«Динамо» Мн — «Спартак». Гришин ушёл, а проблемы остались

Тренер красно-белых ушёл в отставку, но это не значит, что результаты пойдут в гору.

7 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Спартак» Москва. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу минчан в основное время можно с коэффициентом 2.36. Успех москвичей по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Спартак» 7 февраля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Динамо» Минск — «Спартак» Москва будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Спартак» Москва (07.02.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за попадание в плей-офф. 7 февраля состоится целых 10 матчей. В одном из них на стадионе «Минск-Арена» в Беларуси местное «Динамо» примет московский «Спартак». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Между минским «Динамо» и «Спартаком» идёт наиболее ожесточённая борьба за место в плей-офф. «Зубры» располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые находятся на девятой строчке. Они отстают на три очка, но имеют один матч в запасе. Удастся ли сократить отрыв?

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Стоит отметить, что недавно красно-белые обыграли белорусский клуб (4:3 ОТ). Однако то было в Москве, и местами минчане смотрелись гораздо лучше. Они нанесли больше бросков в створ и показали более качественный командный хоккей. С тех пор дела у красно-белых стали только хуже.

Во всех четырёх последующих играх «Спартак» потерпел поражения. Сначала он разгромно уступил «Торпедо» (0:4), проиграл потерявшему шансы на попадание плей-офф «Куньлуню» (2:3 ОТ), а также уступил замыкающему сводную таблицу КХЛ «Сочи» (3:4). Затем проиграл на домашнем стадионе «Нефтехимику» (2:3).

Интересно, что на матч с «Нефтехимиком» некоторые болельщики красно-белых получили бесплатные билеты — в виде моральной компенсации за поражения. Однако исправиться и улучшить им настроение не получилось. К 49-й минуте москвичи уступали со счётом 0:3. Болельщики с трибуны призывали хоккеистов не позорить клуб.

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Очередное поражение не прошло бесследно. Игорь Гришин подал в отставку и покинул пост главного тренера «Спартака». Однако он останется в системе клуба и будет заниматься развитием молодых спортсменов. Временно исполняющим обязанности команды будет Алексей Борисович Заварухин. Для него эта должность не в новинку.

Минское «Динамо», несмотря на более сложный календарь, добыло куда более впечатляющие результаты после поражения во встрече со «Спартаком». В последних пяти матчах в регулярном чемпионате оно уступило только дважды. В обоих случаях «зубры» проиграли набравшему умопомрачительный ход «Торпедо».

И то, первое поражение во встрече с автозаводами подопечные Крэйга Вудкрофта потерпели в серии послематчевых буллитов (2:3 Б). Второе в основное время, но с минимальной разницей в счёте (2:3). Победы они одержали в матчах с «Куньлунем» (5:1 и 3:2) и магнитогорским «Металлургом» (4:2)

После победы во встрече с «лисами» Вудкрофт отметил, что в раздевалке его команды чувствуется нужный командный дух. Все мотивированы и голодны до побед. Канадский специалист подчеркнул — это именно то, что и нужно в финальной части сезона. Скорее всего, в Минске «зубры» сумеют отомстить «Спартаку» за недавнее поражение.

Поставить на победу белорусского клуба по итогам 60 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36. В последней встрече в КХЛ с «Нефтехимиком» красно-белые получили целых 15 минут штрафа. В матче с «зубрами» они также очень часто нарушали правила. Само собой, это сказывается на физической форме игроков. Накапливается усталость, что ещё сильнее ухудшает и без того ужасную ситуацию.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Спартак» 7 февраля 2023 года

Минское «Динамо» заметно прибавило на последнем отрезке сезона. Борьба за плей-офф поспособствовала улучшению результатов. На домашнем стадионе они наверняка обыграют пребывающий в тяжёлом кризисе «Спартак». Красно-белые потерпели поражения в основное время в 8 из 13 последних матчей в регулярке. Назревает ещё одно, но уже без Игоря Гришина.

Ставка: победа «Динамо» Минска за коэффициент 2.36.

Экспресс с коэффициентом 10.50.

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