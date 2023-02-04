«Интер» — «Милан». Чемпиона пора спасать

«Россонери» спустились уже на пятое место в турнирной таблице. Выздоровление Златана Ибрагимовича вряд ли их реанимирует.

5 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу «нерадзурри» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех «россонери» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Милан» 5 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Милан» (05.02.2023)

Вскоре наступит пора плей-офф Лиги чемпионов. В ожидании матчей 1/8 финала турнира обратим внимание на внутренние первенства. В итальянской Серии А на 5 февраля запланирована интереснейшая встреча 21-го тура. В миланском дерби на знаменитом стадионе «Сан Сиро» померяются силами «Интер» и «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Совсем недавно команды встречались в финале Суперкубка Италии. Победу одержал «Интер», причём с разгромным счётом 3:0. Стоит отметить, что он выиграл абсолютно по делу. «Нерадзурри» уступили по владению мячом. Однако они гораздо опаснее атаковали и нанесли больше ударов в створ.

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Одним из главных героев встречи стал нападающий «змей» — Эдин Джеко. Он записал на свой счёт результативную передачу и забил гол. Несмотря на возраст, 36-летний форвард пребывает в потрясающей форме. За последние семь туров в Серии А он забил четыре мяча и отдал два результативных паса.

Интересно, что голами Джеко отметился в матчах с сильными командами — набравшей отличный ход «Болоньей», располагающейся на четвёртом месте «Аталантой» и лидирующим «Наполи». Во всех этих играх его команда одержала победы. Также босниец помог «Интеру» обыграть «Верону» (1:0) и «Кремонезе» (2:1).

Вничью «нерадзурри» сыграли с «Монцей» (2:2). Поражение они потерпели во встрече с «Эмполи» (0:1). Таким образом, подопечные Симоне Индзаги вскарабкались на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Ранее на этом месте долгое время располагался «Милан».

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Сейчас «россонери» занимают пятое место. Спад произошёл из-за того, что у них обострились проблемы оборонительного характера. Только за последние четыре тура в чемпионате Италии «дьяволы» пропустили целых 13 мячей. Само собой, во всех этих встречах они потеряли очки.

Сначала подопечные Стефано Пиоли сыграли вничью с «Ромой» (2:2) и «Лечче» (тоже 2:2). Затем потерпели разгромные поражения во встречах с «Лацио» (0:4) и располагающимся неподалёку от зоны вылета «Сассуоло» (2:5). Кроме того, они уступили в игре 1/8 финала Кубка Италии с «Торино» (0:1 ДВ).

Примечательно, что в матче с «быками» пропустили «россонери» на 114-й минуте, играя с 69-й минуты в большинстве. Недавно Стефано Пиоли заявил, что такого сложного периода у его команды не было уже два года. Он отметил, что это моменты, которые никто не хотел бы испытывать, но их нужно преодолеть.

Вот только как это сделать, если основной голкипер «Милана» — Мик Меньян — до сих пор пребывает в лазарете? Замещающий его Чиприан Тэтэрушану и так частенько не справлялся со своими обязанностями, а на последнем отрезке сезона он и вовсе, похоже, «наелся». Впрочем, к защитникам «дьяволов» также имеется немало вопросов.

Полагаем, в предстоящем матче «Интер» одержит победу. Поставить на это можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. За 16 матчей во всех официальных турнирах на «Сан Сиро» «нерадзурри» потерпели только четыре поражения. Во всех остальных играх они одержали победы.

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Любопытно, что недавно оправился от травмы и принял участие в командной тренировке впервые за восемь месяцев нападающий «россонери» Златан Ибрагимович. 41-летний швед – очень сильный мотиватор. Однако его стараний вряд ли будет достаточно для того, чтобы исправить текущее положение дел.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Милан» 5 февраля 2023 года

«Интер» выглядит явным фаворитом. В шикарной форме пребывают сразу несколько его лидеров, в частности Эдин Джеко. Плюс в финале Суперкубка Италии «нерадзурри» по делу разгромили «Милан». «Россонери» на последнем отрезке чрезмерно много пропускают и терпят поражения. Сдаётся, им уже не догнать лидирующий «Наполи».

Ставка: победа «Интера» за коэффициент 1.97.

Экспресс с коэффициентом 7.34.

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