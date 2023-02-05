«Краснодар» — «Спартак». Абаскаль развеет тревоги Аленичева

6 февраля состоится матч Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» — «Спартак». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех краснодарцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 6 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Краснодар» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

Анализ и прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (06.02.2023)

Во многих странах сезон в самом разгаре, но в России пока царит перерыв. С целью как можно лучше подготовиться к возобновлению некоторые клубы принимают участие в товарищеском турнире — Зимнем кубке РПЛ. 6 февраля померяются силами «Краснодар» и московский «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Краснодарцы уходили на перерыв в ужасном состоянии. За последние семь туров в чемпионате России они одержали только одну победу — во встрече с «Пари НН» (2:0). Также «быки» сыграли вничью с «Факелом» (3:3). Во всех остальных матчах они потерпели поражения и много пропустили.

Берлускони: «Монца» хочет выиграть скудетто в следующем году.

Из-за неудач «Краснодар» спустился на восьмую строчку в турнирной таблице. В результате руководство клуба приняло решение о смене главного тренера. Должность занял 45-летний сербский специалист Владимир Ивич, когда-то небезуспешно тренировавший английский «Уотфорд» и греческий ПАОК.

Ивич является очень способным наставником, но, чтобы вытащить «быков» из чёрной полосы, ему наверняка потребуется некоторое время. В России серб тренирует впервые. Процесс освоения пока что проходит не лучшим образом. В последнем матче с «Сочи» из-за недопонимания он использовал только пять замен.

Стоит отметить, что краснодарцы одержали победу во встрече с «Сочи» (1:0). Однако результат совсем не закономерен. Соперник смотрелся гораздо предпочтительнее. Он создал гораздо больше опасных моментов и наиграл как минимум на один гол. В другом контрольном матче «быки» с минимальным перевесом обыграли «Бунёдкор» из Узбекистана (1:0).

Каррера считает, что Головин усилит любой топ-клуб.

«Спартак», в свою очередь, отправлялся на международную паузу в отличном расположении духа. За последние восемь туров в чемпионате России он не потерпел ни одного поражения. Вничью красно-белые сыграли с ЦСКА (2:2) и «Сочи» (1:1), причём в обоих случаях на выезде. Всё остальное — победы.

В это трансферное окно красно-белые даром времени не теряли. Они точечно усилились, подписав двух защитников — Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша. Гильермо Абаскаль уже вовсю наигрывает новобранцев. Пока что парагваец и португалец оставляют после себя приятное впечатление.

Не без усилий новичков красно-белые сыграли на ноль в двух последних товарищеских встречах — с «Ботевом» из Пловдива и «Ростовом». В обоих случаях они одержали победы. Болгарский клуб обыграли в основное время (1:0), а ростовчан в серии послематчевых 11-метровых ударов (0:0, по пенальти 2:1).

Также стоит отметить, что весьма неплохо проявил себя в этих играх Кейта Бальде. В другом контрольном матче — с АГМК (3:1) — он даже отметился забитым мячом. Сенегалец уже давно присоединился к «Спартаку», но сыграть за москвичей до текущих сборов он не мог из-за дисквалификации.

При таком раскладе фаворитом предстоящего матча выглядит «Спартак». Поставить на его победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Безусловно, во встречах товарищеского турнира важен не столько результат, сколько сама игра. Однако москвичи смотрятся гораздо собраннее краснодарцев во всех компонентах.

После встречи с «Сочи» Владимир Ивич заявил, что ему предстоит проделать много работы. Немаловажно и то, что красно-белые провели на одну товарищескую игру больше на этих сборах. Сдаётся, они подходят к грядущему матчу в лучшем тонусе, нежели краснодарцы.

Аленичев: уход Абаскаля станет серьёзным ударом для «Спартака».

Стоит отметить, что совсем недавно бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что его тревожит отсутствие Квинси Промеса. Аленичев отметил, что, когда ключевой игрок не принимает участия в сборах, это точно не идёт на пользу. У Гильермо Абаскаля есть возможность доказать обратное. Испанец постепенно улучшает глубину состава и качество игры своей команды.

Прогноз и ставки на матч Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 6 февраля 2023 года

«Краснодар» в плохом состоянии уходил на международный перерыв. Смена главного тренера обещает улучшения в позитивную сторону. Однако Ивич пока что находится в процессе адаптации. Ему предстоит потрудиться. «Спартак» же, не потерпел ни одного поражения за последние восемь туров в РПЛ. Плюс он качественно усилился. Абаскаль грамотно наигрывает новичков. Вероятнее всего, москвичи одержат победу.

Ставка: победа «Спартака» за коэффициент 2.30.

Экспресс с коэффициентом 7.88.

Пол Мерсон: не думаю, что Клопп знает, как поступать дальше.

Галтье: благодаря Месси «ПСЖ» держится вместе.

Корнеев не верит в переход Головина в «Боруссию».

Гладилин: Промес сильнее и ярче Веллитона.