«Нефтехимик» — «Ак Барс». Радулов не подведёт Билялетдинова

Тасманский дьявол очень близок к Зинэтуле и получил капитанскую нашивку. На него можно положиться!

7 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.96. Успех нижнекамцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс» 7 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Нефтехимик» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» Нижнекамск — «Ак Барс» Казань (07.02.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за попадание в плей-офф. 7 февраля состоится целых 10 матчей. В одном из них на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске местный «Нефтехимик» примет «Ак Барс» в татарстанском дерби. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

«Нефтехимик» ожесточённо борется за место в плей-офф. Он потерпел поражение только в трёх из восьми последних игр. Один раз нижнекамцы уступили в серии послематчевых буллитов — «Амуру» (1:2 Б) и один раз проиграли в овертайме — «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ).

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В основное время подопечные Олега Леонтьева потерпели поражение во встрече с «Витязем» (0:1). Примечательно, что все неудачи настигли их на выезде. Также «Нефтехимик» в овертайме обыграл «Автомобилист» (4:3 ОТ). Во всех остальных встречах он одержал победы в основное время.

Сейчас команда из Нижнекамска располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от идущего на восьмом месте «Амура» небольшое — два очка, но у хабаровчан есть ещё игра в запасе. Удастся ли нижнекамцам сократить отрыв и увеличить шансы на попадание в плей-офф?

Объективно говоря, вероятность того, что «Нефтехимик» сможет набрать очки в предстоящем матче, не велика. В последней очной встрече он потерпел поражение со счётом 1:3. Интересно, что победа в игре с нижнекамцами стала для Зинэтулы Билялетдинова первой после возвращения на должность главного тренера «Ак Барса».

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С тех пор «барсы» ощутимо прибавили. Они потерпели поражения только в 3 из 15 последних матчей. При этом дважды казанцы уступили в овертайме — «Сибири» (3:4 ОТ) и «Салавату Юлаеву» (1:2 ОТ). В основное время они проиграли лидирующему СКА (4:7).

Также подопечные Билялетдинова два раза выиграли в овертайме и столько же раз — в серии послематчевых буллитов. Во всех остальных матчах они одержали победы в основное время. Таким образом, «барсы» поднялись на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Есть стойкое ощущение, что на нём и закончат сезон.

У «Ак Барса», пожалуй, самый звёздный состав на Востоке. И Билялетдинов, в отличие от Олега Знарка, сумел его сыграть. Благодаря стараниям 67-летнего специалиста у «барсов» появились системность и потрясающая надёжность в обороне. Если не брать в расчёт матч со СКА, то за последние 14 встреч в регулярке они пропустили всего лишь 17 шайб.

Также очень интересно наблюдать за взаимоотношениями между Билялетдиновым и Александром Радуловым. При старом-новом тренере 36-летний форвард получил капитанскую нашивку и стал настоящим сердцем команды. В последних 13 встречах в регулярном чемпионате КХЛ он забросил пять шайб и отдал девять результативных передач.

При таком раскладе в гостей в предстоящем матче больше верится. Поставить на победу казанцев в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Мотивации у них не меньше, чем у нижнекамцев. Один из лидеров «барсов» Вадим Шипачёв после разгромной победы в последней встрече с «Куньлунем» (5:1) подтвердил, что для его команды важно быть первой в конференции.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс» 7 февраля 2023 года

«Нефтехимик» добыл неплохие результаты в последних восьми встречах в КХЛ. Видно, что он заряжен и нацелен на попадание в плей-офф. Однако даже на домашнем стадионе нижнекамцам вряд ли удастся взять хотя бы одно очко во встрече с «Ак Барсом». Благодаря Билялетдинову казанцы преобразились в сильнейшую команду Восточной конференции. В последней очной встрече они одержали победу в основное время. Думается, в этот раз будет так же.

Ставка: победа «Ак Барса» за коэффициент 1.96.

Экспресс с коэффициентом 12.02.

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