко дотягивают до овертайма. Последние встречи в Минске не изобиловали большим количеством заброшенных шайб, но радовали белорусских болельщиков набором очков. Так будет и сейчас.

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.66.

Экспресс с коэффициентом 5.84.

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