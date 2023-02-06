«Северсталь» — «Куньлунь». Разин идёт в отрыв

Череповчанам ещё придётся поработать, чтобы выйти в плей-офф. Набирать очки в матчах с аутсайдерами — хорошее дело.

7 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Куньлунь». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 1.60. На победу китайского клуба эксперты предлагают коэффициент — 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Куньлунь» 7 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Северсталь» — «Куньлунь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Куньлунь» (07.02.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 7 февраля запланировано большое количество встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре череповецкой «Северстали» и «Куньлунь Ред Стар». Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Череповце, первое вбрасывание состоится в 19:00 мск. До конца регулярного чемпионата остаётся всё меньше времени.

«Северсталь» выиграла в пяти из шести последних встреч регулярного чемпионата. Благодаря этому клуб располагается на седьмой строчке Западной конференции, набрав 62 очка за 59 игр. Однако по-прежнему в спину дышит минское «Динамо» — с 61 очком за 60 встреч. Плюс «Спартак» не теряет надежду вернуться в зону плей-офф с 58 очками.

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Накануне череповчане одержали победу дома во встрече с «Локомотивом» (3:0). Робин Пресс отметился голом и передачей. До этого клуб обыграл «Металлург» и ЦСКА с одинаковым счётом (4:1). С результативностью порядок, и это радует, плюс впереди не самый сильный соперник. Андрей Разин попробует оторваться от преследователей.

«Куньлунь Ред Стар» накануне проиграл в домашнем матче с «Ак Барсом» (1:5). Единственную шайбу хозяев забросил Герман Точилкин. Для команды это стало седьмым поражением в девяти последних играх. Шансы на плей-офф китайский клуб уже давно потерял. Особо никто не ждал иного результата.

Недавно клуб проиграл в матче с ЦСКА (4:7), а до этого с «Динамо» Мн (2:3). Хотя до этого смог обыграть «Спартак» (3:2 ОТ). И всё же с командами сильнее шансов у него мало. Впереди выездная серия, а вообще в гостях команда одержала победы в 8 из 27 матчей.

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Тем более что история очных игр насчитывает всего 17 матчей, из которых «Северсталь» одержала 13 побед, у «Куньлуня» же всего — четыре. Преимущество очевидно, плюс в Череповце хозяева выиграли в пяти последних играх. Так что ожидать победы «Куньлуня» точно не стоит, сил у него не так много.

Череповчане же дома играют неплохо, одержав победы в 16 из 29 встреч. Статистика куда лучше, чем у гостей. Потому фаворитом в этой игре будут хозяева, плюс последние матчи были с неплохой результативностью, так что и в этой встрече мы бы ждали от подопечных Разина самоотдачи.

К тому же у «Куньлуня» разница шайб 138:188. В обороне хуже обстоят дела только у «Сочи» с 219 пропущенными шайбами. У «Северстали» разница шайб 154:164. В нападении дела обстоят лучше, как в целом и обороне. Однако за последние три матча хозяева пропустили лишь две шайбы с мастодонтами хоккея. Сейчас же соперник куда слабее.

Потому мы бы проверили ставку на победу «Северстали» с форой (-1.5) за 2.00. Коэффициент весьма неплохой. С мотивацией у череповчан всё хорошо, а молодым хоккеистам хочется забивать.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Северсталь» — «Куньлунь» 7 февраля 2023 года

Андрей Разин показывает отменные результаты под конец регулярного чемпионата, и пока команда находится в зоне плей-офф. Китайский клуб в этом сезоне играет лучше, чем в прошлом, но всё ещё результаты невыразительные. История очных встреч на стороне хозяев, плюс последние матчи череповчан были с неплохой результативностью. Оборона и нападение гостей серьёзно хромает. Потому попробуем взять ставку на победу «Северстали» с форой (-1.5).

Ставка: победа «Северстали» с форой (-1.5) за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 12.02.

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