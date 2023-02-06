«Торпедо» — «Адмирал». Ларионов достиг экстра-класса

7 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Адмирал». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 1.77. На победу команды из Владивостока эксперты предлагают коэффициент — 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Адмирал» 7 февраля 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Адмирал» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.86. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Адмирал» Владивосток (07.02.2023)

На 7 февраля в Континентальной хоккейной лиге запланировано большое количество встреч регулярного чемпионата. Скучно не будет. Отдельное внимание стоит уделить матчу между нижегородским «Торпедо» и владивостокским «Адмиралом». Игра пройдёт на стадионе «Нагорный», а первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Торпедо» накануне дома обыграло минское «Динамо» (3:2). Таким образом, команда выиграла в шести встречах подряд. Статистика впечатляет, ведь клуб выиграл в матчах с «Салаватом Юлаевым» (5:1) и СКА (2:1 Б). Показатели отличные, состав в превосходной форме. Игорь Ларионов проделал классную работу.

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Сейчас нижегородцы занимают вторую строчку Западной конференции, набрав 82 очка за 59 встреч. Клуб обогнал ЦСКА Сергея Фёдорова, который набрал 81 очко за 59 игр. Конец регулярного чемпионата не за горами, а команда набирает ход к плей-офф, и это радует.

«Адмирал» же накануне уступил в гостях «Сибири» (1:2 ОТ), а до этого потерпел поражение во встрече с «Авангардом» (2:3 Б). Однако всего две победы одержал клуб в шести последних матчах. Негусто, но 67 очков за 59 игр в кармане и седьмая строчка Востока — неплохой результат.

Впрочем, в Восточной конференции шансы на попадание в плей-офф сохраняются у всех команд, поэтому концовка сезона обещает быть очень интересной. Пока же у владивостокской команды второй выездной матч серии. Соперник же слишком силён.

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История очных игр, насчитывающая 17 встреч, остаётся на стороне гостей. У «Адмирала» девять побед, в то время как у «Торпедо» — восемь. При этом соперники уже встречались в этом сезоне во Владивостоке, где нижегородцы выиграли со счётом 2:1. Сейчас же у Игоря Ларионова есть шанс исправить статистику очных игр.

Дома «Торпедо» играет весьма здорово — 23 победы в 30 матчах. Статистика отменная, когда у «Адмирала» лишь 13 побед в 30 гостевых встречах. Поэтому чаша весов на стороне хозяев. Пусть Игорю Ларионову уже не нужно бороться за место в плей-офф, но его команда выглядит в этом сезоне превосходно.

Леонид Тамбиев также высоко забрался в этом сезоне по сравнению с прошлым, но это благодаря ещё и большому количеству легионеров в составе. Однако у «Торпедо» дома порядок и поддержка трибун, поэтому мы бы рассмотрели победу хозяев за неплохой коэффициент 1.77. Вряд ли они расслабятся перед плей-офф. Это не в их планах.

Известный российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд похвалил Ларионова и сказал, что сейчас «Торпедо» творит настоящую сенсацию в КХЛ. Взять молодых ребят и так далеко зайти — сможет не каждый! Генеральный директор клуба даже предположил, что кто-то из хоккеистов отправится в НХЛ, а также намекнул о переподписании контракта с Ларионовым перед открытием новой арены.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Торпедо» — «Адмирал» 7 февраля 2023 года

«Торпедо» уже обеспечило себе место в плей-офф.«Адмирал» всё ещё в подвешенном состоянии, и последние игры были не супер. Плюс впереди ещё выездной матч. Нижегородцы дома играют здорово, в отличие от гостей. Плюс под конец сезона хозяева в отменной форме и проигрывать не в их планах. Потому проверим победу «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» за 1.77.

Экспресс с коэффициентом 12.02.

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Прогноз на матч «Торпедо» — «Адмирал» с коэффициентом 2.85.