«ПСЖ» — «Тулуза». Все лавры достанутся Месси

4 февраля состоится матч 22-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Тулуза». Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех «Тулузы» оценивается аналитиками в 9.60. Поставить на ничью можно за 6.05.

Лучшие прогнозы на Лигу 1.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Тулуза» 4 февраля 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.85, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.38. На гол «ПСЖ» дают коэффициент 1.03, а гол «Тулузы» оценивается в 1.64. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.74.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Тулуза» (04.02.2023)

Мбаппе минувший тур Лиги 1 будет сниться в кошмарах. Всего за два десятка минут матча с «Монпелье» лучший бомбардир «ПСЖ» дважды не забил один и тот же пенальти, после чего промахнулся мимо пустых ворот и получил травму. Боли в бедре, по всей видимости, оставят француза вне заявки на грядущий матч ЛЧ с «Баварией».

Кроме того, Мбаппе потерял лидерство в снайперской гонке Лиги 1. На первое место вырвался вовсе не Лионель Месси или Неймар, а Фоларин Балогун из «Реймса», на счету которого уже 14 голов в 20 матчах. Впрочем, Месси показал, что во время вынужденного отсутствия Мбаппе готов привычно взять на себя лидерство.

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Именно Месси забил второй мяч в ворота «Монпелье», ставший в итоге победным. Встреча закончилась со счётом 3:1, а главным героем стал Фабиан Руис. Испанский полузащитник открыл счёт и сделал изящную голевую передачу на Месси.

Неймар не имел шансов проявить себя в этой встрече, потому что пропускал её, как сообщается, из-за мышечного перенапряжения. По другим сведениям, бразильцу дали очередной отдых из-за не до конца залеченной травмы голеностопа, полученной на чемпионате мира.

Победа в матче с «Монпелье» стала для «ПСЖ» всего второй за пять последних туров. Впервые после чемпионата мира парижане забили более двух мячей в матче Лиги 1. Примечательно, что это случилось, когда из звёздного трио на поле остался один Месси.

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Именно сейчас аргентинцу мог бы помочь в атаке блеснувший на ЧМ, но захандривший в «Челси» Хаким Зиеш. Однако аренда марокканца сорвалась в последний момент из-за проблем с документами, а ещё один полезный игрок группы атаки Пабло Сарабия был продан в «Вулверхэмптон».

Если Мбаппе выбыл на три недели, то Неймар может вернуться на поле в любой момент. Парижским болельщикам нужно быть готовыми к тому, что в ближайшие недели результаты будут зависеть от вдохновения Месси.

Сможет ли «Тулуза» испортить настроение болельщикам «ПСЖ»? Если полагаться на статистику, то к этому есть предпосылки, хотя месяц назад так не казалось. Фиолетовые заканчивали минувший год на минорной ноте, разгромно уступив «Марселю» со счётом 1:6.

Однако 2023 год «Тулуза» проводит весьма ударно – шесть побед при одной ничьей с 23 голами. Однако семь из этих мячей были забиты в матче Кубке Франции «Ланьону», а остальные шесть встреч были сыграны с командами, обитающими на местах с 15-го и ниже в турнирной таблице Лиги 1. Сама «Тулуза» идёт на 12-м месте.

Команда Филиппа Монтанье вернулась в Лигу 1 в 2022 году после трёхлетнего отсутствия и уже в 5-м туре попала под каток «ПСЖ», пропустив три безответных мяча после 13 ударов в створ. Месси сделал в той встрече по одной голевой передаче на Неймара и Мбаппе. На этот раз придётся решать вопрос о победителе как минимум без одного из двух своих звёздных напарников.

«Тулуза» забивает в девяти официальных матчах подряд. Парижане за последние девять туров лишь дважды смогли сохранить свои ворота на замке. Ближайший соперник у «ПСЖ» податливый, но вкус гола помнит хорошо. Поставим на победу хозяев и обе забьют за 2.54.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Тулуза» 4 февраля 2023 года

«ПСЖ» пытается нащупать свою игру после чемпионата мира, но пока получается огорчать только нестабильные команды из нижней половины таблицы. «Тулуза» – как раз такой клиент. Да, фиолетовые выиграли почти все встречи в 2023 году, но им повезло с календарем. Потеря Мбаппе из-за травмы не помешает Месси и другим оставшимся здоровыми парижанам забрать свои три очка, однако «Тулуза» тоже не промах и на гол престижа наиграет.

Ставка: победа «ПСЖ» и обе забьют за 2.54.

Экспресс с коэффициентом 9.05.

Месси рассказал об отношениях с Мбаппе после финала ЧМ-2022.

Прогноз на матч «Эвертон» — «Арсенал» с коэффициентом 5.55.

Месси ответил на вопрос об участии в чемпионате мира — 2026.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи» с коэффициентом 2.15.