«Сибирь» — «Трактор». Мартемьянов играет на нервах

Низкая результативность и много ничейных результатов портят настроение, но тренер другого мнения. Однако злить болельщиков продолжит.

7 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Трактор». Начало – в 15:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу новосибирцев в основное время можно с коэффициентом 2.02. Победа челябинцев по итогам 60 минут оценивается в 3.12.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Трактор» 7 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Сибирь» — «Трактор» не получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал больше 4.5 шайбы — за 2.08. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.75. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.20.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Трактор» (07.02.2023)

7 февраля в КХЛ запланировано несколько интересных матчей. Открывает игровой день Восточная конференция: «Сибирь» принимает «Трактор» в Новосибирске. Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 15:30 мск.

До сих пор ни одна из команд Восточной конференции не обеспечила себе участие в плей-офф. Плотность в турнирной таблице сумасшедшая. «Автомобилист», находившийся на первом месте, сменила «Сибирь», а её, в свою очередь, сместил «Ак Барс».

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Подопечные Андрея Мартемьянова попали в зону турбулентности на финише сезона, но этому есть объяснение — грубые ошибки допускала оборона, а нападающие резко снизили процент реализации опасных моментов. Кроме того, возникли сложности при игре в большинстве. Тренерский штаб пробует новые сочетания, но пока результаты не впечатляют.

Стоит отметить и снижение физических кондиций у хозяев. Они проигрывают силовую борьбу и уступают в скорости. По этой причине часто новосибирцы не успевали перехватывать контратаки соперника. Особенно ярко это проявилось в матче с «Адмиралом», в котором «Сибирь» уступила в овертайме со счётом 4:5.

За восемь минут до конца третьего периода подопечные Мартемьянова вели в счёте с преимуществом в две шайбы, но им не хватило сил удержать победный результат. «Моряки» включили повышенные обороты и смяли хоккеистов «Сибири».

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Не слишком весело складываются дела у «Трактора». Гости уже на четыре очка отстают от занимающего восьмую строчку в таблице Востока «Амура». Шансы на участие в плей-офф тают на глазах.

Команде Гатиятулина не хватает стабильности. «Белые медведи» вчистую проигрывают в двух матчах подряд «Ак Барсу» (0:6) и «Барысу» (3:4), а затем добиваются сложных побед во встречах с «Автомобилистом» (2:1) и московским «Динамо» (2:1). В этих играх «Трактор» действовал строго от обороны и проводил опасные контратаки.

«Сибирь» и «Трактор» провели 45 личных встреч. Минимальное преимущество на стороне гостей: у «белых медведей» 23 победы, а новосибирцы записали в актив 22 выигранных матча. Разность заброшенных шайб — 107:99 в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

Перспективы «Трактора» на плей-офф весьма туманны. В последних встречах Гатиятулин использует сугубо оборонительную схему, которая приносит результат. Вряд ли тренер будет менять тактику в Новосибирске. В двух из трёх последних игр «Трактора» забрасывалось ровно три шайбы. Перспективно смотрится ставка на тотал меньше 3.5 шайбы за коэффициент 2.67.

Четыре из пяти последних матчей с участием «Сибири» заканчивались за пределами основного времени. Естественно, недовольные низкой результативностью болельщики подняли тему в интернете о сговорах. Как ни странно, Мартемьянов наслышан и почитал немало таких комментариев. В своём интервью он сказал, что договорные матчи — это предположения диванных экспертов.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Трактор» 7 февраля 2023 года

Вряд ли будут рисковать тренеры «Сибири» и «Трактора». Сейчас не время для ярких матчей с большим количеством заброшенных шайб. Анвар Гатиятулин выбрал в последних встречах сугубо закрытую схему, и не резон от нее отказываться. Для «Сибири» положительный результат не менее важен — она претендуют на первое место Востока.

Ставка: тотал меньше 3.5 шайбы за 2.67.

Экспресс с коэффициентом 12.02.

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