«Клермон» — «Монако». Головин сосредоточится

Во втором тайме будет много возможностей забить в ворота аутсайдера, и это шанс для россиянина.

5 февраля состоится матч 22-го тура Лиги 1 «Клермон» – «Монако». Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.91. Успех «Клермона» оценивается в 4.22. На ничью дают коэффициент 3.90.

Лучшие прогнозы на Лигу 1.

Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура Лиги 1 «Клермон» — «Монако» 5 февраля 2023 года

Букмекеры думают, что матч «Клермон» – «Монако» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура французской Лиги 1 «Клермон» — «Монако» (05.02.2023)

«Монако» продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Отставание в четыре очка от третьей строчки некритично, но постоянное положение в роли догоняющих давит на команду. Монегаски могли приблизиться к «Марселю» в очном матче, но не смогли удержать победный счёт и довольствовались ничьей.

«Клермон» – стабильный середняк без особых амбиций, для которого главное не вылететь, а там уж как повезёт. Хозяева хорошо начали сезон, воспользовавшись осечками многих топов, а потом начали потихоньку скатываться ближе к середине турнирной таблицы. «Клермон» занимает девятую строчку, и у него в активе 30 очков.

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Сейчас хозяева немного исправились после очередного неубедительного отрезка и в пяти матчах Лиги 1 идут без поражений. «Клермон» умудрился обыграть крепкие «Ренн» и «Лион», а в последних двух матчах набрал два очка.

Для «Монако» это опасный соперник. У Паскаля Гастьена крепкая и дисциплинированная команда, которая хорошо защищается. В последних матчах «Клермон» мало пропускал, но и забивал тоже редко. Он полный антипод монегасков, которым в последнее время выездные матчи стали даваться тяжело. Не стоит недооценивать «Клермон».

«Монако» в очередной раз делает ставку на свою мощную атаку. В этом плане гости уступают только ПСЖ, с которым тягаться очень сложно. Часто, особенно с командами, которые ниже классом, монегаски играют в стиле: «Вы нам забьёте, сколько сможете, а мы вам – сколько захотим». Это работает, но не всегда.

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Атакующая линия монегасков – просто россыпь талантов, причём как молодых и перспективных, так и стабильно демонстрирующих высокий класс опытных игроков. Нам, конечно же, приятно видеть голы Головина, но если он не забивает, то для команды это не проблема. Бен-Йеддер, Фолланд, Эмболо и другие справятся сами.

Оборона гостей не была эталоном надёжности, а продажа Бадьяшиля подкосила её ещё сильнее. В последних пяти матчах «Монако» пропустил восемь голов. Тут даже относительно слабая атака «Клермона» найдёт свои шансы для взятия ворот.

Ставка на голы здесь самый лучший вариант, но сколько их будет – большой вопрос. «Клермон» может по привычке свести матч к тому, чтобы сидеть в обороне и ломать игру гостей, тогда с мячами может не получиться. Если же «Монако» навяжет хозяевам свой открытый футбол, то тут не предел даже четыре гола.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура Лиги 1 «Клермон» — «Монако» 5 февраля 2023 года

Стоит присмотреться конкретно ко второму тайму. Даже если «Клермон» будет отбиваться, то со временем он устанет, а у гостей есть кем усилить атаку по ходу матча. В последних встречах с участием «Клермона» и «Монако» большая часть голов приходилась именно на второй тайм.

Ставка: тотал больше 2 мячей во втором тайме за 3.30.

Экспресс с коэффициентом 7.73.

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Прогноз на матч «Мальорка» – «Реал» Мадрид с коэффициентом 3.10.

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Прогноз на матч «Клермон» – «Монако» с коэффициентом 2.99.