«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Справедливость восторжествует!

4 февраля состоится матч 22-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех клуба из Вулверхэмптона оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 4 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» (04.02.2023)

Позади уже 21 тур английской Премьер-лиги. На 4 февраля запланировано семь встреч 22-го тура. В одной из них на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне померяются силами местный «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Смена главного тренера оживила «Вулверхэмптон». Он сумел выбраться из зоны вылета, а также добраться до 1/4 финала Кубка лиги. Дальше не пустил «Ноттингем Форест» (1:1, по пенальти 3:4). Также «волки» неплохо показали себя в Кубке Англии. Да, они вылетели уже в первом раунде, но по делу ли уступили «Ливерпулю»?

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Подопечные Хулена Лопетеги имели все шансы выбить мерсисайдцев из турнира. В первом матче они смотрелись гораздо предпочтительнее соперника. Исход встречи решили несколько противоречивых эпизодов. Сначала нападающий «красных» Мохамед Салах забил, как кажется, находясь в положении вне игры. Затем «волки» забили гол, но он был отменён после просмотра VAR из-за крохотного офсайда.

В послематчевом интервью Хулен Лопетеги отказался признавать итоговый результат (2:2). По мнению испанца, когда его команда забивала третий гол, офсайда не было. Специалист отметил, что видел материалы с тактической камеры, свидетельствующие об отсутствии положения вне игры.

Так или иначе, теперь у Лопетеги есть возможность восстановить справедливость, отомстив «Ливерпулю». Сейчас его команда выглядит очень собранно. В последних пяти турах в АПЛ «волки» уступили лишь дважды. Проиграли они сильно прибавившему «Манчестер Юнайтед» (0:1) и «Манчестер Сити» (0:3) на выезде.

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«Ливерпуль», похоже, совсем раскис. В последних шести матчах во всех официальных турнирах он одержал победу только в ответной встрече с «Вулверхэмптоном» (1:0) в Кубке Англии. При этом итог совсем не закономерен. «Волки» с солидным перевесом превзошли соперника во владении мячом, а также нанесли больше ударов.

Помимо ничейного результата с «Вулверхэмптоном» в первом матче Кубка Англии, подопечные Юргена Клоппа поделили очки во встрече последнего тура чемпионата Англии с пребывающим в чёрной полосе «Челси» (0:0). Поражения они потерпели в играх с «Брентфордом» (1:3) и «Брайтоном» (0:3 и 1:2).

В пяти из шести этих встреч принял участие новобранец мерсисайдцев Коди Гакпо. Пока что дорогостоящий трансфер голландца, впрочем, как и приобретение Дарвина Нуньеса, себя не оправдывает. Голландец не отметился за этот период времени ни единым результативным действием. Учитывая, что он выступает на позиции центрального нападающего, статистика просто ужасна.

У Клоппа не получается ни встроить новичка в свою систему, ни отладить игровые механизмы «Ливерпуля». Отчасти препятствуют этому травмы важных игроков, в частности, Луиса Диаса и Диогу Жоты.

«Вулверхэмптон», в свою очередь, совсем недавно точечно усилился. Он приобрёл у «Вест Хэма» Крэйга Доусона, а также подписал перспективного полузащитника «Фламенго» Жоау Гомеса. Вероятно, в предстоящем матче, который состоится на стадионе «Молине», «волки» как минимум не проиграют. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96.

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Дело ещё в том, что мерсисайдцы в текущем сезоне испытывают серьёзные проблемы с играми на выезде. В девяти таких матчах в чемпионате Англии они одержали только две победы. Также «красные» два раза сыграли вничью. Во всех остальных играх потерпели поражения, много при этом пропуская.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 4 февраля 2023 года

Под руководством Хулена Лопетеги «Вулверхэмптон» ощутимо прибавил. Он добыл неплохие результаты в последних пяти турах АПЛ, а также был очень близок к тому, чтобы выбить «Ливерпуль» из Кубка Англии. Мерсисайдцы же совсем сдулись. Кадровые потери, трудности в адаптации новичка, проблемы на выезде и плохие результаты в последних шести матчах во всех турнирах не сулят «красным» в ничего хорошего. Вероятно, они в очередной раз потеряют очки.

Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет за коэффициент 1.96.

Экспресс с коэффициентом 9.05.

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