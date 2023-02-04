«Ференцварош» — «Уйпешт». Черчесов бесстрашен

5 февраля состоится матч 18-го тура венгерской OTP Банк Лиги «Ференцварош» — «Уйпешт». Начало игры – в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ференцвароша» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех «Уйпешта» оценивается аналитиками в 7.60. Поставить на ничью можно за 5.15.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Венгрии «Ференцварош» — «Уйпешт» 5 февраля 2023 года
По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.35, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.51. На гол «Ференцвароша» дают коэффициент 1.03, а гол «Уйпешта» оценивается в 1.60. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.75.
Анализ и прогноз на матч чемпионата Венгрии «Ференцварош» — «Уйпешт» (05.02.2023)
«Ференцварош» уверенно лидирует в чемпионате Венгрии, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. Предстоит игра с соперником из нижней части турнирной таблицы. Однако нас ждёт дерби Будапешта, а значит, здесь возможно всё.
«Ференцварош» и «Уйпешт» считаются двумя самыми популярными клубами в стране. Также это две из трёх самых титулованных команд в венгерском футболе. Ненависть болельщиков друг к другу доставляет много проблем будапештской полиции. Нередко страсти кипят и на поле – в четырёх из девяти последних матчей не обходилось без красных карточек.
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Однако на итоговые цифры на табло большее влияние оказывает текущий разрыв в классе между командами. «Ференцварош» становился чемпионом четыре последних года, в то время как «Уйпешт» в тех же сезонах не поднимался выше пятого места.
Вот уже 11 матчей подряд «Уйпешт» не может отобрать у «Ференцвароша» очки. «Зелёные орлы» выиграли в этих 11 встречах с общим счётом 26:3. К трём последним победам причастен Станислав Черчесов. Под руководством российского тренера «Ференцварош» выиграл в трёх дерби подряд – 1:0, 2:1 и 6:0.
После паузы на чемпионат мира «Ференцварош» успел сыграть в трёх матчах – на два больше, чем «Уйпешт». Дело в том, что зелёно-белые после выхода из отпуска отдавали календарю долги, скопившиеся ещё с прошлого лета. Все три матча сложились для чемпиона Венгрии непросто.
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В выездной встрече с «Залаэгерсегом» (2:1) победный мяч был забит на 90-й минуте. Домашний матч с замыкающим таблицу «Вашашем» сенсационно завершился ничейным результатом — 0:0. Выезд к середняку «Пакшу» тоже заставил понервничать столичных болельщиков. «Ференцварош» уступал в счёте до 72-й минуты, но всё закончилось хорошо – 3:1.
«Уйпешт» успел провести в 2023 году только один официальный матч, в котором был сильнее своего соседа по таблице – ещё одной будапештской команды «Гонвед» (2:1). Эта победа также вышла волевой. Оба своих мяча «фиолетовые» забили после 60-й минуты встречи.
«Уйпешт» неплохо выступает на своём стадионе – четыре победы в шести матчах, но на выезде дела идут куда хуже. Четыре последних игры чемпионата на чужих полях не принесли «Уйпешту» ни одного очка и завершились с общим счётом 2:9.
Тем не менее «Уйпешт» забивал в двух последних дерби на «Гроупама Арене», а «Ференцварош» при всей его мощи на внутренней арене пропускал в семи из девяти последних игр чемпионата страны. Поставить на победу хозяев и «обе забьют» можно с коэффициентом 2.81.
Прогноз и ставка на матч чемпионата Венгрии «Ференцварош» — «Уйпешт» 5 февраля 2023 года
Будапештское дерби доставляет много головной боли столичной полиции, но в последнее время не представляет особых проблем для «Ференцвароша». Убедился в этом и Станислав Черчесов, одержав в матчах с «Уйпештом» уже три победы. Тем не менее «Ференцварош» в этом сезоне редко сохраняет свои ворота на замке. 12-я подряд победа в дерби не будет сухой.
Ставка: победа «Ференцвароша» и обе забьют за 2.81.
Экспресс с коэффициентом 7.73.
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Прогноз на матч «Клермон» – «Монако» с коэффициентом 2.99.
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Прогноз на матч «Мальорка» – «Реал» Мадрид с коэффициентом 3.10.
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