«Эвертон» — «Арсенал». Артета предельно спокоен

4 февраля состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Арсенал». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.90. Победа лондонцев оценена в 1.43. Заключить пари на ничью предлагается за 4.70.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура АПЛ «Эвертон» — «Арсенал» 4 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Эвертон» — «Арсенал», вероятнее всего, порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.96. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Арсенал» (4.02.2023)

Матч 22-го тура АПЛ «Эвертон» — «Арсенал» состоится 4 февраля в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», начало — в 15:30 мск. Сможет ли Шон Дайч в дебютном матче у руля «ирисок» навязать достойную борьбу подопечным Микеля Артеты? Разбираемся вместе.

В чемпионате дела у «Эвертона» идут неважно. Уже второй сезон кряду «ириски» ведут борьбу за сохранение прописки. Они терпят регулярные поражения и по итогам 20 туров текущего розыгрыша АПЛ располагаются на предпоследнем месте в таблице.

«Торпедо» подписало контракт с защитником сборной Беларуси Юзепчуком.

«Эвертон» уже десять игр подряд во всех турнирах не может победить. На этом отрезке он лишь в двух матчах сыграл вничью — с «Фулхэмом» (0:0) и «Манчестер Сити» (1:1). В обоих встречах «ирискам» откровенно повезло — соперники превзошли их во всех игровых аспектах.

Примитивизация футбола от Фрэнка Лэмпарда с типичными «автобусами» против топовых клубов привела к просадке во владении мячом и снижению активности у штрафной соперников. Лидеры команды потеряли форму и жутко регрессировали.

На фоне регулярных неудач чаша терпения руководства клуба переполнилась. Оно отправило легенду «Челси» в отставку. Спасать положение назначили Шона Дайча, которому теперь придётся справляться ещё и без Энтони Гордона. Он зимой перешёл в «Ньюкасл».

Месут Озил решил завершить карьеру.

«Арсенал» по итогам 19 туров АПЛ единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на пять очков. При этом подопечные Микеля Артеты имеют ешё игру в запасе. «Канониры» одержали победы в 16 из 19 встреч текущего сезона и только в матче с «МЮ» потерпели поражение (1:3).

Спортивные эксперты и аналитики вовсю спорят — смогут ли «канониры» удержать первую строчку. Микель Артета с каждым туром убавляет уровень их скептицизма. Он выстроил игровые механизмы, поставив команде отменный позиционный и комбинационный футбол благодаря грамотным точечным трансферам.

Александр Зинченко очень эффективен в построении атакующих действий через левый фланг. Он часто смещается в центр поля и оттягивает на себя внимание, тем самым предоставляя больше пространства для манёвров у штрафной соперников Габриэлу Мартинелли. Бразильский нападающий проводит самый результативный сезон в карьере. Он уже забил семь голов и сделал две результативные передачи.

Также здорово интегрировался в игровые схемы Микеля Артеты другой футболист — Габриэл Жезус. Он добавил красок в атаке за счёт великолепного дриблинга и эффективной игры в завершающей стадии. Правда, он перенёс операцию на колене и выбыл на несколько месяцев, поэтому руководство клуба в период зимнего трансферного окна активно работало над вариантами усиления.

«Эвертон» переживает глубокую игровую стагнацию. Вряд ли Шон Дайч за несколько дней сможет навести порядок в команде. «Канониры» пребывают в потрясающей игровой форме. Только раз они покинули поле без результативного действия в воротах соперника — в матче с «Ньюкаслом» (0:0). Артета ведёт команду к чемпионству и должен сметать на своём пути таких соперников. Рекомендуем ставку на победу «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.20.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура АПЛ «Эвертон» — «Арсенал» 4 февраля 2023 года

«Арсенал» прогрессирует с каждым туром. Команда Артеты сбалансирована. Она демонстрирует привлекательный комбинационный футбол в атаке. Лишь «Ман Сити» в текущем розыгрыше АПЛ забил больше «канониров». Поэтому в матче с кризисными хозяевами лондонцы должны без особых проблем добиваться победы. Рекомендуем ставку на победу «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.20.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 7.34.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.50.

Овчинников: Сафонов уступает Акинфееву в классе.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Лестер» с коэффициентом 9.20.

Месси: журналисты меня «топили».