Экспресс на 6 февраля с коэффициентом 15.92: Бердыев на верном пути, Абаскаль затеряется

Первая победа Курбана Бекиевича не за горами, а в «Спартаке» всех запугали уходом Гильермо в «Севилью».

Закончились выходные, которые порадовали громкими событиями в мире спорта. На 6 февраля запланировано не так много матчей, но среди них есть очень интересные. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 15.92 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ «Сочи» — «Ростов» 6 февраля

В этом матче, как и в любом другом товарищеском между примерно равными командами, очень сложно определить фаворита, но мы всё же попытаемся. «Сочи» хоть и выступил в 1-м туре Зимнего кубка РПЛ хуже ростовчан, но по игре смотрелся уверенно, смог показать интересный футбол и даже в меньшинстве имел шансы вырвать ничью у «Краснодара».

Валерий Карпин так и не смог или не захотел настроить свою команду на матч со «Спартаком». В итоге «Ростов» сыграл блёкло, шансов создал мало и запомнился только тем, что слишком часто грубил. Зато ростовчане в очередной раз не пропустили — хоть это радует.

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«Сочи» в этом матче смотрится чуточку предпочтительнее. Уже видны небольшие плоды работы Бердыева в команде, есть желание проявить себя у футболистов. «Ростов» к турниру отнёсся прохладно и не горит большим желанием побеждать. Стоит присмотреться к ставке на победу «Сочи» с коэффициентом 3.10.

Прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 6 февраля

«Краснодар» вырвался в лидеры после победы в матче с «Сочи», но ничего особенного при этом не показал. Ивич не стал с первых минут выпускать сильнейший состав, решил поэкспериментировать, что неплохо, но не идёт на пользу результату. «Быки» пытаются обновить линию атаки, и, пока новички притираются друг к другу, высокой результативности от них лучше не ждать.

В последнее время много говорили о том, что Гильермо Абаскаль готов оставить «Спартак» ради «Севильи», но на днях его агент развенчал все слухи. Это большой плюс для москвичей, которые могут двигаться дальше по правильному пути, на который их вывел испанец.

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Ждать голов от «Спартака», который приехал на турнир без лучшего бомбардира, тоже не приходится. В официальных встречах обе команды чаще играли результативно, но сейчас возможен другой сценарий. Ставим на тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.

Прогноз на матч НХЛ «Аризона» — «Миннесота» 7 февраля

Национальная хоккейная лига вернулась после небольшой паузы на Матч всех звёзд НХЛ. От «Аризоны» на это событие был делегирован американец Клейтон Келлер. «Миннесоту» в команде Атлантического дивизиона представлял Кирилл Капризов. Российский нападающий делит 15-е место в гонке бомбардиров НХЛ, в то время как Келлер в этом же рейтинге идёт на 80-й строчке.

Подобная диспозиция и у команд. «Аризона» проиграла четыре из шести последних встреч. Два поражения были со счётом 0:4. В то же время «Миннесота» перед паузой прервала трëхматчевую серию из поражений, одержав победы в тяжёлых матчах с «Филадельфией» и «Баффало». Обе встречи не выявили победителя в основное время.

В последнее время матчи между «Миннесотой» и «Аризоной» выходят весьма зрелищными. В шести из восьми последних очных встреч забрасывалось не менее семи шайб. Выберем также ставку тотал больше 6.5 шайбы за 2.39.

Экспресс на матчи 6 февраля:

Ставка 1: победа «Сочи» в матче с «Ростовом» за 3.10.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Краснодар» — «Спартак» за 2.15.

Ставка 3: тотал больше 6.5 шайбы в матче «Аризона» — «Миннесота» за 2.39.

Общий коэффициент: 3.10 Х 2.15 Х 2.39 = 15.92.

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