«Барселона» — «Севилья». Хави рвётся к чемпионству

5 февраля состоится матч 20-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Севилья». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех севильцев оценивается аналитиками в 12.0. Поставить на ничью предлагают за 5.80.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Севилья» 5 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Барселона» – «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура Примеры «Барселона» — «Севилья» (05.02.2023)

На ближайшее воскресенье, 5 февраля, в чемпионате Испании запланированы четыре матча. Завершает игровой день встреча в Барселоне, где местный одноимённый клуб на стадионе «Камп Ноу» примет «Севилью». Стартовый свисток в матче будет дан в 23:00 мск.

«Барселона» сейчас на всех парах мчит к долгожданному титулу. Команда Хави в нынешнем сезоне потерпела всего одно поражение – в матче с «Реалом» (1:3) ещё в середине октября. Более того, каталонцы очень редко теряли очки: во встречах с «Райо Вальекано» в 1-м туре (0:0) и в дерби с «Эспаньолом» (1:1).

Сафонов: в Чемпионшип, как Хайкин, я переходить не хочу.

Стоит отметить, что сине-гранатовые лидируют в Примере почти по всем статистическим показателям, особенно в обороне. Они пропустили только семь голов – это вдвое меньше, чем у ближайшего преследователя «Вильярреала». Больше одного мяча за матч «Барселона» пропустила всего однажды в «эль класико».

В атаке тоже всё хорошо, однако уверенно выиграть у команды не получается давно. В шести последних встречах хозяева в лучшем случае побеждали с разницей в один гол. При этом они хоть и доминируют на поле, превосходя большинство соперников, но часто набирают очки на классе.

Сейчас болельщики ждут более яркой атакующей игры, ведь в строй после дисквалификации вернулся Роберт Левандовски. Поляк лидирует в гонке бомбардиров с 14 голами в активе, но в матчах с «Хетафе» (1:0) и «Жироной» (1:0) пришлось справляться без него. Форвард забил в первой же игре после возвращения — «Бетису» (2:1) — и теперь намерен рвать и метать.

Павлюченко: не буду подписывать контракт с «Уфой».

«Севилья» в данный момент похвастаться результатами не может, хотя прогресс есть. Во-первых, она выиграла в двух матчах подряд. Столь длинной серии в этом сезоне у команды ещё не было. Во-вторых, удалось не только покинуть зону прямого вылета, но и оторваться от неё на два очка.

Тем не менее переоценивать возможности подопечных Хорхе Сампаоли не стоит. Все три победы они одержали в матчах с представителями низа таблицы – «Хетафе» (2:1), «Эльче» (3:0) и «Кадисом» (1:0). Все они сейчас занимают строго последние места. И всё равно убедительно выиграть по счёту получилось лишь раз.

Пока «Севилья» может рассчитывать только на эффективность впереди. Оборона несёт потери, коих хоть и стало меньше, но они сказываются. В нападении у Сампаоли проблем нет. Важно, что в 16 из 19 туров Примеры севильцы забивали минимум один гол. Не удалось пробить оборону «Барселоны» (0:3), «Атлетико» (0:2) и «Райо Вальекано» (0:1).

Также нельзя не сказать, что в гостях красно-белые выступают слабо. На чужом поле они не выигрывали на протяжении четырёх матчей, сумев раздобыть в них одно очко. В Барселоне уже более 12 лет «Севилья» не добивается победы и всего в двух встречах не проигрывала. Удручающие показатели перед таким матчем.

«Барселона» жаждет продлить победную серию, и оступаться дома с разобранным соперником ей не стоит. «Севилья», конечно, находится в своей лучшей форме за весь сезон, однако её всё равно будет недостаточно для того, чтобы раздобыть три очка. Гости смогут рассчитывать на гол, но фаворит на любой выпад ответит шквалом атак. Поэтому ждём результативной игры. Вариант ставки «победа хозяев и тотал больше 2.5 мяча» с коэффициентом 1.91 выглядит неплохо.

Прогноз и ставка на матч Примеры «Барселона» — «Севилья» 5 февраля 2023 года

Матч двух топ-клубов испанского чемпионата, но сейчас они бесконечно далеки друг от друга в игровом плане. «Барселона» в прекрасной форме – четыре победы подряд и всего одна осечка в десяти предыдущих матчах. «Севилья» тоже выбирается из кризиса, уступив лишь раз в четырёх турах, но играла она преимущественно с аутсайдерами. На «Камп Ноу» красно-белые давно не знают вкуса побед и в данном случае будут довольствоваться малым, но скучным матч не будет.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 1.91.

Экспресс с коэффициентом 7.73.

Гендиректор «Бешикташа»: мы не заинтересованы в Азмуне.

«Бавария» может наказать Нойера за критику увольнения тренера вратарей.

Вратарь «Сочи» Адамов заявил, что закрытость Бердыева является мифом.

Овчинников: российские футболисты не зарабатывают больших денег, это миф.