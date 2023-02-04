«Специя» — «Наполи». Кварацхелия наводит страх

В игре с таким слабым соперником Хвиче есть где развернуться.

5 февраля состоится матч 21-го тура итальянской Серии А «Специя» — «Наполи». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей. Поставить на победу «Специи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 8.50, а шансы «Наполи» оценены в 1.37. Заключить пари на ничью предлагается за 5.30.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура Серии А «Специя» — «Наполи» 5 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Специя» — «Наполи» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.25. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура Серии А «Специя» — «Наполи» (05.02.2023)

Матч 21-го тура Серии А «Специя» — «Наполи» состоится 5 февраля в Специи на стадионе «Альберто Пикко». Марко Ди Белло даст стартовый свисток в 14:30 мск. Сможет ли аутсайдер навязать борьбу главному кандидату на чемпионство?

Уже идёт третий сезон с момента дебюта «Специи» в Серии А, но в турнирном плане для команды ничего не меняется. «Орлята» из года в год остаются в числе претендентов на понижение в классе. Собственно, по итогам 20 туров текущего розыгрыша Серии А подопечные Луки Готти располагаются в непосредственной близости от зоны вылета. Отрыв от «Вероны» составляет лишь пять очков.

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В сравнении со стартом сезона «Специя» в последнее время заметно активизировалась. За семь туров «орлята» потерпели лишь два поражения — в последних матчах с «Ромой» (0:2) и «Болоньей» (тоже 0:2). В двух встречах они выиграли. Неплохие результаты позволили почувствовать себя комфортно.

«Специя» имеет одни из худших показателей игры в атаке. За 20 туров «орлята» забили лишь 17 голов, а Мбала Н'Зола поучаствовал в большей половине результативных действий команды — забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Ангольский нападающий с большой долей вероятности не поможет из-за повреждения.

«Наполи» безупречно провёл старт сезона в Серии А. Первое поражение команда потерпела лишь в матче с «Интером» (0:1). Это на время вернуло интригу в борьбу за скудетто. Обозлённые «партенопейцы» выиграли в следующих четырёх матчах с суммарным счётом 11:2 и укрепили свои лидерские позиции — увеличили отрыв от ближайшего преследователя до 13 очков.

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Последняя победа в игре с «Ромой» (2:1) далась «адзурри» непросто. Окончательный счёт в матче удалось установить благодаря позднему голу Джованни Симеоне, вышедшего на замену. Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отметил, что в таких матчах немаловажную роль играют морально-волевые качества.

«Партенопейцы» — лучшие в чемпионате Италии по большинству атакующих показателей. Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия с партнёрами по команде достаточно эффективны в завершающей стадии. За 20 матчей они забили 48 голов. Лишь в пяти играх подопечные Лучано Спаллетти забивали менее двух мячей.

Бывший полузащитник «Рубина» — Хвича, набрал 15 очков по системе «гол+пас». Он забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Виктор Осимхен возглавляет таблицу бомбардиров Серии А, записав на свой счёт 14 мячей. Он опережает своего соотечественника Адемолу Лукмана из «Аталанты» на два мяча.

«Наполи» имеет все шансы стать чемпионом. Вряд ли родные трибуны помогут «Специи» устоять под натиском лучшей атаки чемпионата. «Орлята» испытывают серьёзные кадровые проблемы. В последних матчах они не отличались надёжностью в обороне и должны стать лёгкой мишенью для «Наполи». Рекомендуем ставку на победу гостей с форой (-1.5) за 1.97.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Специя» — «Наполи» 5 февраля 2023 года

Поражение в матче с «Интером» (0:1) взбодрило подопечных Лучано Спаллетти. Они выиграли в последних четырёх турах Серии А с суммарным счётом 11:2. Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия почувствовали вкус крови, и кризисной «Специи» не по силам их остановить. Отсюда ставка на победу «Наполи» с форой (-1.5) за 1.97.

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за 1.97.

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