Наследник Хабиба пришёл всерьёз и надолго. Махачев удержит чемпионство в лёгком весе UFC

В ночь с 11 на 12 февраля на «RAC Арене» в австралийском Перте состоится номерной турнир UFC 284. В главном бою россиянин Ислам Махачев зарубится с австралийцем Александром Волкановски. Махачев будет защищать свой титул в лёгком весе UFC. Но, помимо Алекса, на чемпионский пояс претендует ещё ряд бойцов. Разбираемся, кто будет править в лёгком дивизионе в 2023 году.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Махачев не собирается останавливаться

После того как Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру, чемпионский трон оставался вакантным недолго. На вершину взобрался наследник Хабиба – Ислам Махачев. В октябре 2022 года он легко разобрался с Чарльзом Оливейрой. Теперь на пути Ислама Алекс Волкановски – чемпион UFC в полулёгком весе. Соперник, безусловно, опасный, да ещё будет драться в родных стенах, но Махачев излучает потрясающую уверенность в себе.

Так, к примеру, он уже заявил, что ему не нравится имидж борца, созданный журналистами и поклонниками. Махачев хочет не просто победить Волкановски, а нокаутировать его. Что ж, достойная цель.

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Кажется, россиянин пришёл всерьёз и надолго. Поставить на то, что Ислам Махачев будет чемпионом в лёгком весе к концу 2023 года, можно с коэффициентом 1.20. Это самое вероятное развитие событий. Даже несмотря на то, что Хабиб окончательно ушёл из UFC и не будет тренировать Ислама, не будет с ним рядом в бою против Волкановски. Махачев идёт в самостоятельное плавание, и у него всё должно получиться.

Бенеил Дариуш — единственный конкурент

В случае победы над Волкановски самым желанным соперником для Махачева станет Бенеил Дариуш. Кстати, он уже должен был подраться с Махачевым, но тогда травма не позволила выйти в октагон. Повреждение ноги было серьёзным, но Бенеил залечил его. Что продемонстрировал в октябре, победив решением Матеуша Гамрота.

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Большинство экспертов считает, что если кто и способен победить Махачева в лёгком весе, то это как раз Бенеил. Он очень силён в борьбе, да и в стойке агрессивен. Поставить на то, что американец иранского происхождения будет владеть чемпионским титулом в конце 2023 года, можно с коэффициентом 4.00. Правда, сам Бенеил сомневается, что ему дадут провести чемпионский бой. Пока что на повестке дня его поединок с Чарльзом Оливейрой.

Кто ещё способен взойти на трон?

Объективно, прямо сейчас готовых кандидатур нет. Есть либо бойцы с потенциалом, но у которых ещё не было серьёзных проверок, либо же имена, чей потолок давно известен.

За 5.00 можно сделать ставку на Рафаэля Физиева, а за 7.00 предлагают поставить на Армана Царукяна или Матеуша Гамрота. Таким же коэффициентом оценили шансы встретить 2024 год в качестве чемпиона Чарльза Оливейры. На Дастина Порье или Джастина Гэтжи дают коэффициент 10.00. Поставить на Майкла Чендлера можно с коэффициентом 15.00, а на Рафаэля дос Аньоса – за 20.00.

Как видите, абсолютно всё сейчас в руках Ислама Махачева. Если наследник Хабиба не сбавит оборотов, то он может захватить чемпионский титул всерьёз и надолго. И даже замахнуться на другую весовую категорию. Ведь каждый ученик мечтает превзойти учителя.

Экспресс с коэффициентом 12.78.

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