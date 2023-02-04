«Тоттенхэм» — «Ман Сити». Холанд будет давить на Льориса

5 февраля состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Тоттенхэма» оценивается в 4.60. На ничью дают коэффициент 4.28.
Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 5 февраля 2023 года
Букмекеры думают, что матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.
Анализ и прогноз на матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» (05.02.2023)
В воскресенье вечером «Манчестер Сити» будет пытаться сократить отставание от «Арсенала» и продолжить чемпионскую гонку. «Горожанам» очень важно не терять очков до очного матча с «канонирами», но сделать это будет не так просто.
Две недели назад «Ман Сити» и «Тоттенхэм» уже играли в перенесённом матче первого круга, и тогда «шпоры» серьёзно потрепали нервы сопернику. «Тоттенхэм» вёл со счётом 2:0 до 50-й минуты, но не смог удержать преимущество и во втором тайме пропустил четыре мяча.
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Сейчас «Тоттенхэм» не в лучшей форме, он часто теряет очки. Поражение в матче с «Ман Сити» стало третьим после паузы, ранее «шпор» обыгрывали «Астон Вилла» и «Арсенал», оба с разницей в два мяча. Из-за обилия осечек лондонцы выпали из топ-4, уступив своё место «МЮ», и отстают от него на три очка.
В двух последних матчах «Тоттенхэм» выиграл: с «Фулхэмом» в АПЛ и «Престоном» в Кубке Англии. В последней игре дебютировал новичок «шпор» — Арно Данжума. Ему понадобилось всего 20 минут для первого гола за новую команду.
«Ман Сити», как в очередной раз оказалось, тоже не всесилен. Ещё до прошлого матча с «Тоттенхэмом» гости вылетели из Кубка лиги, а потом уступили «МЮ». Это третье поражение для «Ман Сити» в АПЛ, ранее их обыгрывали «Ливерпуль» и «Брентфорд».
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Сейчас «горожане» идут на серии из трёх побед в домашних матчах. Выиграв во встрече со «шпорами», они обыграли «Вулверхэмптон» и «Арсенал». Причём в матче с «канонирами» пришлось очень сильно повозиться, хоть Артета в Кубке Англии выставил не такой боевой состав, как Гвардиола.
«Ман Сити» ждёт сложный матч. Да, «Тоттенхэм» будет не в лучшей форме, а Антонио Конте, скорее всего, пропустит матч, ему на днях сделали операцию, но, «шпорам» есть что предложить действующему чемпиону.
Хорошо играют в последних матчах Кейн и Сон. Эти двое — настоящий кошмар для «Ман Сити». Они стабильно огорчают команду Гвардиолы. Взял с них пример и Деян Кулушевски. Плюс игра от обороны и умение подстраиваться под соперника, благодаря этим навыкам «Тоттенхэм» потреплет нервы ещё не одному фавориту.
Хозяева под руководством Конте со всеми соперниками стараются играть осторожно, даже в домашних матчах. Гвардиола в последнее время всё чаще в таких играх может перемудрить и запутать своих игроков. Потом начинается суматошный поиск Холанда в штрафной, чтобы хоть как-то исправить ситуацию.
Прогноз и ставки на матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» 5 февраля 2023 года
На исходы здесь ставить довольно опасно, лучше с ними не рисковать. У гостей будет явное преимущество по игре, но не факт, что они смогут конвертировать его в голы. Другое дело угловые, в этом плане «Ман Сити» в очных встречах очень часто обыгрывает «Тоттенхэм» с большим запасом. Стиль игры обеих команд предполагает, что в таком матче гости должны подавать гораздо чаще соперника.
Ставка: победа «Ман Сити» по угловым с форой (-2.5) за 2.14.
Экспресс с коэффициентом 7.34.
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