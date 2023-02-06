«Салават Юлаев» — ЦСКА. Фёдоров рано расслабился

Армейцы стали действовать хуже в обороне, но зато атака получила больше свободы.

7 февраля состоится матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу гостей. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24, а шансы уфимцев оценены в 3.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА 7 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА не порадует обилием голов: тотал больше 4.5 шайбы котируется за 2.05, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён аналитиками в 1.80. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 3.60. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА (07.02.2023)

7 февраля в Континентальной хоккейной лиге запланировано 10 встреч регулярного чемпионата. В одной из них на льду стадиона «Уфа-Арена» в Уфе «Салават Юлаев» примет ЦСКА. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

«Салават Юлаев» просел и потерял стабильность, после чего спустился на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков за 59 игр. Подопечным Виктора Козлова в спину дышит «Адмирал», отставая на два очка, а замыкающий зону плей-офф «Амур» — в шести очках. Задел небольшой, поэтому за девять матчей до конца регулярки команде пора активизироваться.

Капризов: Матч звёзд НХЛ был особенным из-за участия в нём сразу девяти россиян.

«Салават Юлаев» всё так же хорош в защите. Илья Ежов отразил 92,2% из 928 бросков в створ его ворот. Несмотря на нестабильные результаты, уфимцы замыкают топ-4 лиги по показателю надёжности — они пропускают в среднем по 2,22 шайбы за игру.

ЦСКА последние шесть недель провёл на достаточно высоком уровне. Команда Сергея Фёдорова выиграла 11 из 17 последних матчей. Красно-синие по-прежнему располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко в 59 матчах. У Сергея Фёдорова ещё есть время, чтобы поправить турнирной положение.

Последние месяцы москвичи демонстрировали сбалансированную игру без перевеса в сторону атаки или защиты, но в матчах с «Куньлунем» (7:4), «Салаватом Юлаевым» (4:2) и «Барысом» (5:6 ОТ) болельщики увидели в действии вторую атаку КХЛ. Михаил Григоренко забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.

Главный тренер «Миннесоты»: Капризов не любит находится в центре внимания.

Обратной стороной медали стало снижение надёжности игры в обороне. Армейцы за последние восемь встреч пропустил 25 шайб. «Салават Юлаев» и ЦСКА провели 31 личную встречу. Преимущество на стороне гостей: у армейцев 19 побед в активе, а уфимцы записали на свой счёт 12 выигранных матчей. Разность шайб в пользу подопечных Сергея Фёдорова — 92:72.

Команда Виктора Козлова демонстрирует лучшие результаты на своём льду — 17 побед в 30 матчах и 65% возможных очков. ЦСКА прибавляет с каждой игрой. Подопечные Фёдорова досрочно гарантировали участие в плей-офф и сейчас вовсю готовятся к Кубку Гагарина. Вторая атака КХЛ начала радовать болельщиков яркой и результативной игрой.

Рекомендуем присмотреться к ставке на тотал больше 4.5 шайбы за 1.80. Армейцы в последних трёх матчах забросили 16 шайб, а после досадного поражения во встрече с «Барысом» (5:6 ОТ) преисполнены спортивной злости.

Команды встречались совсем недавно — для «Салавата Юлаева» матч с ЦСКА остаётся последним. Армейцы же отдыхали гораздо меньше. В той игре победу одержали москвичи со счётом 4:2. Будет ли в этот раз по-иному? Каким бы ни оказался итог предстоящего матча, голов в нём будет немало.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА 7 февраля 2023 года

ЦСКА превосходит соперника в классе. Команда Фёдорова стабильнее выступала в последних матчах, при этом она ощутимо прибавила в атаке. Армейцы во встрече с «Барысом» шли к логичной победе, но дали слабину в третьем периоде и в итоге поплатились за недооценку соперника в овертайме. В грядущей встрече они постараются вернуться на победную стезю и не пожалеют ресурсов. Отсюда ставка на тотал больше 4.5 шайбы за 1.80.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 12.02.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Адмирал» с коэффициентом 2.85.

Овечкин: не хочешь быть лучшим — заканчивай карьеру.

Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Спартак» с коэффициентом 3.40.

Радулов: Зыкову желаю здоровья, сам был в таких ситуациях.